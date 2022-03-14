Митя Фомин высказался по поводу своего отъезда из России

В связи с событиями на Украине многие российские исполнители начали уезжать из страны. Наши соотечественники, конечно, их критикуют за это. При этом певец Митя Фомин, наоборот, заявил, что у него много планов на родине и об отъезде и речи быть не может.

«Занимаюсь своими повседневными артистическими делами, планирую выпускать новые песни. В эти выходные был на гастролях в Тольятти на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио». Готовлюсь к сольному концерту в Москве 8 апреля. В клубе «16 тонн» выступим с барабанным шоу, всех приглашаю отвлечься от дел насущных, послушать любимые песни и вместе встретить весну», — заявил Фомин Teleprogramma.pro.

Прокомментировал Фомин и новость о том, что Россия не будет участвовать в этом году в конкурсе «Евровидение». По его словам, у России сейчас есть гораздо более важные вопросы, на которые мы должны сообща находить ответы.

«Если каждый из нас будет заниматься тем, за что он ответственный, я верю, что ответы появятся гораздо быстрее», — отметил он.

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