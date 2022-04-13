Дальше – помолвка? Женя Ромашов из «Дома-2» познакомил Настю Бигрину с родителями

Женя Ромашов сделал важный жест по отношению к своей избраннице.

Похоже, что в отношениях участников «Дома-2» Жени Ромашова и Насти Бигриной все серьезно.

Пара выходит на новый уровень. Женя Ромашов продемонстрировал своей избраннице серьезность намерений. Он познакомил Настю Бигрину со своей семьей — мамой, сестрой и отчимом.

Судя по всему, Настя даже успела подружиться с сестрой Жени Ромашова, Светланой. На снимке, который появился в соцсетях, девушки запечатлены в обнимку друг с другом.

Не исключено, что после знакомства Насти Бигриной с семьей Жени Ромашова последует помолвка пары.

Напомним, еще недавно Женя Ромашов заявлял, что его мама выступает против свадьбы с Настей Бигриной. Потенциальной свекрови категорически не нравился выбор сына. Но, вероятно, видя отношения пары, женщина смирилась.

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