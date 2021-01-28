В чем секрет ловеласа: на ТНТ обсудят, как экс-участник «Дома-2» цепляет девушек

29 января на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Бородина против Бузовой», в котором будет обсуждаться личная жизнь экс-участника телепроекта «Дом-2» Евгения Ромашова. Ведущие попытаются разобраться, что такое есть в молодом человеке, что позволяет ему с легкостью цеплять женщин.

Напомним, что на знаменитой телестройке Ромашов пытался построить любовь восемь раз, хотя все эти отношения в итоге оказывались токсичными. Несмотря на ряд неудач, мужчина все же нашел свою единственную — Юлию Белую, хотя и с ней его ждало расставание. Евгений признается, что он до сих пор любит эту девушку, но сильные чувства не мешают ему крутить романы с другими. В частности, в том же «Доме-2» молодой человек начал встречаться с Кристиной Бухенбалтэ. Несмотря на то что пара распалась, их до сих пор периодически связывают интимные отношения, от которых девушка очень страдает, но не может отказаться.

Так в чем заключается феномен Ромашова? Чем он умудряется так зацепить женщин? Даже эксперты в студии шоу «Бородина против Бузовой» не смогли устоять перед обаянием мужчины. К примеру, ведущая «Битвы экстрасенсов» Вера Сотникова в финале передачи призналась, что этот молодой человек ее зацепил.

Подробности — в пятницу, 29 января, в 10:00 в новом выпуске шоу «Бородина против Бузовой» на канале ТНТ.

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