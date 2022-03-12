«Я и «запрещенка»: Петросян вслед за Харламовым высмеял западные санкции

76-летний сатирик Евгений Петросян по-прежнему полон сил и творческой энергии. В новой публикации юморист высмеял ситуацию, в которой оказались земляки в свете ухода с отечественного рынка многих зарубежных брендов, в том числе продуктов питания, которые давно полюбились россиянам.

Петросян, позируя в кафе, запечатлелся с бутылкой CocaCola на столе. Ее производитель также заявил, что покидает Россию. «Я и «запрещенка», — подписал Евгений Ваганович фотографию.

Сделал он это вслед за Гариком Харламовым, шутку которого про Macdonald’s оценил накануне. Подписчики Петросяна в комментариях они откликнулись на ситуацию, а также выразили свою поддержку артисту.

«Без нее переживем. Но не без вашей улыбки», «Шикарный вид!», «Талантище! Я вас обожаю», «Уже и Instagram запрещенка», «Кутить так кутить», «Евгений Ваганович, еще здоровее будете! А вообще все вернется на круги своя», — пишут некоторые.

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