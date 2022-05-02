Звезда «Дома-2» Юлия Белая: «Увидев меня, Женя Ромашов сделал вид, что спокоен, но он много своих реакций спрятал»

Юлия Белая рассказала Teleprogramma.pro о том, почему вернулась на проект, возможно ли ее воссоединение с Женей Ромашовым и чем ее новые отношения отличаются от старых.

В конце февраля на новом «Доме-2» появилась звезда старого. На проект вернулась экс-участница реалити-шоу Юлия Белая, которая запомнилась телезрителям своими бурными отношениями с Женей Ромашовым. Имеет ли она виды на бывшего избранника, ради чего вернулась на телестройку и что думает по поводу того, что о ней говорят поклонники «Дома-2»?

Об этом и еще кое о чем Юлия Белая рассказала в откровенном разговоре с Teleprogramma.pro.

— Юля, почему ты приняла решение вернуться на «Дом-2»?

— На самом деле, я не планировала возвращаться на проект. Это произошло случайно. Я смотрела новый «Дом-2 и мне понравился Артем Грант. Он мне постоянно написывал, и когда он расстался с Кристиной, пригласил меня в кафе посидеть. Я как раз находилась в Москве. И не знаю, почему, но я решила с ним встретиться. И в эту же ночь я совершенно случайным образом попала на проект. Видимо, волшебные напитки сняли мои страхи. Это было забавно.

— В чем для тебя главное отличие нового «Дома-2» от старого?

— Сейчас новый состав, новый коллектив. Ведущие стали мягче. Ребята более мягкие и дружелюбные, чем раньше. Старые участники – это люди другого поколения. У них были условия на выживание. У нас сейчас большая «Поляна», больше комнат. Не приходится кого-то выселять из комнаты, бороться за нее. К тому же новая «Поляна» более удобная, нет камер в туалетных комнатах, добавились гардеробные, обновился интерьер. Если бы «Дом-2» был таким, как раньше, я бы не осталась. Моя нервная система не выдержала бы, а сейчас идет все по лайту — больше выходных дают, есть возможность отдохнуть, выспаться. Проект стал более легким и комфортным. Это одна из причин, почему я осталась на проекте.

— Как на твое возвращение отреагировал твой экс-избранник Женя Ромашов? А его возлюбленная Настя Бигрина?

— Женя, на самом деле не ожидал. Он сделал вид, что спокоен. Но мне кажется, он много своих реакций спрятал, сдержал их, скажем так. Он всячески меня избегал, не хотел со мной разговаривать. Настя Бигрина… Все видели, как она разбила бокал. Она максимально была напряжена. Не знала, чего ожидать. Мне кажется, они оба испытали нелегкий период. Но сквозь зубы и после давления ведущих Женя все-таки пошел со мной на разговор. Сейчас все спокойно. Каждый идет своей дорогой.

— Нет ли в твоих далеко идущих планах воссоединения с Женей Ромашовым?

— Я думаю, что с Женей история закончена. Сейчас у меня новые отношения. Это Влад Дубровский. Мне кажется, этот тот человек, который сможет переплюнуть Женю. И в нем тоже есть все те качества, которые мне необходимы. Так что, постепенно, благодаря Владу я забываю Женю. Я переключилась на новые отношения. И я все меньше вспоминаю Женю Ромашова.

— Говорят, что твоя тактика в отношениях с мужчинами – сеять в них комплексы и разводить на деньги. Ты с этим согласна?

— Тянуть деньги? Любая женщина должна это уметь делать, но правильно и грамотно. В отношениях с мужчиной нужно просить ту сумму денег, которую он может дать, чтобы подготовить его к семейной жизни. Нужно мужчине на ранних этапах объяснять, мол, сейчас расходы – это только я. Если ты хочешь со мной создать семью, то расходы будут еще больше. То есть нужно мужчину не разводить на деньги, а подготавливать его, чтобы он понимал, что девушка – это затраты, что семья – это еще большие затраты и ответственность. И в эти моменты можно человека проверить, насколько он готов к семье. Если он готов быть добытчиком, доставать деньги и обеспечивать тебя и твою семью, то это хороший плюс и знак к созданию семьи. Мужчину нужно всегда держать в позиции того, что он должен тратиться. Просто надо правильно и грамотно объяснять это.

Да, я умею тянуть подарки, благодаря своим хитростям. Есть у меня секретики, как правильно просить подарки и сделать так, чтобы мужчина дарил подарки и покупал какие-то вещи.

— На сколько у вас серьезно с Владом Дубровским? Как ты реагируешь на его постоянную ревность?

— У Влада есть свои минусы, конечно. Он под волшебными напитками становится очень буйным. В какие-то моменты это напоминает мне старые отношения. Мой страх переносится на новые. Если там я могла что-то выдерживать, то сейчас я понимаю, что конечно, буду прощать. Чувства к Владу у меня есть. Нет, я его не люблю, но чувства появляются сильные к нему. Так что, пусть будут все эти истории – ревность, скандалы. Это неплохо. Я это люблю. Главное, чтобы он не поднимал руку. Для меня это самое главное. Ну, а с волшебными напитками тоже нужно немного сбавить обороты. Но я даю ему шанс. Надеюсь, он исправится. Он уже исправляется. Быстро это тоже не произойдет, чтобы раз – и человек перестал пить.

— Правда ли, что твои отношения с Владом строятся по той же схеме, что когда-то с Ромашовым?

— Нет, они строятся по-разному с Владом и Женей. С Женей сразу было волшебство. Потом он уходил, я за ним бегала, потом он бегал за мной. С Владом формула правильная. Он сначала меня добивался, ухаживал. Все говорили ему, что Белая с тобой никогда не будет. Но потихонечку он меня добился. Я безумно благодарна, что все так началось. Я к нему привыкла, и наша поездка тоже дала ему шанс себя показать. С Ромашовым все было сложнее. Сейчас все комфортно и приятно. У нас с Владом закладываются серьезные отношения. В волшебстве у нас все просто прекрасно. Я, правда, боялась этого. Но на самом деле, все просто идеально. Все, как мне нравится. Если бы не сошлись в этой части, я бы закончила эти отношения.

Влад, также как и Женя, дает мне очень много эмоций. Он ухаживает, ревнует – для меня это важная эмоция. Он заботливый, щедрый, нежный. В то же время страстный.

— При этом твои поклонники считают, что ты достойна лучшего отношения…

— Я понимаю, почему многие говорят, что Влад мне не подходит. Я — красивая статная девочка. А Влад кажется таким простым парнем. Но я сейчас приехала в его город и понимаю, что он непростой. Он достаточно влиятельный человек в своем городе. У него очень влиятельное общество. Он умеет решать вопросы. У него есть и квартира, и машина. Есть, где создавать семью. Я на него посмотрела другими глазами. Плюс он мой типаж. Он высокий и большой – как я люблю. У него темные глаза и брови. Скорее всего, зрители не привыкли к нему. Привыкли видеть в контексте «я и Женя». И, наверное, они сочли любого другого мужчину не подходящим для меня. Но я думаю, что скоро зрители привыкнут и полюбят нас также, как когда-то полюбили нашу пару с Женей.

«ДОМ-2. Новая любовь» выходит каждый день в 22:00 на канале «Ю».

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