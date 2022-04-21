«Сможем создать нашу косметику»: Надежда Бабкина – о влиянии санкций, секретах красоты и бизнесе мужа

Певица, Народная артистка России Надежда Бабкина считает, что отечественная индустрия красоты не пострадает из-за санкций. А наши косметологи обязательно что-нибудь придумают, чтобы решить проблему с нехваткой зарубежной косметики. Об этом певица рассказала журналистам Teleprogramma.pro на третьем международном форуме «Эстетическая медицина будущего. Тренды – 2022».

«Не беда. Мы раньше вообще чем пользовались? Свеколкой щеки намазали, угольком брови подвели…» — отметила Надежда Георгиевна.

«Наши косметологи работают»

— Но ведь вы, наверное, не скажете об этом своему гримеру…

— На природной основе мы можем создать нашу косметику, которая будет ничуть не хуже. Поверьте, наши люди с талантами, со смекалкой и все смогут сделать сами. Косметики у нас полно. А наши косметологи работают, так что все хорошо.

— Пользуетесь ли какими-то косметическими процедурами?

— Когда появляется время, хожу и посвящаю этому часов пять. А в эти процедуры входят гидромассажи, соли, травы. Потом тебя обернут. Ты, засыпая, качаешься, как на волнах.

— Красота во многом зависит от качественного сна. Удается ли вам высыпаться при напряженном графике?

— Даже бывает, что сплю больше восьми часов. Однажды после напряженных дней я вырубилась на 11 часов. А в квартире всегда не больше 18 градусов, стоят увлажнители. В Москве у меня действует функция «умный дом». А в деревне этого нет, там свежий воздух, и увлажнитель естественный.

«Приходится испытывать свою силу воли»

— А как насчет питания? Можете ли, например, себе позволить лишние шоколадки?

— Я люблю сладкое, но понимаю, что нельзя. Конечно, позволяю себе, но стараюсь пристукнуть себе по рукам: «Завязывай, ты уже ешь третью конфету, а надо одну». Просишь одну, а меня жалеют и подбрасывают больше. А вот с пирожными у меня что-то не ладится. Иногда хочешь булочку с маком. И смотришь, кто-то ее ломает по кускам, нет чтобы съесть сразу. Приходится испытывать свою силу воли вместо того, чтобы сразу сказать себе «нет».

— Чем сейчас занимается ваш любимый мужчина Евгений Гор?

— Сейчас Евгений на Бали.

— Не боитесь отпускать его одного?

— Да мы вместе уже 19 лет, доверяем друг другу. И потом, он уехал туда не просто так. Дело в том, что у Евгения свой свечный завод. И еще делает всякие компоненты, связанные с косметикой. А доставлять сюда необходимые «нюансы» проще и дешевле оттуда.

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