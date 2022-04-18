«Мы не снимались, пока не наговоримся»: Алексей Нилов — о съемках «Полицейского братства», долгих разговорах и слухах об уходе из профессии

18 апреля на канале НТВ стартует сериал «Полицейское братство». Фишка проекта заключается в том, что в нем воссоединились звезды легендарного сериала «Улицы разбитых фонарей» Алексей Нилов, Александр Половцев и Сергей Селин. К этой компании присоединился и Андрей Федорцов, которого зрители полюбили благодаря роли Василия Рогова в другом популярном полицейском киношлягере «Убойная сила».

Актеры сыграли этаких «стариков-разбойников», четырех друзьях: полковника полиции Тарасова (Сергей Селин), бывшего криминального авторитета Гарина (Алексей Нилов), честного следователя на пенсии Шавырина (Александр Половцев) и писателя Незабудкина (Андрей Федорцов), который пишет свои романы под псевдонимом «Кутузов». Что же может объединять таких разных людей? С этого вопроса и начался наш разговор с Алексеем Ниловым.

«У нас в стране много таких персонажей, как мой»

«Мы вместе учились в школе, нас связывают родственные узы. Например, герой Половцева был женат на сестре Гарина. Поэтому эти связи тянутся еще с брежневских времен, — рассуждает Алексей Нилов. Главные герои долго пытались поймать и посадить Гарина, но это им не удавалось. Шавырин постоянно приводил моего персонажа в следственный комитет, но из-за нехватки улик он умудрялся все время избегать наказания. Все это было в 90-х, но с тех пор Гарин перестал быть частью криминального мира, как и многие сейчас. Все те, кто был слишком активен тогда, в современное время стали законопослушными бизнесменами – тихими и спокойными» ».

— Так Гарин, скорее, положительный, нежели отрицательный герой?

-У нас в стране много таких персонажей. Я думаю, что он очень узнаваем. Да, это нормальный и законопослушный предприниматель. В сериале он часто говорит о том, что ничем незаконным не занимается, все официально. У него свой бизнес, правда, непонятно какой. Вероятно, отмытые когда-то деньги направлены на легальную деятельность.

— По-видимому, сериал очень динамичный. Приходилось ли выполнять на площадке какие-то опасные трюки?

-Никаких особых трюков мы не выполняли. И вообще, я всегда предпочитал доверять каскадерам, потому что им за это платят деньги. А отнимать хлеб у специалистов своего дела из-за собственных амбиций я не собирался, никогда этим не занимался. Если что-то было нужно делать, я делал, а если каскадерам давалась возможность заработать, то я всегда отказывался от выполнения каких-то трюков.

— Как на съемки сериала влияла пандемия? Быть может, приходилось останавливать съемочный процесс?

— Надолго – нет. Когда кто-то заболевал, возникали паузы, пока все проверятся, сдадут ПЦР. Мы все ждали, а получая отрицательные результаты, приезжали на площадку. Вся съемочная группа носила маски. Мы их снимали только тогда, когда включалась камера. А в перерывах между кадрами снова же были в масках. Но так было у всех, а не только у нас.

— Создатели сериала отмечают, что четыре друга – это современные мушкетеры, этакие герои нашего времени. А кого бы вы сами назвали героем современности?

— Юрия Гагарина. Если очень захотеть, можно в космос полететь.

«Мы просили режиссера подождать минут 15, пока мы договорим»

— Каковы были первые впечатления от возможности увидеть коллег по сериалу, где вы снимались столько лет?

— Очень приятные. Правда, иногда это вносило определенные коррективы в съемки. Потому что пока мы не наговоримся, мы не начинали сниматься. А так как многие актеры, с которыми мы работали последние лет 20 (не только Селин и Половцев), — это те люди, которые переснимались во всех ментовских и бандитских сериалах в Санкт-Петербурге и Москве, то разговоров было много. Кстати, в каждой серии «Полицейского братства» появляется какой-то очень известный персонаж и произносит реплики, которые он произносил в других сериалах.

Основная сложность и заключалась в том, что мы были очень рады видеть друг друга и просили режиссера подождать минут 15, пока договорим. А так мы все друг друга хорошо знаем. Никаких конфликтов у нас не возникало, делить нам нечего. Поэтому мы существовали очень радостно и органично. Группа нами была довольна.

— Поддерживали ли вы связь все эти годы? Быть может, переписывались?

— Мы не переписывались, а созванивались. Отмечали праздники, дни рождения детей. С Сашей Половцевым встречались на разных кинофестивалях и других мероприятиях, а с Сережей Селиным и Андреем Федорцовым снимались в «Литейном» и других проектах. Мы все время общались, не теряли друг друга из виду. Если площадка нас сталкивала, то мы были очень рады. Конечно, мы всегда хорошо относились и относимся друг к другу.

— Я думаю, стражи порядка очень любили «Улицы разбитых фонарей». Отражалась ли эта любовь на отношении к самим актерам? Делали ли вам, например, поблажки сотрудники ГАИ?

-Я законопослушный гражданин и не нарушаю правил дорожного движения, поэтому и в поблажках не нуждаюсь. Если меня останавливали сотрудники госавтоинспекции, мы подолгу разговаривали, но никаких наказаний я не получал, потому что это была просто проверка. А за нарушения меня никогда не останавливали.

«Пока есть возможность зарабатывать деньги — буду делать это»

— Мы живем в непростое время… Как вы отвлекаетесь от всего происходящего?

— Я читаю. Много и все подряд – современную и историческую литературу. Например, мой духовник подарил мне двухтомник об Иване Грозном. Написано очень интересно и понятно, что последние 500 лет ничего не меняется… Из современных писателей читаю Евгения Водолазкина и Владимира Шарова, к сожалению, ушедшего из жизни в 2018 году. Сейчас стало больше времени, чтобы читать и наверстывать то, что я не успел, когда много работал.

— Во времена буйства коронавируса тоже много читали?

— Пандемия несильно на меня повлияла. Я как сидел дома и читал, а также смотрел те фильмы, которые хотел, так и продолжал это делать. Потому что у меня была такая возможность. Я находился дома на самоизоляции и в маске выезжал на съемки, которых в то время было гораздо меньше.

— Ходят слухи, что вы хотите уйти из актерской профессии. Зрители вас очень любят и не хотели бы, чтобы так случилось…

— Откуда возникают такие слухи?

— Видимо, происки «желтой прессы»…

-Я не слышал о себе такого, хотя много чего читал о своей жизни. Вчера, например, я искал сведения о своем отце, мне нужно было прочитать его фильмографию. Я открыл один сайт, там написано: «Геннадий Петрович Нилов» и висит снимок неизвестного мне человека.

Это говорит о том, насколько «прекрасна» наша журналистика и насколько все достоверно у нас в «Википедиях» и разных справочниках. Причем тут же показаны кадры из фильмов с моим отцом, а на заглавной фотографии же размещен снимок мужчины, который не то что не похож на него… В общем, я желаю, чтобы у вас не было таких «легких накладок».

А что касается слухов, пока есть возможность зарабатывать деньги, я буду их зарабатывать. А если не будет возможности, то буду жить на пенсию.

— Будете смотреть «Полицейское братство» как зритель? Смотрите ли вы вообще фильмы со своим участием?

— Очень редко, потому что многие видел на озвучании. Хотя сейчас пишут чистый звук. Но, конечно, я посмотрю «Полицейское братство». Этот фильм, кстати, сняли больше года назад. Все это время он ждал своего часа. Большое спасибо НТВ, что решили его показать. Будем надеяться, что сериал понравится зрителям, что будут рейтинги, что нас еще смотрят. А если речь пойдет о продолжении, то, слава Богу. Дай Бог, чтобы зрительский успех повлиял на решение о втором сезоне.

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