«Загугли звезду»: Митя Фомин – о голоде в «Звездах в Африке», работе барменом, пластике, потере друга и борьбе с заиканием

Известный певец, экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин признается, что рожден для экстремальных проектов. Ему нравится выживать в тяжелых условиях, открывать в себе скрытые возможности и узнавать новых людей. Так, например, было, когда музыкант принимал участие в шоу «Звезды в Африке».

При этом любовь к экстриму сочетается в Мите с душевной тонкостью и чувствительностью, что доказывает история его песни «Полутона», номинированной на премию «Золотой граммофон». Композиция посвящена ушедшему другу музыканта.

Кто этот самый друг? Какое испытание стало самым сложным для артиста на проекте «Звезды в Африке»? В чем секрет его вечной молодости?

На эти и другие вопросы Митя Фомин ответил в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

— Митя, давайте начнем разговор с вашего образования…

— Оно в основном прошло во дворе. Но если вас интересует что-то по сухому остатку, то основное образование — это медицинский институт, Новосибирский факультет педиатрии. Также я окончил музыкальную школу, несколько раз приобщался к художественным высшим учебным заведениям. К сожалению, ни один из них я не окончил по причине занятости, но диплом врача-педиатра у меня присутствует, так что, в общем, я дипломированный детский врач.

— Вам пригодились медицинские знания?

— Невозможно не использовать то, что ты знаешь, не применять это на практике, тем более, когда это касается вас самих. Конечно же, это природа человеческого тела, знания о биологии, биохимии, фармакологии. Эти знания остаются с вами навсегда, вы живете с этим, это часть вас. Конечно же, как человек, окончивший мединститут, я с удовольствием смотрю общеобразовательные медицинские программы, слежу за научными открытиями. Ведь я более- менее разбираюсь в том, что происходит сейчас в медицине.

Когда я прихожу к врачу или в аптеку, то разговариваю с людьми на одном языке. Конечно, я что-то забыл, что-то я сейчас не воспроизведу, например, цикл Кребса, но тем не менее базовые знания остаются с вами навсегда и очень сильно облегчают жизнь, делают ее более интересной. Потому что вы как будто бы смотрите сквозь людей и природу, и природа всего живого становится вам понятной.

— Помогали ли вам медицинские знания во время пандемии?

— Ну, если честно, я вообще ни фига не предохранялся. На самом деле мы очень активно участвовали в медийной жизни, работали телеканалы и радиостанции, требующие посещения. Могу сказать, что у меня вызвало дичайшее отторжение требование мыть руки, а уж требование носить перчатки вообще воспринималось как совершенная дикость. Предположим, что маски спасали.

Но сам я, скорее всего, заразился вообще не в Москве и не на работе, а далеко в Африке, когда возвращался из известного телепроекта «Звезды в Африке» и оказался в аэропорту Аддис-Абебы. Я уже сказал, что в августе привез африканский штамм, переболел, и было неприятно.

Но, тем не менее в первую очередь мы должны уповать на собственный иммунитет, который нужно укреплять, на свои защитные силы. У нас у всех он разный. Миллиарды микробов живут сейчас на моих руках, на лице, у меня во рту и не только.

И лишь наш иммунитет может с этим бороться. Поэтому мне кажется, основные силы во время вирусного заболевания нужно направлять именно на укрепление иммунитета. Да, противовирусные препараты. Да, симптоматическое лечение. Да, борьба с насморком, с бронхитом, с аллергиями, как я уже сказал. Но в первую очередь мы сами ворота, а, вернее, замок на пути к инфекции.

— Почему в прошлом году вы решили принять участие в проекте «Звезды в Африке», и какое осталось от него послевкусие?

— Ну, во-первых, я рожден для этих проектов. Понимаете, мне очень нравится выживать, поэтому я с удовольствием соглашаюсь на такие авантюры. Я люблю испытывать судьбу, я человек, который на самом деле внешне может казаться таким очень капризным и избирательным, но на самом деле могу довольствоваться очень малым.

На таких проектах мы вспоминаем о том, что для нас действительно важно, что нам приносит удовольствие, вдохновение и силы. Как правило, на этих шоу мы сидим на диете, то есть, соответственно, очищается организм, становится легче. Ты становишься более энергичным и целеустремленным.

На «Звездах в Африке» нам, как в принципе и в других подобных проектах, не давали телефон. Это полный диджитал-детокс, было время почитать книги, а сначала даже оставалось время и силы заниматься спортом.

Вообще, зимняя Южно-Африканская республика прекрасна, а ее пейзажи просто фантастические. Там была стабильная температура, примерно плюс двадцать пять- двадцать восемь градусов, а не как во втором сезоне, когда ребята поехали зимой. Тогда там случались ужасные ураганы и шквалистые ветры, ливни. Все это мы имели неудовольствие наблюдать как раз в недавних сериях. У нас же все складывалось совершенно идеально. Я купался в проточной реке и получал удовольствие от процесса. Настоятельно всем рекомендую.

— Это правда, что вас даже за камерой не подкармливали?

— Никогда, никогда. А я был на нескольких таких проектах. Например, шоу «Остров» — гораздо более жесткое по условиям, потому что на острове не было ничего. Ровным счетом ничего, от слова совсем. Мы должны были есть то, что добывали сами, а добывали мы совсем немного, хотя этого хватало. На проекте «Остров» мы выходили на охоту за муренами, девчонки собирали таких огромных океанических улиток, а потом все это варили. Помню крабы, кокосовые крабы. А потом мы обобрали одно единственное мандариновое дерево, из которого я в итоге варил чай из листьев, который очень сильно бодрил, кстати говоря.

В качестве поощрения же съемочная группа совершенно официально давала нам килограмм риса в неделю на 14 человек. Можете себе представить, что это такое? Если вдруг у вас будет возможность растянуть это количество, вы просто увидите, что это буквально по трети, по четверти стакана риса на бульон из тех тварей, которых нам удавалось ловить.

А что касается проекта «Звезды в Африке», то, как вы видите, там стабильно стоят три огромных жбана с крупой: это рис, манка и еще какая-то не виданная мною доселе африканская крупа, которая сначала напоминала мне камни. А когда она разваливается, получается нечто среднее между клейстером и плохо сваренной рисовой кашей.

Но, тем не менее, это все тоже съедобно. Чего мы только не делали из этой крупы: мы ее и варили, и жарили. Еще там стоит подсолнечное масло и вода, все это есть в изобилии. Поверьте мне, на этих харчах можно выжить. И мы, собственно, — выживали. Конечно, когда ты зарабатываешь возможность пожрать, и тебе приносят вот эти все блюда, то ты ешь. Но клянусь всем святым, никто не дает нигде никому ни кусочка.

Да, съемочная группа искушает участников, да, приносит бургеры, сочные стейки, еще что-то. Конечно же, на голодный желудок очень легко соблазниться на какую-то провокацию. Но на самом деле в этом шоу, чем меньше ты ешь, тем меньше хочется есть. Потом у тебя возникает доминанта остаться, затем — пройти игру до конца, выиграть ее, потому что участники начинают друг с другом бороться.

Возникает противостояние, подковерные игры, шушуканье за спинами, какой-то неконтролируемый процесс сговора. Потом эти же люди могут голосовать совершенно не так, как вы изначально договорились. То есть, все происходит с точностью до наоборот. Предугадать эти вещи совершенно, абсолютно невозможно. Я считаю, что просто надо оставаться самим собой, получать удовольствие от игры и быть полезным. Такой и была моя философия пребывания на проекте, потому что иначе тебе скучно.

Предположим, что ты придумал какую-то стратегию, но это опять же очень сложно. Это не шахматы, хотя и в шахматах невозможно все предугадать. Вокруг тебя люди с их собственными амбициями, страхами, фобиями, привычками, издержками. Да и тут надо просто четко понимать, что ты делаешь. Например, я шел на кухню, варил кашу, мы варили суп из того, что оставалось накануне, если оставалось. Принести дров, налить воды, вымыть посуду, почитать книгу – делать что-то, чтобы полностью занимать весь день. Знаете, я просто хочу прочесть одно очень мудрое высказывание, которое применимо к нынешней ситуации. Это очень важно сегодня, чтобы не сойти с ума.

Вот я сказал как-то витиевато, а звучит она следующим образом: «Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто сфокусировался на своих делах без ожидания того, что что-то может случиться». Вы знаете, это сказал Виктор Франкл, австрийский психотерапевт, выживший в нацистском лагере.

Конечно же, «Звезды в Африке» — совершенно не лагерь, понимаете, это игра, прекрасная игра для взрослого. Но когда ты оказываешься ограниченным в своих действиях, свободе, да и в своих решениях, ты в первую очередь должен оставаться собой и понимать, зачем ты это делаешь, и наполнять свою жизнь событиями и делами. Тогда ты не будешь сожалеть о том, что сделал и не сделал, потому что твоя жизнь будет состоять из результатов. А это очень важно.

— Почему, на ваш взгляд, вы не победили на шоу «Звезды в Африке»?

— На самом деле это такой философский вопрос. Вы знаете, я человек очень корыстный и практичный, не буду скрывать. Половину своей жизни я занимаюсь тем, что выступаю на сцене- в самых разных ипостасях. Это была и группа «Hi-Fi», и мое сольное творчество, которое занимает меня до сих пор, это и выступления в спектаклях. Все то, что связано с публичностью, я, как и любой артист, который наполнен тщеславием, пытаюсь монетизировать.

Все, что можно было сделать в проекте «Звезды в Африке» на тот момент, а я долго продержался, я сделал. Я уходил на испытания, приносил баллы, звезды, зарабатывал еду. И действительно, никто на этом шоу не может упрекнуть меня в том, что я был совершенно бесполезным или балластом. Но я пытался быть результативным и ладить со всеми участниками.

На тот момент, когда мы оказались на испытании вместе с Вики Одинцовой, я понимал, а вернее, даже знал, что мне придется пробовать насекомых. И на самом деле я решил для себя, что не хочу. Я не хочу участвовать во всем этом сговоре, потому что, ну чего бы ради я, нормальный человек, вдруг стал сжирать насекомых? Ну вот зачем? Проверить себя? Цена вопроса для меня не была очевидной, потому что за это не платили.

То есть, все деньги уходят на благотворительность, и даже если все равно кто-то выиграл, они бы в любом случае ушли на благие цели. Поэтому выиграл бы это я или кто-то другой, для меня этот вопрос второстепенный, поэтому жевать гусениц или жуков для меня не представляется привлекательным.

Но когда ты оказываешься на съемочной площадке, и на тебя смотрят сто человек, (там очень большая съемочная команда), ты понимаешь весь груз ответственности. А еще больше людей смотрят тебя по ту сторону экрана. Так вот, я подумал, блин, ну я же вот не хочу смалодушничать, и не выиграть этот конкурс. Для меня он был достаточно прост, и тем более эти насекомые лежали уже в приготовленной еде. Скажу вам честно, я ничего не почувствовал. Во-первых, их было очень мало, а, во-вторых, ты чувствуешь вкус обычной пищи.

Смотрите, вот вы, например, тысячу раз ели какие-то садовые ягоды и вам на зуб попадался садовый клоп. Конечно, они вонючие, но вы же не падаете в обморок, у вас не выпадает челюсть, вас не прихватывает удар. Вы берете и просто выплевываете его. Мухи попадают в пищу, волосы. К сожалению, увы и ах, это не редкость.

Поэтому сверчок, вдруг попавший вам в пасту, не испортит вам настроение. Это больше пересуд вокруг этого, чем какая-то неприятность. А потом вторым блюдом был суп из голов крыс. Ну я вас уверяю, они ничем не хуже, чем головы цыплят. Просто мы привыкли есть цыплят, а вот крыса для нас кажется «фу». Ничего подобного, вкусный был суп.

В-третьих, конечно, с червяками было посложнее, но я вас уверяю, опять же соевый соус и васаби творят совершенные чудеса. Так вот, когда я понял, что мне достаточно легко с этим справиться, честно говоря, мне стало жаль Вики, которая давилась, плакала и очень сильно хотела остаться на проекте. И в общем, не хотела, чтобы остался я.

Я понял, что при всем своем желании, даже если я захочу остаться до конца, а у меня действительно были шансы, силы, амбиции, я не получу той самой сатисфакцией, которую я получу, вернувшись в Москву. Почему? Потому что, наверняка, бы меня ждали концерты, да? Мои зрители. Я бы эту историю монетизировал, потому что для меня это важно. И потом я подумал, ну что еще я жду от этого проекта?

В принципе, все, что было можно, я попробовал, показал себя с хорошей стороны. Я красавчик. Почему бы мне вот так вот красиво не взять и уступить эту победу девочке, которая очень хочет, и которая явно бы не дошла до финала. Ну пусть не я буду тем человеком, который вот так вот возьмет и просто не уступит ей место. Меня ждала свобода, мой зритель, концерты и ко всему прочему коронавирус. Плюс ко всему я потерял паспорт в Йоханнесбурге. И это была отдельная история. Если хотите, потом расскажу про нее.

— Было бы интересно послушать…

— Это все началось, как только я покинул гостиницу. Дело в том, что сразу после этого испытания, когда я сказал: «Я звезда, заберите меня отсюда!», и все мне аплодировали, меня красиво доставили в совершенно невероятный шикарный лодж. Это была частная гостиница где-то на краю саванны с шикарным домом, которой владели потомки голландцев.

У них семейный бизнес-отель на несколько номеров с потрясающим интерьером, с невероятным завтраком. После того, как мы жрали манку, это был, конечно, совершенно божественный прием пищи. И там обитала очень красивая ручная рысь, которую они кормили куриными крыльями. А еще у них была такая смешная собака терьер, которая бегала по всей этой вилле. Ну все это безумный вид, конечно.

Если вы доберетесь до одной моей социальной сети, вы можете отмотать к августу прошлого года и посмотреть, какая там красота. И я познакомился с владельцами, совершенно милейшие люди. Как раз в то время в ЮАР шли какие-то беспорядки и восстания. Мы стали говорить о политике, о том, как люди живут там — плохо или хорошо.

В ходе разговоров выяснилось, что у хозяина шикарный винный погреб. У меня с собой была красивая коллекционная бутылочка водки с рюмками, который я привез из Москвы. И я выменял ее на какое-то суперколлекционное вино «Сталинбог», какого-то года, с медалями, в общем, он прям от сердца оторвал. Но было приятно, что русский обменялся с ним этой водкой. Значит, я засунул ее себе в чемодан, потом я взял еще одно вино, чтобы привести угостить своих друзей. И на рейс…

Это был такой крохотный маленький городок, в который все как раз прилетали. Он находится в часе лета от Йоханнесбурга. Я приезжаю в аэропорт, радостно регистрируюсь, чемодан проходит через контроль. И регистратор, такая полная афроамериканка, мне говорит: «Вино, вино». Я говорю: «Да, вино, и что?» А я вообще всю жизнь вожу бутылки из разных стран, и за все это время мне никто и слова не сказал. Говорю: «Они у меня в багаже, и у меня все нормально». А она строго: «Вынимаем». Я удивляюсь: «В смысле вынимаем?»

На что афроамериканка мне отвечает: «У нас четвертая степень коронавируса, ничего нельзя то, что связано с алкоголем, ни покупать, ни продавать, ни пить, ни ввести». А я говорю: «Стоп, милочка, вы же видите, что я не гражданин страны? Чемодан прилетит в Москву». А она продолжает твердить, что: «Нельзя». Короче говоря, я со скрипом вынимаю сначала бутылку подешевле.

Думаю, что коллекционную и не заметит, а та, что я слямзил из мини-бара, пускай у них остается. Значит, я как ни в чем не бывало вынимаю одну бутылку, оставляю чемодан, и иду пить кофе. Думаю, захожу уже на посадку, а мне говорят: «Идите-ка сюда, а ведь была вторая бутылка». Я очень сильно расстроился и подумал, что лучше бы я выпил это вино.

И я ее оставляю в камере хранения, написав ребятам из продакшена. Ну, естественно, ребятам, которые снимали проект, безусловно, надо было расслабиться. Вина нигде нельзя было найти, это был дефицит. Я им написал: «Пожалуйста, просто приезжайте, заберите мои две бутылки, вам пригодится сонными ночами». В общем, я надеюсь, что они это вино забрали.

Итак, я лечу на крохотном пропеллерном самолетике и кроме меня, летит еще три человека, то есть, там вообще никого. Во время полета я смотрю на пейзажи, на облака, подлетаю к Йоханнесбургу, и на радостях выхожу из самолета. У меня была стыковка в Дубае, я подхожу к табло и вижу, что моего рейса нет. Говорю: «Послушайте, пожалуйста, Дубай бизнес класса».

А они мне отвечают: «Бизнес-класс Дубая не летает отсюда уже с января месяца». Причем это то, на чем мы заостряли внимание продюсеров, когда покупали билеты. Emirates тогда, не знаю, как сейчас, не вывозил ни одного пассажира, то есть, он прилетал в Йоханнесбург, но никого оттуда не забирал. Получается, что все рейсы были привозные. Мне же продали билет на обратный рейс.

Я спрашиваю: «А как лететь?» «А как хотите». Сначала у меня отнимают вино, а потом говорят, что моего рейса нет, а я спрашиваю: «Так, а как же я?» Звоню в продакшн и говорю: «Ребята, делайте что хотите, но мне нужно отправиться сегодня Москву». «Да, да, да», — отвечают мне.

И пока суть да дело, есть билеты, возникают какие-то проволочки, нужны деньги, нужно все это завизировать, и я хожу по аэропорту, пытаюсь поставить печать, что моего рейса нет. Ищу там офис этой компании. Короче, я обхожу огромный аэропорт, там практически никого нет, поскольку все с ковидными мерами. В общем, я двигаюсь от одного офиса в другой, пятый, десятый. Проходит время, и я говорю: «Послушайте, ну сегодня я уже, наверное, улететь не успею».

Мне отвечают: «Идите заселяйтесь в отель». Я прихожу с такой радостью, что вот сейчас, наверняка, пообедаю и, наверное, выпью бокал вина. Мне очень хотелось снять этот стресс. Приходит официантка со словами: «Пожалуйста, ешьте. Алкоголя никакого нет, поскольку сухой закон». Это была вообще катастрофа: в отеле тоже нельзя. Я думаю: «Ну ладно, хорошо» и заказываю вкуснейший стейк. Делать нечего, нужно заселяться. Я подхожу к стойке регистрации отеля и понимаю, что у меня нет паспорта.

Причем я абсолютно трезвый, в твердой памяти, внимательный человек. Я с ужасом вспоминаю, что так, у меня же в моем портмоне лежат еще два паспорта. Я думаю, ну, сейчас возьму если не один, так другой. Я открываю портмоне, достаю паспорта и осознаю, что они у меня оба закончились в мае этого года, а сейчас август. Как такое могло случится, я вообще не понимаю.

Я потею, бледнею, синею и пугаюсь того, что его просто нет. Подаю старый. Благо, клерк не замечает, что это просроченный паспорт, что он весь в печатях, визах. Меня селят, я пишу опять же замечательной Маше, с которой был тогда на связи: «Маша, простите, но у меня просто какой-то трындец происходит, у меня теперь нет паспорта, я его просто потерял». Она говорит: «Ну ищи».

Короче, я вновь иду по этому огромному, пустынному аэропорту Йоханнесбурга с одинаковыми коридорами, которые я вообще, естественно, не знаю, потому что ходил в специальные служебные ответвления. В общем, я хожу, стучу, спрашиваю: «Здравствуйте, помните, не помните. У меня просто нет паспорта».

Я уже отчаиваюсь, понимая, что шансы найти документ таят на глазах. Маша же мне советует: «Митя, сходи, пожалуйста, в офис авиакомпании, которая тебя сюда везла». Говорю: «Маша, ну я не мог забыть свой паспорт в самолете». В жизни со мной такое никогда не случалось, но я говорю: «Хорошо». Я захожу в этот офис, он уже закрыт, время — часов пять. Поэтому мне ничего не остается, как пойти в полицейский участок и сидеть там со всеми афроамериканцами, которые тоже что-то потеряли.

При этом у них действуют жесточайшие ковидные меры, нужно постоянно обрабатывать руки спиртом, носить маску. Благо, все говорят на английском языке. Я пишу заявление, что я такой-то, такой-то. Причем наш английский язык разный, понимаете, у них там собственный диалект, акцент и так далее. Несмотря на то что я хорошо говорю на английском языке, нам сложно понимать друг друга.

Все-таки с горем пополам, я объясняю, что паспорт потерян, и мне нужен новый. Мы заводим заявление, на котором они ставят печати. Я еще раз спрашиваю: «Может быть, где-то можете найти?» Говорят: «Ну ждите, нам, наверное, его принесут». Принесут его, не принесут? В общем, я отчаиваюсь, понимаю, что не могу улететь, а это такой достаточно сложный город, там особо не выйдешь, потому что иногда случаются беспорядки и столкновения с какими-то бандами. Тем более ковид, я думаю: «Ну ешкин кот! Застрял тут навсегда».

Значит, что я делаю? В отчаянии прихожу в отель, а в это время мне пишут: «Митя, завтра тебя ждут на прием в посольстве Российской Федерации. Сам посол. Мы постарались сделать все для того, чтобы тебе выдали справку, что ты это ты». Я говорю: «Маша, слава тебе господи!» И весь оставшийся вечер мы собираем какие-то справки, паспорта, скрины, фотографии, чтобы доказать, что все-таки я это я. И утром я просыпаюсь, иду на завтрак и заказываю себе такси. Мне пришлось даже скачать какое-то приложение, которое называется «Болт». И с этим «Болтом» я еду в преторию, а претория — это пригород Йоханнесбурга, который находится в часе езды.

И мне говорят: «Мить, если ты сделаешь себе справку, то мы тебе берем билет на эфиопские авиалинии.» Я соглашаюсь: «Эфиопские, значит эфиопские. А могу ли я выйти в Эфиопии?» Говорит: «Нет, там преступность и ковид» Ну ладно, хорошо, я приезжаю. Чудесные, совершенно прекрасные люди, которые живут в претории, красивые девушки. Посол принимает меня, как родного в прямом смысле этого слова. В посольстве ни одного человека. Мне радостно выписывают справку, что Митя Фомин – это Митя Фомин, он не жираф какой-то. Мы мило общаемся. Я даю свои именные очки, которые мы успели выпустить еще в позапрошлом году, и я с этой справкой радостно еду в гостиницу на этом же «Болте».

В окна гостиницы заглядывает солнце, и я самый счастливый человек на свете. Конечно, эти сутки переживаний, ожиданий «найду — не найду», «улечу — не улечу», весьма неприятны, особенно, когда ты находишься за тридевять земель от родной страны. И ты понимаешь, что «без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек!» в прямом смысле этого слова. Поэтому я безумно благодарен всем, кто приложил участие к моему возвращению. Так вот, это не конец истории. Я радостно приезжаю в отель, беру чемодан, бегу через дорогу, благо, отель рядом с аэропортом.

Жду, чтобы меня зарегистрировали, а то вдруг они скажут, что что-то не то с бумагой или не знают этот документ. В итоге меня регистрируют, и я краем глаза вижу, что буквально напротив меня находится офис этой авиакомпании, которой я летел вчера. Я думаю, зайду, спрошу на всякий случай. Захожу, говорю: «Здрасьте, вы паспорт не находили?»

«Красный?» Я подтверждаю. Спрашивают фамилию. «Фомин» — и они мне отдают паспорт. Вот это был финиш, конечно, потому что у меня была и справка, и мой документ. И это, конечно, катастрофа. Выяснилось, что, сев в самолет, я на радостях расслабился, и видя, что вокруг практически ни одного человека, развалился на кресле. Смотрел в окно и наслаждался пейзажами. Ну и забыл про паспорт…

Но лучше бы я набухался, вот честное слово. Лучше бы я выпил эту бутылку вина, мне хотя бы не было обидно. И хотя бы я знал, что его забыл, потому что был нетрезв. Вот такая вот история. Видите, я просто так не могу выходить из проекта, мне обязательно нужно куда-то вляпаться.

— В телепроекте «Звезды под прикрытием» канала Муз ТВ вы неожиданно перевоплотились в бармена. Как вам такой опыт?

— Но этот эксперимент дался мне несколько легче. Во-первых, это все было одним днем, а во- вторых, это новый проект телеканала Муз ТВ, где артисты перевоплощаются в представителей других профессий. Самых разных, порой непредсказуемых и сложных. Ну про себя я могу сказать, что если бы не режиссер, то я бы со всем справлялся, а задача, к сожалению, была обратной. Я играл человека, которому нужно работать, которому просто необходимо получить это место. У моего персонажа не сложилась судьба, и он искал для себя этот шанс, чтобы продолжить жизнь в Москве, в другом качестве, без семьи.

Вот тут как бы драматургия не клеилась, потому что было понятно, почему у него все не сложилось до. На самом деле, если бы этот человек действительно хотел занять это место, он бы был очень исполнительным, внимательным и аккуратным. От меня же требовали совершенно обратного. Хотели, чтобы я был невнимательным растяпой, что-то ронял, делал все не так. Ну, чтобы, наверное, повеселить публику и позлить тех коллег, с которыми мне предстояло работать.

А мне с ними, естественно, не предстояло работать, и вот этот диссонанс очень сильно раздражал. Потому что я в жизни совершенно другой человек: ничего не уроню, не сделаю нарочито, даже если очень захочу. Меня очень сильно надо разозлить, чтобы я внес какой-то деструктивный элемент. Вот поэтому мне было сложно, и потом, скажу честно, — тяжело играть дураков.

— А в жизни могли бы стать хорошим, душевным барменом?

— Ну, честно говоря, скушновастенькая работа, но могу сказать, что очень сложная и ответственная. Общепит, ребята, — это колоссальная ответственность за здоровье других людей. И действительно знания, как называется рецептурная карта, понимание всех этих эпидемиологических правил — это целая наука. Конечно, я бы вряд ли смог быть барменом, хотя это прикольно. Но это совершенно другая история.

В бар постоянно приходят клиенты, а это разные психологические персонажи, портреты. Напивающиеся люди — это всегда исповедь. Это испытание, которому не позавидуешь, потому что хорошим барменом, наверное, нужно родиться. Ведь в первую очередь это хороший психолог.

— Какой у вас рост и вес? Этими вопросами всегда озадачены пользователи Интернета

— 180, 80. А сейчас пытаюсь потерять пару килограммов.

— А что на счет возраста?

— Дмитрий Фомин, возраст. Все очень просто. Ребята, смотрите в Википедии, — 48 лет.

— Вам часто говорят, что выглядите моложе, чем в паспорте?

— Вы знаете, я люблю комплименты, не буду спорить. А кто их не любит, особенно когда вам говорят, что вы выглядите молодо и хорошо. Тут было бы странно с этим спорить, но нужно заслужить эти похвалы. Вранье всегда слышно. Вот если ты понимаешь, что действительно выглядишь нормально, реально хорошо, то та работа, которую ты ведешь над собой, не зря.

— Какую работу проделываете над собой?

— Это усилие над собой, которое, наверное, с каждым годом становится, все более заметными. Да, когда мы моложе, мы не замечаем своих изменений, биохимии, своего настроения. Все складывается очень гармонично и как-то само собой. Но чем больше ты живешь, тем больше понимаешь себя, анализируешь, почему с тобой происходит то или не происходит это. А тем более если у вас еще и медицинское образование, тут все становится на свои места. Мне кажется, чем старше мы становимся, тем больше уже нужно над собой работать и необходимо накладывать на себя какие-то аскезы. Что я имею в виду?

Все мы любим поесть в удовольствие. И практически все, за редким исключением, являемся гедонистами. Ограничивать себя – это, наверное, самое большое и адское усилие, которое нужно проводить над собой. Потому что ты понимаешь, что каждый твой шаг в сторону неминуемо отдаляет тебя от той формы, тех пропорций, которые ты себе запрограммировал. Конечно, если вы не зацикливаетесь на том, как вы выглядите. Тогда вообще никаких вопросов нет.

Лично мне — сложно, потому что я ощущаю на себе каждые лишние 100 граммов. Я уже не говорю о том, когда есть три-четыре килограмма. Мне сложно двигаться на сцене, все успевать, вообще существовать. Мне хочется приблизиться к какому-то стандарту, которого я не буду замечать. И кто-то может сказать, что это привычка. Наверное, да,- неплохая привычка.

А потом, учитывая, что болезнь замедляется, не нужно насиловать свой организм. Да, я имею в виду в основном просто углеводы, их с возрастом вообще нужно исключать, особенно те, что придуманы человеком. Я уже не говорю про сахар, сладости, хлеб — все это нужно вообще забыть раз и навсегда, особенно, в возрасте постарше. Переходите больше на свежие фрукты, овощи, нужно соблюдать баланс белков, жиров, углеводов, исключать все жареное, как-то хитро приготовленное, со специями и так далее. Чем меньше вы будете потреблять такую еду, тем лучше.

То есть, чем старше вы становитесь, тем вы должны стремиться к каким-то меньшим стандартам. Вот это для меня является самым сложным, потому что, конечно, кто не любит съесть большую шикарную пиццу, таз спагетти или навернуть пельмени с водочкой. Я тоже именно тот человек, который любит вот эти все удовольствия.

Но я предпочитаю жить периодами. Период воздержания может длиться месяц-два, а в период расслабления ты можешь себе позволить абсолютно все, но в разумных пределах, но при этом не думая о последствиях. Потому что вот эти полумеры: «Вот здесь я съем, а завтра я точно буду бежать, а тут я опять что-то выпил» — не работают. Зачем себе ставить препятствие, если вы можете просто тупо жить или не жить?

И надо все равно лучше себя ограничивать. Ведь в этом есть такой кайф, когда организм тебя благодарит за это, за то, что вы получаете удовольствие от частоты, от легкости, от достижения результата. Еще раз говорю, что нет ничего круче, чем просто жить, радоваться жизни и действовать, не обращая внимания на какие-то сложности. Вы не должны вообще замечать свое тело, но оно должно быть просто вашим помощником. Не сидеть на горшке по полчаса, не сморкаться, не мучиться с головными болями, какими-то ринитами, фарингитами и прочими этими «итами».

Вы должны просто дышать, нормально спать и мыслить позитивно, понимаете? А все вот эти шлаки, все те наши искушения, отрицательные эмоции, загораживают нас. Поэтому для того, чтобы максимально красиво нести себя, нужно работать над собой. Я уже не говорю про спорт, про бег, про фитнес. Ну это вообще сложно.

— А прибегали ли вы к помощи пластики?

— Никогда, никогда в своей жизни я не ложился под нож с целью изменить и улучшить свою внешность. Конечно, я надеюсь, что этого не случится.

— Вы потеряли любимую собаку Белоснежку. Как себя чувствуете после гибели питомца?

— Я чувствую себя хорошо, потому что практически все проходят эти эмоции. Конечно же, какие-то вещи забываются, но эту собаку забыть нельзя. Снежка была совершенно уникальной и неповторимой. Она приходила со мной на телеканал НТВ и на «Русском радио», стала гостьей передачи «Вечерний Ургант», побывала и в других офисах. Собака чудесная, невозмутимая, мудрая, спокойная, терпеливая, очень любящая. К сожалению, в августе прошлого года Белоснежка умерла.

Непереносимая потеря, которая навсегда останется в моем сердце. Понимаете, ничто не вечно под луной, да, мы все тоже не вечны. К сожалению, век собак короток, и мы все об этом знаем, но продолжаем заводить, заботиться, любить, потом терять, страдать — это круговорот страданий в природе. Но свято место, как известно, не бывает пусто. В ближайшее время.

— Ваша песня «Полутона» номинирована на премию «Золотой граммофон» в этом году. Что вы чувствуете?

— Ощущения самые, что ни на есть позитивные. Конечно, я очень благодарен редакции «Русского радио», которая дала песне шанс, и ее услышали. И конечно, участникам своей фан- группы, которые голосовали, как сумасшедшие. Так, одна наша верная поклонница лично проголосовала 38000 раз, чтоб вы понимали, она выслала 38000 смсок. Это Ксения Дуничева, провизор из Омска.

Я безумно благодарен слушателям «Русского радио», которые услышали песню «Полутона», расслышали и полюбили ее. И мы с композитором Алексеем Романовым вообще очень признательны этому случаю, этому сходу, потому что, конечно, для музыкантов важны подобные награды. Это нас вдохновляет, окрыляет, заставляет идти дальше. И я очень надеюсь, что этот «Золотой граммофон» состоится, несмотря ни на что, и мы действительно получим заветную золотую статуэтку на большой сцене.

Песня была записана давно. На самом деле композицию неоднократно приносили на многие радиостанции, но, вы знаете, нас заворачивали. Говорили, что песня не радийная, хорошая песня, но вот неформат…

Раньше музыкантам говорили именно так, слава Богу, мы дожили до того момента, когда за песнями радио приходит к артистам, а не наоборот. Да, мне кажется, это очень верная практика. Поскольку песен выпускается много, но учитывая, что все-таки «Русское радио» — это народное радио, и тут все происходит, конечно же, так, как и было задумано.

По странному, трагическому стечению обстоятельств, мы все-таки хотели выпускать эту композицию. Я говорю: «Леш, ну как-то у нас песня залежалась». Тогда как раз и была постпандемийная история, я говорю: «Надо выпускать, иначе мы с тобой не сделаем этого никогда» Он согласился: «Да, давай выпускать». И мы стали думать по поводу обложки.

Как раз в тот самый момент мы с Алексеем находились в Крыму, мы живем с ним в одном доме на берегу моря. А потом я прилетел в Москву и в тот же день моя собака умерла. Это был несчастный случай.

И Алексей сказал, что мы должны посвятить эту песню ей, естественно, я даже не задумывался ни секунды. Мы придумали обложку, на которой изображен большой силуэт или морда на фоне моря. И в итоге какое-то время спустя мы сделали лирическое видео из фотографий Снежки, там очень много ее и меня. И знаете, как будто такое ощущение, что Белоснежка оценила эту песню и дала ей вот этот полет, эту свободу. Вот такая очень грустная и светлая история.

— В Интернете есть также запрос «Митя Фомин заикается». Как вам удалось избавиться от этого речевого нарушения?

— Это опять же работа над собой, проникновение внутрь себя, это созерцание и некая уверенность, которой человек проникается со временем. Сейчас, когда я смотрю свои интервью в группе Hi-Fi, вижу, что там просто «небо и земля». То есть, два разных человека, возраста, характера. И по собственному опыту могу сказать, это очень трудный речевой дефект, с которым некоторые не могут совладать даже всю жизнь.

Существует очень много практик, методик, каким образом люди должны избавляться от заикания. Но тут вообще должна проводиться глобальная работа над своей моторикой, эмоциями, ощущением в этом мире. Мне кажется, что в первую очередь этот процесс контролируется вами самими, то есть теми, кто страдает этим дефектом, — логоневрозом. В основе всего лежит такой импульсный, неконтролируемый ход мысли и вообще реактивность и скорость реакции на события, на фразу, на какое-то происшествие.

Тут нужно обязательно себя замедлить, подумать, не спешить и не суетиться. Я посвятил этому статью, которую вы можете найти на просторах Интернета. Какое-то время назад мы активно с журналом Hello, я писал авторские колонки. Там есть лично мое эссе о том, как я боролся с этим дефектом. На самом деле тому, кто не понимает, что с этим делать, вообще очень сложно жить.

На эту тему есть прекрасный английский фильм «Король говорит», с моим любимым Колином Фертом в главной роли. Он совершенно гениально сыграл заикающегося короля Георга, отца действующей королевы Елизаветы. Это фильм о человеке, который должен публично выступать, четко изъясняться и доносить свою мысль, не то что там до зрителей, — до нации. И как он борется со своим недугом… Советую вам посмотреть этот фильм.

Оказывается, заиканием страдает один процент людей. И до сих пор не изучены причины этого недуга, но есть способы, которые помогают несколько улучшить этот дефект. Но тем не менее, я не знаю ни одного стопроцентного благополучного исхода отчуждения от этой привычки.

— А что вы скажете о запросе «Митя Фомин на Ru.TV»?

— Митя Фомин на Ru.TV — желательный гость. Митя Фомин хочет, чтобы его клипы чаще показывали на телеканале. Митя Фомин хочет чаще быть номинированным на премию и считает, что действительно этого достоин. Митя Фомин — яркий представитель отечественного шоу-бизнеса, без которого он не мыслит себя. Он приглашает всех вас на премию, которая состоится 28 мая.

— Какими проектами порадуете зрителей сейчас?

— Сейчас я нахожусь в открытом космосе. Я второй человек, который после Юлии Пересильд полетел туда. Сейчас мы выйдем в открытый космос и будем летать рядом со звездами в прямом смысле этого слова, я иду на прямой эфир с Аллой Довлатовой, где мы будем разговаривать о каких-то интересных вещах.

Что касается моих проектов, то 11 июня в преддверии Дня России мы планируем большой красивый проект, я на него пока не могу надышаться, потому что я боюсь, что может что-то не получиться, но тем не менее, я лучше скажу. Значит, в самые длинные летние выходные Митя Фомин выступит со своей любимой акустикой в Астрономическом бастионе, который находится в самом центре Калининграда. Успевайте бронировать столы и билеты, потому что это будет уникальный проект. Я люблю выступать в необычных местах. Со своей акустикой мы выступали на разных площадках.

Я могу привести в пример музейную площадку Херсонес Таврический. Это греческий, разрушенный амфитеатр в Крыму. Кроме того, мы выступали в Ботаническом саду МГУ, а также музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Сейчас мы добрались до Астрономического бастиона, и я прям очень хочу, чтобы мы довели этот проект до конца, чтобы никто нам не помешал, никакие политические, экономические силы, никакая погода. Мы ждем всех на этот концерт.

Кроме того, 15 апреля вышла моя новая песня «Рассвет» авторства Алексея Романова и композитора Red Max. Потом, в конце мая я обзавожусь новой собакой породы ка-де-бо и придумываю ей имя, она будет абсолютно коричневая. Такая милашка! Все!

Благодарим Русское радио за помощь в организации съемок

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