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Экс-резидент Comedy Club Роман Юнусов в третий раз стал отцом

Бывший артист дуэта «Сестры Зайцевы» не раскрывает пол ребенка.

Экс-резидент Comedy Club Роман Юнусов в третий раз стал отцом
Роман Юнусов. Фото: instagram.com/yunusovroman/

Роман Юнусов запомнился зрителям благодаря дуэту «Сестры Зайцевы» с Алексеем Лихницком. После ухода из Comedy Club юморист занялся съемками в комедиях, передачей «Шоу выходного дня».

У экс-резидента Comedy Club крепкая семья. С супругой Викторией комик познакомился в студенчестве. За 14 лет брака у Юнусова появился сын Давид и дочка Софья. Юморист редко выставляет напоказ семейную жизнь, однако Роман Юнусов поделился радостной новостью. Он стал отцом в третий раз.

Юнусов опубликовал фото, на котором видна ручка младенца на фоне кулака папы. «Нас стало больше. Спасибо тем, кто держал за нас кулачки», — подписал фото комик. Счастливый отец принимает поздравления от коллег.

Денис Косяков и режиссёр Сарик Андреасян порадовались за Романа Юнусова. Из-за голубого браслета на руке младенца большинство подписчиков считают, что у экс-резидента Comedy Club родился сын. Пока юморист скрывает пол третьего ребенка.

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Comedy Clubдуэт «Сестры Зайцевы»рождение третьего ребенкаРоман Юнусовтретий ребенок

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Экс-резидент Comedy Club Роман Юнусов в третий раз стал отцом
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