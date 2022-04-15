«Загугли звезду»: Катя Гордон – об обиде на Лорак, конфликтах с Собчак, романе с Гордоном, свадьбе с новым мужем и разводе Мамаевых

Катя Гордон – из того типа людей, у которых получается буквально все, за что они берутся. Юрист, ведущая, певица, поэтесса – все это грани одной талантливой личности. Одно время про Катю говорили, что состояться в профессии ей помог бывший муж – телеведущий Александр Гордон.

Но тот брак давно распался, а Екатерина до сих пор продолжает осваивать «новые территории». В 2018 году она даже баллотировалась на пост президента России. Сегодня же Екатерина Гордон – прежде всего, руководитель юридической компании «Гордон и сыновья», которая помогает людям в решении правовых вопросов. И конечно, счастливая женщина.

Чем покорил ее нынешний муж Виктор Хархалис? Какую роль в ее жизни на самом деле сыграл Александр Гордон? Почему Екатерина отказалась от сотрудничества с Аланой Мамаевой? Как закончилась история с алиментами Дмитрия Тарасова?

На эти и другие вопросы Катя Гордон ответила в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

«Я, как и мои родители, родилась в Москве на улице Профсоюзной. Там же училась в гуманитарной гимназии № 1507. С определенного момента ходила в две школы. Утром — в гуманитарную гимназию, вечером — на Белорусскую при Международном университете «Экономическая школа для старшеклассников». И также окончила музыкальную школу, по-моему, № 68, на улице Академика Виноградова, — начинает разговор Екатерина. У меня простая московская интеллигентная семья. Мама преподавала в МГУ, а потом, как ни странно, стала писать сценарии. Она — один из авторов сериалов «Понять и простить», «След» для Первого канала. Также мама преподает детям математику в международном университете. Что еще сказать? Папа – физик, но большую часть жизни меня воспитывал отчим Николай. Он работает в банке. У меня есть родной брат Иван Прокофьев, у которого куча детей. Единственный брак, православная, классная семья».

— Что особенно запомнилось в детстве?

— Честно говоря, смутно помню школьные времена. Моя память вообще устроена так, что я долго не храню в ней лишнюю информацию. Есть какие-то наброски воспоминаний. Помню, как летом я проводила время с бабушкой. Она была замужем за орловским начальником – дедом Сашей, поэтому каждое лето мы бывали в Орле.

Я отчетливо помню это, потому что бабушка еще была экскурсоводом. Такое у нее было хобби. И мы постоянно ходили на экскурсии, которые я буквально знала наизусть. Самая смешная называлась «В гости к зеленому другу». Это была копеечная экскурсия, куда вывозили табун пионеров и травили им на полянке загадки. А поскольку это была уже моя 105-я экскурсия, я их отгадывала. Просто мы с бабушкой договаривались делать вид, что не знаем друг друга. Бабушка была очень красивой, и ей было некомфортно, когда я говорила: «моя бабушка».

Поэтому она меня просила как-то держаться в стороне, а мне было в кайф, потому что все мальчики и девочки из этих пионерлагерей были мои. Ведь я демонстрировала лютый интеллект, отгадывая все загадки. Я до сих пор даже помню некоторые из них. Например, что неправильно в стихотворении про ласточку: «Дам тебе я зерен, а ты песню спой»? Ну и ответ сразу напрашивается, потому что ласточки едят червячков. Вот таким мусором была полна моя голова в юном возрасте. А мое московское детство связано с учебой. Я все время училась, училась. Еще я дружила с Катей Кревякиной. Мы были с ней «Катя в квадрате». Но потом она вышла замуж, и мы с ней потеряли связь. Надеюсь, у нее все классно.

— Расскажите, пожалуйста, о своих родителях

— Мой родной папа Виктор сейчас находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Я только недавно приехала от него. Он воспитывал меня где-то лет до 10. А потом произошли какие-то личные ситуации, о которых я не вправе говорить.

Затем в моей жизни появился отчим Николай, который по факту воспитал меня и моего брата. Я очень люблю его и также называю папой. То есть я тот человек, у которого два папы и не вижу в этом никакой проблемы. Просто, вероятно, у каждого своя роль.

Мамочка Марина у меня, кстати, писала стихи. Сейчас она пишет сценарий, иногда для больших телевизионных проектов и также преподает. Кстати, она окончила мехмат МГУ. Мне кажется, что для девочек это необычный выбор факультета. Умная, добрая, отличная мама. Сколько же у нее теперь внуков? Четверо — у Ваньки, моего брата, двое — у меня. Большая семья, и она периодически помогает нам с детьми. И каждый раз, когда у Дани возникает какая-то проблема по математике, он звонит маме.

— Что с папой? Почему он в реанимации?

— К сожалению, до конца неизвестно. Его нашли уже в тяжелом состоянии. Мне пришлось ехать из Сочи за рулем, поскольку было закрыто летное пространство, и мы передвигались на машине. Я до сих пор не знаю, что именно произошло. Сейчас папа еще недостаточно пришел в себя, чтобы рассказать. Но его нашли на полу, он упал, у него перелом. И в силу того, что папа пролежал на полу какое-то количество времени, он действительно чуть не погиб. Сейчас врачи борются за то, чтобы восстановить его здоровье. Ну, пока он еще находится в крайне тяжелом состоянии. Бьемся за его жизнь.

— Где вы учились?

— Во-первых, мне действительно нравится учиться. И даже хотелось бы получить еще чуть больше образований, но не как у одной дамы из популярного интервью. Сначала я окончила педагогический институт имени Ленина, факультет психологии, который расположен близ Цветного бульвара. Я пошла туда, потому что мне это было жутко интересно. К тому же я еще питала иллюзии, что я как человек, который реально нуждается в социально заряженной работе, буду помогать, работать с детьми в детских домах.

В общем, я была полна разных фантазий и совершенно по-другому представляла себе работу психолога в России. Отучилась там, параллельно получала разное дополнительное образование. В частности, не поверите, я могу быть учителем английского языка. Потом жизнь сложилась так, что я попала на съемочную площадку. Это было уже в браке с Сашей Гордоном, и тогда я поняла, что это жутко интересная история.

Это был тот случай, когда ближайшее окружение действительно как-то вдохновило и повлияло на меня. И я поступила на высшие курсы сценаристов и режиссеров. Они просто называются курсами, а на самом деле это полноценное высшее образование. Это известное место, которое окончило огромное количество режиссеров, сценаристов. А я училась у Петра Ефимович Тодоровского.

И это был совершенно классный интересный период, потому что мы бесконечно смотрели кино. Мы очень, очень глубоко изучали кинематограф, искусство в целом. К нам приходили все: от Меньшова до Михалкова, огромное количество совершенно крутых спикеров. И хотя Петр Ефимович уже давно умер, я вспоминаю о нем до сих пор. Между прочим, он мне говорил, что в нашем наборе я его самая любимая ученица. Мы с ним много хулиганили, пошло шутили и как-то вот сдружились. И я вспоминаю это время с большим теплом.

— Вы ведь и сняли свою короткометражку «Море волнуется раз»…

— Да, и ее можно найти в Интернете. Это фильм о моем дедушке — капитане первого ранга, который даже получил премию «Кино XXI века». Наверное, я бы занималась и этим, но мне интересно снимать какие-то свои идеи и сценарии. Но, к сожалению, они у меня некоммерческие. И в какой-то момент стало понятно, что пока я не нашла тот самый сценарий и не готова к съемке своего собственного фильма. Ну и, собственно говоря, нужно было зарабатывать деньги. Я развелась с супругом, у меня не было ни денег, ни места, где можно жить. И так совпало, что я встретилась с Геной Бачинским, который, к сожалению, впоследствии погиб в автокатастрофе. Так вот, Гена мне предложил: «Ты такая прикольная, у тебя хорошо подвешен язык. Не хочешь попробовать вести программу в эфире радио «Маяк»?»

«Вообще отлично! Запросто!» — сказала Катя и стала ведущей на радио. По крайней мере, это были мои надежные ежемесячные поступления, и на эти деньги я смогла как-то выстраивать свою жизнь. За что Гене Бачинскому огромное «спасибо».

Кстати, с вашей помощью развенчаем один миф о том, что Катю Гордон сделал Александр Гордон. Александр никогда не помогал мне ни в какой работе, и на радио я попала не благодаря Саше, а благодаря Гене Бачинскому. И это случилось уже после развода, а в течение брака с ним я действительно пару раз сидела в эфире канала М1 в числе прочих гостей. Мы были такими мини- клоунами при мудрейшем, но я никогда не была радиоведущей. И, больше того, в тот период мы не давали никаких массивных масштабных интервью и вообще не пиарились на тему личной жизни.

Поэтому, кстати, многие только недавно провели какую-то параллель между мной и Сашей. Например, Сати Казанова, встречая меня, передавала привет папе, искренне думая, что Александр Гордон — это мой отец. И несколько человек мне говорили: «Вы так похожи, особенно лбами». Ну а я отвечала: «Ну ладно, папе привет передам».

Так вот, потом я долго работала на разных радиостанциях и на «Мегаполис ФМ», и на «Маяке», вела программу прочтения на «3 канале». Бралась за любую работу, потому что нужны были деньги. У меня была собака, съемная квартира, и несмотря на то, что, как вы знаете, мои родители – москвичи, мне не хотелось возвращаться к ним.

А потом, я, как известно, не очень удачно вышла замуж. Мы совершенно не совпадали с человеком, сейчас не хочется вспоминать какие-то нюансы, мы и так уже позорились этой темой на всю страну. Сейчас это уже далеко и не про меня. Но я стала помогать людям, когда сама столкнулась с судебными заседаниями. Я попала в суд, потому что группа «Ранетки» подала на меня иск за то, что я назвала их фуфлом. И, попав туда, я поняла, что мне это очень нравится. Мне нравится выстраивать линию защиты, выступать в суде, и тогда, просто потому, что я была вынуждена защищать себя, я нашла свою профессию, в которой я сейчас уже восьмой год.

Самое интересное, что сначала мы с моей приятельницей Мариной Дубровской создали свою компанию. Идея состояла в том, что она, мол, адвокат, и следит за юридической стороной вопроса, а я — переговорщик, психолог. Как раз семейное право. К нам приходило огромное количество женщин, которые испытывали кризис и нуждались в поддержке.

Постепенно я поняла, что на рынке очень мало юристов, которым можно доверить решение задачи. Они халтурят, а ты можешь сделать это лучше, и я снова отправилась получать образование. Это был уже вынужденный шаг. Я просто не видела классных юристов, которым бы могла доверять своих клиентов, и я получила образование в Юридической Академии имени Кутафина. Это флагман юридического образования в Российской Федерации. Первоклассный вуз, который находится в Москве.

И, получив это высшее образование, я стала юристом. Периодически пытаются делать какие-то вбросы на тему того, что я не юрист. Больше того, сейчас я учусь в магистратуре, на International business law. Изучаю контрактное право, международное право. Жутко интересная история, занимаемся на английском языке, так что даже сейчас я учусь, друзья мои.

— Говорили, что вас лишили статуса адвоката. Расскажите, пожалуйста, эту историю.

— Меня не лишали никакого статуса. У меня никогда не было адвокатского статуса и, пользуясь эфиром, я, наконец, расскажу все людям, у которых в голове каша и которые все путают. Дело в том, что я специалист по семейному праву и очень люблю арбитраж. У меня не коллегия, а именно юридическая компания — другая форма организации и вообще существования на юридическом рынке. Мы сотрудничаем с адвокатами по уголовным делам, но наша специализация другая.

Вот для того, чтобы заниматься арбитражем, семейным правом, да, практически всеми отраслями права, тебе не нужен адвокатский статус. Он, прежде всего необходим тем, кто, выражаясь простым языком, имеет дело с уголовным правом. То есть, когда юрист решает задачи именно этого направления. Да, тогда тебя не пустят без этого статуса в тюрьму, или же тебе нужно ехать со следователем, показывать там свою корочку и так далее.

Я этим не занимаюсь, мне неинтересно. Был момент, когда я все-таки думала получить этот статус как раз из-за каши в голове у людей, но это совпало с очень острым периодом, когда меня везде гнобили. Сейчас появилась такая возможность.

Но сегодня я понимаю, что не хочу давать кому-то возможность лишать меня статуса, вызывать на дисциплинарные комиссии. Адвокат не может и половины того, о чем думает. И мне интереснее существовать именно как юрист, в юридической компании с коллективом из 13 человек. Я знаю первоклассных юристов, например, у Алексея Пиманова есть замечательный юрист — Саша Солкин, который работает у нас по искам, защищающим честь и достоинство. Вот собственно говоря, он выиграл дело Леры Кудрявцевой против Андрея Разина.

В той нише, где работаем мы, адвокатский статус не нужен. И больше того, я не рекомендую идти к адвокату, когда вы решаете, например, семейный вопрос. Потому что адвокат всегда раздувает щеки и выставляет ценник, и вам просто не нужен никакой статус для того, чтобы судиться по вопросам семейного права.

— Какой совет вы бы дали молодежи, которой нужно определиться с профессией?

— Правда заключается в том, что иногда юному человеку очень сложно понять, кто он, и куда ему отправиться дальше. Часто в силу того, что у нас в школах вообще проблемы с профориентацией. Ребенку подбирают вуз, потому что там работает тетя Света, или потому что это ближе к дому. На самом деле это очень грустно. Мне кажется, нужно действительно очень серьезно заниматься профессиональным ориентированием для того, чтобы дети просто поняли, чего же они хотят. Я этого не понимала.

Точнее, знаете, лет, наверное в 13, я пришла к маме и сказала, что хочу, чтобы у меня была рок-группа. То есть, уже тогда я совершенно четко понимала, что хочу петь, я начала писать стихи и так далее. Мама сказала, что это не профессия. И мне понадобилось очень много времени для того, чтоб все-таки вернуться к тому, что я очень люблю: написанию музыки и стихов. Как известно, у меня случаются концерты, я пишу песни. И вот я думаю, что тогда родителям не нужно было меня отфутболивать, говорить, твое это или же нет, профессия это или не профессия.

В детях надо воспитывать больше смелости для принятия собственных решений, это тоже важно. А потом я хочу сказать каждому, что незаменим тот, кто действительно мобилен. Вот если ты умеешь переориентироваться, если ты «flexible», как говорят американцы, то я не думаю, что всю жизнь нужно обязательно заниматься чем-то одним. Зачем? Можно быть крутым и при другом раскладе. Есть профессии, которые отцветают, которые не нужны. Сейчас вообще начинается новое время и нужно уметь переориентироваться.

Необходимо вовремя искать себя. Слушайте, здесь я уже все исчерпал, мне тут не интересно, поэтому я иду дальше. И для меня человек, который сменил несколько профессий, — это ни в коем случае не глупец и не дурак. Этот человек ищущий, человек, который развивается, и в этом нет ничего дурного.

— На какой радиостанции вам работалось комфортнее всего?

— Ну вот, когда начинался «Маяк», было весело и прикольно. Дуэт Стиллавин-Бачинский, мы с Димой Глуховским вели эфир. Но вот хочу ли я, например, сегодня быть радиоведущий? Я вам скажу 100% — нет! Проблема радио заключается в том, что его аудитория отваливается, как от телевидения, а обогревать космос не хочется. К тому же от радиоведения практически ничего не остается, то есть, это действительно сиюминутный продукт. Это то, что есть вот сейчас, пока длится прямой эфир, а дальше ничего нет. Поэтому для творческого человека это немного обидная профессия, такая, как инсталляция. Вот, например, сейчас есть арт-объект, а дальше его разобрали.

Может быть, это не очень точное сравнение. Я не люблю радио именно за сиюминутность. Я бы не хотела возвращаться в эту сферу, а тогда мне нужны были деньги. Я испытывала кайф, потому что радио учит тебя говорить. То есть, ты действительно совершенствуешь свою речь, свой голос. Если вы испытываете нелюбовь к вашему голосу или речи, играйте в эти «прямые эфиры», надевайте наушники, слушайте себя, подбирайте свой тембр. Это очень полезно, но эта профессия меня не привлекает.

— Правда, что вас отстранили от эфиров на радио «Маяк» из-за конфликта с Ксенией Собчак?

— Да, был конфликт. Кстати, когда об этом вспоминаю, думаю о том, что ребята рядом с Ксенией сработали очень профессионально. Потому что эфир смонтировали и по Сети уже гуляли его огрызки, где я выгляжу уже совершенно полной идиоткой. Хотя идиотками мы тогда были обе, обе вопили на равных. И это было смешно. Тогда для меня это был стресс. Но если бы что-то подобное произошло бы сейчас, то я бы просто посмеялась и подумала: «Ну ни фига мы себе устроили».

Потом мы с Ксенией еще общались, и она взяла у меня отличное интервью для журнала CNC. Другое дело, что потом опять стало видно, что мы действительно полярные люди. Общение снова не задалось. Она меня подставила — я полагаю, на съемке, которая не вышла в эфир, потому что я была против этого. Ну, это как, в общем, случается на разных программах, когда тебя зовут с одной темой, а потом ты вдруг видишь даже кадры твоего ребенка. И этот момент меня ранил.

Я поняла, что Ксения — это тот человек, которому я не буду доверять ничего и никогда. Ту ситуацию я отбила, в эфир ничего не вышло. Она мне потом звонила, предлагала поговорить, опять затронуть времена моего общения и не общения с Сергеем Жориным. Но для меня это человек, с которым я не могу представить дружбу ни в каком виде. Я не испытываю острых эмоций, негатива и так далее, но Ксения Собчак — человек из другой системы координат.

— Вы же ведь еще поэт-песенник. С кем из тех, кому вы написали песни, у вас сложились теплые отношения?

— Смотрите, я же вообще практически ни с кем не дружу из шоу-бизнеса. Не потому что он мне противен, хотя и поэтому тоже. На самом деле наш шоу-бизнес омерзительный, лживый, лицемерный, хотя в нем есть и отдельные приятные люди, особенно среди тех, кто поет мои песни. Хотя я никого не знаю близко из этих исполнителей.

Из публичных людей, наверное, могу назвать другом Леру Кудрявцеву, Анфису Чехову и все. Давно и плотно по-сестрински я дружу с двумя женщинами: одна из них производит патчи, а другая — врач-гинеколог. И у меня нет времени для новой дружбы и уж тем более для дружбы в шоу бизнесе.

И если честно, наверное, за 41 год я на тусовке-то была вообще раза три, а в ночном клубе — один. Мне не нравится быть в толпе, я не люблю, когда вокруг шумно. И единственный возможный вариант толпы — это когда она собралась ради меня, и я на сцене. В остальных же случаях мне неинтересно, я устаю. Это все какие-то энергии, куча лишних слов. Я люблю по-другому, и поэтому я юрист. У меня кабинет, «переговорка» и без всего вот этого вот.

— Вы помните, как написали песню «Забирай рай» для Ани Лорак?

— Ну, «Золотые микрофоны и граммофоны» за нее все же получила Ани Лорак. Это была лучшая песня. И она мне, кстати, позвонила и сказала: «Спасибо, классно!», за что я тоже благодарю ее. Я, правда надеялась, что меня упомянут, когда будут получать приз. Я сидела ждала, но Ани Лорак во время получения «Золотого граммофона» почему-то сказала «спасибо» Филиппу Киркорову, как будто песню написал он. Я эту тему дальше как-то стебала, проговаривала, не то что бы обиделась…

Но просто в очередной раз подумала, что где-то на Западе при получении «Оскара» принято упоминать даже светотехника. А у нас отчего-то автор всегда безымянен, его прячут, им не делятся. Ну сейчас я уже спокойно отношусь к этому, мне плевать. Помню было приятно, когда идешь по городу, а из всех утюгов без исключения звучит песня «Забирай рай».

Наверное, до сих пор это самая известная песня Ани. Однажды я была на ее концерте, и весь зал стабильно пел ее хором, чем я очень горжусь. А писали мы ее на кухне, у моего приятеля и гитариста Сережи Дворецкого. Тогда я сказала: «Серег, слушай, я пишу такие сложные песни. Давай напишу что-то вот такое прям простое»

Песню я пишу минуту или две, не вымучиваю ничего, а просто ловлю мелодию и накидываю текст. Вероятно, я самый быстро пишущий автор в России. Я могу написать песню за минуту, и я не шучу. Ну, возможно, мне понадобится еще минут пять, чтобы вычистить текст. А если же я не пишу песню быстро, то она точно не склеится и не получится. Потому что все вот эти зарисовки, которые надо доделывать, обычно у меня не случались. Так вот, написали ее на кухне, потому что мне просто захотелось написать что-то понятное, запоминающееся, так и вышло.

— А что вы скажете о запросах, связанных с фильмами?

— Это вообще случайность. Актриса из меня никакая. Так совпало, что снимался фильм «Пикап», где нужна была Катя Гордон в роли Кати Гордон. Просто прийти в качестве журналистки и задать пару вопросов. Это совершенно точно не моя профессия, никогда в жизни не мечтала стать актрисой, и мне было бы интересно однажды самой снять фильм.

Я люблю организовывать процесс, я вижу картинку. Кстати, на нескольких съемках я была вторым режиссером. Но как актриса я себя не ощущаю.

— Какой жанр вас больше всего привлекает?

— Я написала несколько сценариев, и сейчас мы пишем сценарий по работе нашей юридической компании. К нам обратилась продюсер Наташа Клебанова, которая сказала: «Слушай, у вас столько классных вкусных кейсов, я даже не знаю другую компанию, в которой такое огромное количество скандальных интересных дел. Давай делать сериал? По мотивам работы вашей компании». Условно это называется «Абрамова и партнеры», вместо «Гордон и сыновья», но кто знает, может быть, я однажды сниму фильм именно об этом.

— Как начался ваш роман с Александром Гордоном?

— Ну, это было уже так давно. Чтоб вы понимали, когда я познакомилась с Сашей, ему было столько же, сколько мне сейчас. Разница между нами – 14 лет. А дальше в его браках эта разница только утяжелялась. Тогда у меня как раз вышла первая книга стихов, и я увидела его в суши- ресторане на Маяковке. Там был такой маленький ресторанчик. Я передала ему свою книгу, потому что знала, что его папа – поэт Гарри Гордон, который, кстати, меня всю жизнь терпеть не может.

А потом Саша мне позвонил, и мы подружились. Было весело, классно, мы залипли на 7 лет. Быстро поженились, много путешествовали, вообще не думали о деньгах, в том плане, что их и не было много, но это никогда не становилось темой для разговоров. Мы не задумывались о том, что надо что-то скопить, купить. Была такая насыщенная, интересная жизнь.

Я работала у него редактором на «Ночном Гордоне», помогала делать какие-то темы, была с ним рядом. Потом мы развелись, без битв, дележек, я просто подписала те документы, которые мне дали, и все.

— Жалеете, что подписали и все?

— Нет, вообще не жалею, нет. Мне кажется, что так было нужно. Лера Кудрявцева вообще называет меня «грузином». Когда я расстаюсь с кем-то, то чаще всего ухожу налегке. В моей жизни никогда не было разделов имущества. Я считаю, что, когда ты идешь вперед, пилить холодильник не обязательно.

— Что стало причиной развода?

— Я уже и не вспомню. Там много причин, не одна. Просто все постепенно сошло на нет и все, и какого-то события конкретного не было.

— Какая у вас была фамилия до брака с Гордоном и почему оставили его фамилию?

— Я подумала, что в этом вопросе есть что-то такое бестактное. И у меня нет для вас ответа. Я не считаю, что нужно вообще об этом говорить и оправдываться. В Российской Федерации предполагается такая опция. Это ваше право, оставлять фамилию или нет.

— Как в вашей жизни появился ваш второй муж Сергей Жорин?

— Могу сказать только следующее, что, может быть, это является тем немногим, о чем я жалею. Не нужно было так больно, остро и громко разводиться. За какие-то вещи лично мне стыдно, просто сошлись два очень разных человека, которые, увы, очень некрасиво разошлись. Были какие-то яркие классные моменты, которые долго вспоминались. Конечно, мы чудили, поскольку оба хулиганы. Наверное, в финале жизни эти моменты будут всплывать картинками. Но сейчас эта тема для меня действительно исчерпана.

Я рада тому, что все закончилось, и, если честно, вообще не слежу за его личной жизнью и не знаю — где, что, как. Мы изредка пересекаемся с его юристами в судах, иногда представляем разные стороны своих клиентов. Сейчас у меня счастливый брак. И мне кажется, это будет неуважительно к моему мужу слишком детально вспоминать, как мы там познакомились с предыдущим мужчиной.

— А как вы познакомились со своим мужем Виктором Хархалисом?

— Переписывались в Интернете, ничего нового. Так вот, просто перекидывались иногда парой фраз, а потом встретились. Нам было комфортно с самого начала. Виктор подвез меня на работу, тогда он и понятия не имел, кто я вообще такая. То есть, он в принципе не следит ни за какими публичными людьми. Виктор любит футбол, и все звезды у него там. Мы просто стали общаться, задружились и общались больше двух лет, ни разу не ругаясь. И вот недавно поженились.

— В основу ваших отношений легла дружба?

— Да нет, это не дружба. Это, конечно, влюбленность, просто это не какая-то больная острая влюбленность, когда кто-то там задыхается, мучает друг друга. Просто встретились два человека, которые должны быть вместе, и происходит такое узнавание. Если бы я описывала любовь, то говорила бы о том, что это какое-то узнавание, и при этом все на своих местах.

Ты чувствуешь, что так должно быть и нет никаких суперраздражающих моментов. Ты не размышляешь о том, что вот «окей», можно было бы быть с этим человеком, но тут нужно изменить пункты A, B, C, D, E . У меня такого нет. Просто произошло узнавание, и мы живем абсолютно мирной, спокойной мещанской жизнью, все дружим.

— Расскажите, пожалуйста, о своих детях…

— У меня два сына: Даня и Серафим. Даня — такой интеллектуальный и эмоциональный человек. С недавних пор он ходит в частную школу с очень сильным английским языком и знает его, как мне кажется, уже лучше меня. Также Даня посещает футбольную секцию и еще очень любит рисовать.

И у меня есть младший сын Серафим. И в честь него внизу дома, где мы живем, я открыла маленькую кофейню, которая называется «Серафим». «Кофе на любой этаж вам доставит ангел наш». Мои дети здесь и подрабатывают иногда, разнося кофе по этажам. Серафиму недавно исполнилось пять. Он весельчак, лентяй, ненавидит любые занятия. Ну я его и не мучаю. Абсолютно счастливый ребенок, который не хочет учиться.

— Как они ладят с вашим супругом?

— Любят его. У нас в этом плане все отлично. Серафим, как и я, когда-то обрел двух бать, и очень любит их обоих. У меня хорошие отношения с Семиным отцом. Поэтому все дружат и любят друг друга.

— Как проходила ваша свадьба, и все ли остались довольны?

— Мы не хотели никаких торжеств, платья, торта, но в силу того, что первые два брака я выходила замуж вообще в джинсах, я подумала, что нужно хоть это платье надеть. И я выбрала трикотажное обтягивающее платье. Мы отправились в загс, выпив по бокалу шампанского, а вечером этого же дня встречали всех в нашей кофейне «Серафим». Мне все понравилось, это было спонтанно, душевно, трогательно. И у меня нет претензий к моей маленькой скромной свадьбе, на которой были самые мои дорогие люди.

— Кто помогал вам в создании компании «Гордон и сыновья»? И почему вы выбрали такое название?

— Первая компания, которую мы открыли, называлась Save room. Мы открыли ее совместно с Мариной Дубровской в небольшом помещении. Это должно было быть такое убежище, надежное место для женщин в сложных обстоятельствах, которым мы оказывали помощь и юриста, и психолога. Я должна была отвечать и отвечала за организацию технической помощи, за пиар, за привлечение людей. Тогда к нам пришли наши первые клиенты, среди которых — Аня Грачевская, которая тогда еще не была ведущей. Мы помогали ей, кстати, развестись с Грачевским путем переговоров.

Потом случилась ситуация с избитой Катей Архаровой. Одно событие следовало за другим, и в какой-то момент мы стали набирать обороты. Потом мы расстались с Мариной Дубровской. Она вернулась работать к Добровинскому. А я уже созрела для того, чтобы организовать свою компанию. Мне никто в этом не помогал.

И я назвала ее «Гордон и сыновья», сменив прежнее название, потому что, во-первых, у меня рос уже первый сын, и я была беременна вторым. Я подумала о том, что это совершенно классная американская традиция называть бизнес вот так по-семейному. Во-первых, это отражает идею семейного права, а мы начинали именно с этого аспекта, это была главная специализация моей компании.

А во-вторых, это показывает преемственность. Это мое имя, я не скрываюсь и искренне надеюсь, что однажды это дело перейдет и к моим сыновьям. А так, внутри коллектива мы шутим, что все наши 13 человек — мои сыновья и дочки, и я такая великовозрастная мамаша. Отличное название, люблю его. Теперь, мне кажется, его знает вся страна.

— Чем закончилась история с алиментами Дмитрия Тарасова?

— Смотрите, уникальность дела заключалась в том, что мы защищали мужчину. Вероятно, поэтому об этом было столько разговоров. К тому же Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов — публичные, скандальные, красивые персонажи. Когда молодожены к нам пришли, они увидели беспрецедентное алиментное решение. И оно было действительно странным. Алименты были раздуты, и в этот момент у Дмитрия была уже закончена футбольная карьера.

У него родился еще один ребенок, и мы просто помогли действительно сократить алименты, которые он не мог платить. То есть, не было такого, что Дмитрий зажал огромное количество денег. Просто у него изменились возможности, и это привело к тому, что его счета арестовывала бывшая супруга. Вот и все. Поэтому мы помогли ему пересмотреть алименты и разделить их в равных долях между всеми детьми.

— Вы остались довольны результатом?

— Абсолютно довольна. К тому же по ту сторону как раз был Жорин, который проиграл и писал всякую чушь, что, мол, замечательное решение, вот столько-то миллионов выплатит Тарасов. Это был просто ввод в заблуждение огромной аудитории. Я не очень люблю взыскивать алименты, но в силу ряда причин надо что-то делать с семейным кодексом.

Мужчины, как и женщины, умеют прятать деньги. К сожалению, не все ведут себя порядочно. В случае с Тарасовым речь не шла ни в коем случае о чем-то непорядочным, мы не прятали деньги. Мы просто попросили суд обратить внимание и на других детей тоже.

— Почему вы отказались курировать дело Аланы Мамаевой?

— С Аланой вышла такая необычная история. Новая девушка Павла Мамаева Надежда Санько несколько раз брала у меня интервью, набиравшие большое количество просмотров. Она не является моей подругой, но я относилась к ней симпатией. Так же, как и она ко мне. И когда ко мне обратилась Алана, я, естественно, не знала про Надю и про то, с кем сейчас Мамаев.

Мне вообще глубоко плевать на то, кто с кем спит. Я никогда даже не трачу время на рассуждения на эту тему. Так вот, Алана попросила ей помочь в бракоразводном процессе, я сказала: «Конечно, давай». Мы начали работать. Но однажды ночью мне позвонила Алана и сказала, что: «Мамаев встречается с той самой Надей, которая мне когда-то порекомендовала тебя, Катя, а значит, тут может быть какой-то заговор».

Я, естественно, доказала, Алане, что никакого заговора и злого умысла тут нет. Но поняла, что поскольку знаю их обеих и вообще в силу этой некрасивой ситуации с подобными подозрениями, работать мы не будем. И мы полюбовно расстались.

Так я скажу вам больше, Санта-Барбара еще продолжилась, потому что потом Алана, не знаю пиар ли это или правда, стала встречаться с Александром Липовым (своим бывшим мужем, чемпионом мира по кикбоксингу – прим. ред), с которого мы бы хотели взыскать алименты. Потому что бывшая жена Липового, Саша Кабаева — это моя клиентка. В общем, я уже привыкла к таким вот хитросплетениям, но в этих отношениях черт ногу сломит.

— Теперь Катя Гордон будет портить жизнь Алане Мамаевой?

— Алана поставила под сомнение вещи, которыми я очень горжусь. Всем известно, что Гордон — какая угодно, но она смелая и упертая. И нет ни одного человека на рынке, который мог бы сказать: «Да, Екатерину Гордон купили или же она слила суд». То есть, я как бульдог бьюсь до последнего и когда начинаются подозрения на тему того, что «может быть Надя специально мне когда-то тебя порекомендовала», мне они непонятны

Конечно, я спросила Надю: «Надя, почему все так вышло?» И она ответила: «Кать, я тебя рекомендовала в то время, когда у меня с Мамаевым вообще ничего не было, а дальше это просто вот какое-то дикое совпадение и прости, пожалуйста, что я тебя в это впутала.»

Мы с Мамаевой не поругались, но работать в такой ситуации было невозможно. Поэтому я говорю: «Ладно, давай мы с тобой разойдемся, потому, что у тебя всегда будет ко мне вопрос, и к тому же я отношусь позитивно и к тебе, и к Надежде. И не хотела бы участвовать в этой заварушке».

— Как получилось, что вы выдвинули свою кандидатуру на пост президента России в 2018 году, а потом сняли ее?

— Я рада, что тогда осмелилась поставить напротив себя камеру и сказать, что хочу быть президентом.

Конечно, я понимала, что не стану президентом. Наверное, в той ситуации только душевнобольному человеку могло показаться, что что-то может сбыться. Но в определенный момент, по опросам, среди девчонок я была номером один. И, кстати, эти опросы тоже потом почему-то начали подтирать. Поэтому мне не хотелось дальше продолжать участие во всем этом.

Я понимала, что у меня могут возникнуть проблемы. Я собрала подписи, принесла их в ЦИК и рассказала о том, что это не выборы, а черте что. Ну, собственно говоря, я подумала, что это самый красивый способ слива. Я не сливалась в пользу Васи, Пети и других, а просто понимала, что мне не дадут двигаться дальше. Была одна девушка, которой, по моей информации, было важно остаться одной в теледебатах.

— Как вы решились на горячие фото в поддержку своего альбома?

— Да, там всего лишь моя спина, и ничего такого откровенного нет. Были более откровенные фотки для «Плейбоя», но они такие арты, художественные. А вот черно-белые снимки, где на моем теле написаны мои стихи, — это очень красиво. Их снимала одна талантливая девочка, но в них, наверное, не того эротизма, которого так ждет публика. Это, скорее, высокохудожественные фото.

Сейчас я бы уже не стала сниматься обнаженной, но не потому что со мной что-то не так, а потому что у меня другой статус. А красивым девчонкам скажу, что если вам так хочется, то фоткайтесь, делайте. Если есть хороший художник, который может вас запечатлеть, то я считаю, что это хорошо. Я даже рекомендую такой опыт женщине для того, чтобы посмотреть на себя со стороны, увидеть, какая она красивая, оставить это для тех времен, когда мы будем бабусями. «И какие мы были все-таки! А, красавицы!» Поэтому здесь вообще нет никакой проблемы, всем рекомендую попробовать.

— Вас хейтили за эти снимки?

— Нет, вообще никак. Если честно, меня вообще редко хейтят. Хотя был такой период в моей жизни, после скандалов с Собчак. А так, меня больше хвалят. Откровенно говоря, в моих ресурсах совершенно четкая женская аудитория, которая меня очень любит, а я — ее. И у нас там не до хейта. А если какой-то залетный приходит сказать о женщинах какую-то гадость, так я его сразу отправляю в блок. Я живу исключительно в позитивном пространстве.

— В 2009 году вы создали свою группу. А как она развивается сегодня?

— У меня есть моя устойчивая женская аудитория. Я пишу очень много лирики, которую можно найти на I-Tunes и других цифровых площадках. Недавно совместно с Ираклием Пирцхалава выпустила новую песню «Снег в душу». Стабильно раз в месяц или в два месяца делаю премьеру исключительно для своей аудитории. Два раза в год собираю «Известия hall», и у меня всегда там полно народу. Меня там любят, потому что моя аудитория любит выпить вино. Поэтому «Известия hall» хорошо зарабатывают и на баре.

Я пою песни, любовную лирику. Недавно мою композицию «К сыну» перепела Наташа Королева, потому что у нее тоже есть сын Архип. Я продолжаю петь и делаю это не ради заработка, а потому что не могу этого не делать. Но моя основная профессия – юрист. И уже многие годы у меня нет никаких иллюзий и мечтаний о том, чтобы звучать на «Русском радио».

— Какими новостями порадуете поклонников сейчас?

— Меня можно увидеть на форумах. Вот в ближайшее время выступлю на «Синергии» — на известном женском форуме. Поговорим о бизнесе, о юридической стороне этих вопросов. Я не обещаю сбычу мечт, но помогаю выстраивать стартапы вместе со своей командой. Меня можно ежедневно увидеть в компании «Гордон и сыновья», услышать на любой цифровой площадке, если набрать «Катя Гордон музыка». Моей музыки полно в Сети. Я занимаюсь детьми, любимым мужем, и я была бы счастлива.

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