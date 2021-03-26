«Вырастут, сами определятся»: Сергей Селин выступил против загрузки детей кружками и секциями

60-летний мужчина считает, что у ребятни не нужно отнимать детство.

В новом интервью звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», 60-летний Сергей Селин назвал своих детей главной удачей в жизни. Свою актерскую карьеру мужчина оценивает положительно, но основным достижением считает семью. Напомним, у него есть 33-летний сын Прохор от первого брака, который уже подарил артисту внука Николоза, а также 11-летняя дочь Маша и 9-летний сын Макар от второй жены.

Актер поделился, что никогда не слышал, чтобы его дети хвастались звездным отцом. Они вообще долго не понимали, почему незнакомые люди подходят фотографироваться с их папой на улице. Сами они не хотят становиться актерами, да и Селин бы не обрадовался такому выбору наследников — уж он-то понимает, насколько это сложная профессия, успех в которой завит от случая.

Мужчина рассказал, что его дети не капризные, не эпатажные, живут в обнимку с гаджетами, как и многие представители юного поколения. В школе у них много дополнительных занятий, однако звездный папа считает, что ребятню не стоит сильно загружать.

«Не очень понимаю, когда родители по какой-то причине отнимают у детей детство. С другой стороны, все говорят, что лучше начинать чему-то учить в раннем возрасте… Никто не знает, как правильно! Маше всего 11 лет, Макару — 9, вырастут, сами определятся», — цитирует Селина издание Wday.

Кстати, «Дукалис» добавил, что его первая и вторая жены общаются, созваниваются по телефону, так что можно сказать, что у актера большая семья.

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