«Ела то, что никогда не съела бы!»: Каролина Севастьянова – о своем участии в шоу «Звезды в Африке»

Какой фурор произвела Каролина Севастьянова на шоу «Звезды в Африке», став его новой участницей, увидели все телезрители ТНТ. Олимпийская чемпионка предстала перед голодными героями в бикини, чем взбудоражила окружающих.

За ней тут же начал ухаживать несвободный Анатолий Цой. К слову, ухаживания певца гимнастка не отклоняла, притом что сама за проектом имеет бойфренда.

О том, как прошла ее первая неделя в лагере Лимпопо, Севастьянова рассказала своим подписчикам в Telegram-канале.

«Это действительно был невероятный опыт. Мечта побывать в Африке сбылась. Я преодолела кучу страхов, разные испытания, ела то, что никогда не съела бы! Был весь спектр эмоций. И, конечно, приобрела новых друзей! На проекте было задействовано более сотни человек. Видеооператоры не просто сняли красивую картинку, а связали разные истории — жизни животных, колорит национального парка, африканскую природу, экстремальные испытания, отношения участников и их жизни. Хоть и смонтировали все на свое усмотрение. Это крутая работа съемочной группы! Таких аналогов больше нет и, возможно, не будет», — убеждена Севастьянова.

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