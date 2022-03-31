Решетову разоблачили: ее косметика – копия брендов Самойловой и Крида

Бывшая невеста Тимати Анастасия Решетова недавно выпустила собственную линию нижнего белья, а также учредила собственный бренд косметики. Однако пользователи сомневаются в оригинальности ее идеи.
Блогер-разоблачитель Катя Коносова выяснила, что Решетова сотрудничала с компанией, которая разрабатывала идеи для косметики Оксаны Самойловой и Егора Крида. И якобы у них все очень похожее.
«Ребята не пропадут точно, просто сменят упаковку. Так что все новое, как говорится, это хорошо забытое или упакованное старое», — заявила она.
Решетова, напомним, выпускает крема для тела, расслабляющие масла для душа, минеральные скрабы и воздушные сливки.
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