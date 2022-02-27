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«Не можем наблюдать за издевательствами»: Бабкина озвучила свои мысли относительно Украины

Надежда Бабкина при этом заметила, что сама она против войны.

«Не можем наблюдать за издевательствами»: Бабкина озвучила свои мысли относительно Украины
Надежда Бабкина. Фото: Global look press

Певица Надежда Бабкина решила озвучить свою позицию относительно ситуации на Украине. Она заявила, что категорически против войн. Особенно, если речь идет о борьбе между народами, связанными исторически и культурно.

Надежда Бабкина
Надежда Бабкина. Фото: Global look press

«Однако мы не можем спокойно наблюдать за издевательствами над русскими людьми, поощряемыми негласно на государственном уровне, за тем, как сталкивают лбами братские народы. Россия — многонациональное государство, мы должны сохранять и развивать традиции наших предков, и помнить, что Россия — страна победителей, которая способна отстоять свои внутренние ресурсы, свою честь, свое Отечество, свой народ. Даже если от нас отвернется весь мир», — написала в личном блоге ведущая «Модного приговора».

Ранее официальную линию России относительно Украины поддержал Эдгард Запашный, который напомнил, что на территории наших соседей запрещены книги, фильмы российского производства старше 2014 года, советская символика, русский язык. Артист считает, что у Российской Федерации просто «закончилось терпение».

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