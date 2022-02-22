Раскрыто имя еще одного участника шоу «Звезды в Африке» на ТНТ

Этот артист уже принимал участие в проекте и решил испытать свои силы вновь.

Анатолий Цой снова отправился на шоу ТНТ «Звезды в Африке». Он стал единственным участником нового сезона, который уже принимал участие в проекте.

Осенью он пришел в «Звезды в Африке» посреди первого сезона и сразу же отправился на испытание, а потом сходу попал в номинацию. В финальном испытании эпизода он отказался есть блюда из тошнотворных ингредиентов и добровольно покинул проект. Во второй сезон Анатолий Цой заходит с первого же выпуска.

Напомним, звезды проходят испытания, чтобы получить еду для себя и своей команды. Если участник понимает, что не в силах продолжать соревнования, он просто кричит: «Я звезда! Заберите меня отсюда!» И покидает проект. Правда из-за него будут страдать оставшиеся члены коллектива, ведь их оставят без еды.

Напомним, в первую десятку также вошли Алена Водонаева, Карина Кросс, Наталья Рудова и Валя Карнавал.

«Звезды в Африке» начинают показывать с 27 февраля в 19.00 на ТНТ.

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