Месть Севастьяновой и слезы Бузовой: что покажут в выпуске «Звезды в Африке» от 17 апреля

Второй сезон шоу «Звезды в Африке» подошел к тому моменту, когда в проект перестанут добавлять новых участников. Теперь оставшиеся в лагере посреди саванны знаменитости будут бороться до победного конца. Их коалиции уже не имеют значения — дальше каждый сам за себя.

Так в лагере растет недовольство поведением Анатолия Цоя, который остался на проекте благодаря Саше Стоуну, уступившему ему свое место в прошлом эпизоде. Веселые ночные игры Цоя с Каролиной Севастьяновой пришлись не по душе Олегу Верещагину и Роману Юнусову, которые сочли настрой певца несерьезным. Недовольной осталась и сама Каролина, у которой есть молодой человек, поэтому она тут же нашла способ отомстить артисту за «приставания».

После голосования звезды, по традиции, выберут двоих участников, которые должны покинуть проект. Номинанты на вылет из проекта сразятся в финальном испытании, и его исход доведет до слез ведущую Ольгу Бузову.

Что же там произойдет? Смотрите новый выпуск «Звезды в Африке» в воскресенье, 17 апреля, в 19:00 на канале ТНТ и в Rutube.

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