Звезда шоу «Звезды в Африке» Роман Юнусов: «Мадагаскарские тараканы шипят и воняют!»

Комик Роман Юнусов обрел популярность благодаря дуэту «Сестры Зайцевы», в котором составил компанию Алексею Лихницкому. Вместе артисты выступали на сцене Comedy Club, радуя зрителей юмористическими скетчами.

Позже в его карьере появлялись и другие проекты, а также роли в кино. Сейчас мужчина задействован в качестве участника популярного проекта ТНТ «Звезды в Африке».

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с артистом о самом сложном испытании в шоу, голоде и Ольге Бузовой.

«Было сложно»

— Вы попали на проект «Звезды в Африке» практически в самый его разгар. Насколько было сложно участвовать в шоу не с самого начала?

— Естественно, в проекте уже были участники, которые знают, как себя вести, как реагировать, не волноваться, как находиться в окружении огромного количества камер. Они уже побывали на голосованиях, успели притереться, обрести какие-то традиции.

А ты приходишь «зеленый», еще ничего не знаешь, не понимаешь. Конечно, поначалу было немного сложно, но друзья помогли адаптироваться. Мне показалось, что все прошло гладко, так как меня сразу окунули в испытание на добывание звезд.

— Какое испытания стало самым сложным, а какое преодолели с легкостью?

— Мое самое сложное испытание зрители еще увидят. А самое веселое прошло с легкостью и большим весельем, мне нужно было повторить рисунок, сделать его похожим на оригинал. Первой рисовала Алена Водонаева, а потом каждый участник повторял этот рисунок. В конце нужно было сравнить с оригиналом.

В первоначальной версии на картинке был изображен куст, птица и львенок. В процессе выполнения задания львенок постепенно из лежачего положения перебрался в сидячее или даже стоячее, птица превратилась в чайку, куст вообще непонятно во что.

Мы много смеялись, хотя еду так и не заработали. Я не назову это испытанием, скорее, для нас это была дневная активность. А что касается реальных испытаний, в этоом сезоне все они были особенные по масштабу и сложности, этим он и отличается от первого.

«Я знал, что мадагаскарские тараканы шипят»

— Как преодолевали боязнь насекомых, змей, крыс?

— Мне повезло, что в других проектах я уже сталкивался с ними, поэтому в Африке у меня не было боязни. Например, я знал, что мадагаскарские тараканы шипят, когда их берешь в руки. Это их защитная реакция, а еще они ужасно воняют.

— В одном из интервью вы сказали, что на проекте реально голодали. Как справлялись с чувством голода?

— Когда я только пришел на проект, то ребята говорили мне, что они голодают, из еды есть только бобы и маис, то есть кукурузная мука. Я подумал, что ничего страшного в этом нет. Подумаешь, посидеть пару недель на таком питании. Но уже через 3 дня маис и бобы буквально бетонируются в твоем желудке.

Хотя у меня есть жировая прослоечка, поэтому организм мне помогал справиться с голодом. А вот тем, кто худее меня, конечно, было тяжело. Так что, скорее всего, запас жиропрочности сыграл свою роль. Я легче, чем другие ребята, перенес голод.

— Что для вас сложнее в шоу: участвовать в испытаниях или выстраивать отношения с людьми?

— Я достаточно компанейский человек, при этом добрый и неконфликтный. Мне всегда удавалось выстраивать отношения с людьми с помощью юмора и позитивного настроя. Именно это я и привнес в лагерь.

А что касается испытаний, то главное для меня было не испугаться и не облажаться перед детьми, зрителями, да и перед самим собой. Главное было не сдаться, дожать, дотерпеть это испытание, не сказать заветную фразу: «Я звезда! Заберите меня отсюда!»

«Во время каждого голосования ты переживаешь и волнуешься»

— Как бы вы охарактеризовали свои ощущения в тот момент, когда проходит голосование и называют имена тех, кто должен уйти?

— Во время каждого голосования ты переживаешь и волнуешься. Первыми претендентами на вылет были те, кто вернулся с испытания без еды. Соответственно, если ты успешно прошел испытание, то на голосовании тебе было относительно спокойно. Хотя на этом шоу возможно все. В противном случае ты сидишь и думаешь, что ты сделал для лагеря, какую пользу принес, нервничаешь. Испытание на вылет – это тоже, своего рода, проверка боем.

— От какого испытания вы бы теоретически отказались? Есть ли у вас какие-то табу?

— Как я уже говорил, для меня главным было не отказаться от испытания, не испугаться его. Если ты испугался и отказался — проиграл. Я даже не думал об этом, всегда старался себя настроить, что надо найти в себе силы и выполнить испытание. Табу никаких не было. Старался, несмотря ни на что, собрать всю волю в кулак и побороть свои фобии и страхи.

— Про Ольгу Бузову говорят разное. А как бы вы могли ее охарактеризовать?

— Ольга смелая и талантливая девушка. Уж она-то в своей жизни прошла очень много испытаний, но при этом она стойкий кремень! Молодец!

— С кем на шоу вы подружились, а с кем, наоборот, было тяжело выстраивать отношения?

— Разногласий у меня ни с кем не было. А сдружился я с теми, с кем был знаком давно. С Олегом Верещагиным, Натальей Рудовой, Никитой Джигурдой, Аленой Водонаевой, хотя я не был с ней знаком ранее. Но и со всеми остальными ребятами знакомство прошло в позитивном ключе, со многими мы общаемся до сих пор.

— Как вы думаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы победить в шоу? Что важнее: хитрость или сила?

— Важно все: и сила, и хитрость. Многие в проекте выстраивают свою тактику игры, к этому надо быть готовым. Но и сила нужна, ведь многие испытания требуют физических усилий. Например, наше испытание на вылет с Толиком Цоем, с одной стороны, не требовало физической нагрузки, но все же держать подбородком эту кнопку, когда на нас выливается всякая гадость, было непросто. Тараканы заползали в уши и в нос, ползали какие-то личинки, пауки, лилась вонючая жидкость.

Главное было не дрогнуть. Но прежде всего, в этом проекте человек должен обладать абсолютным хладнокровием. Забывать о каких-то чувствах, симпатиях при выполнении заданий. Ловить змею голыми руками, нырять, если потребуется, есть то, что необходимо. А далее уже полагаться на удачу. Она, кстати, тоже очень важна!

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