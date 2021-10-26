«Пока я лежал в больнице – она ушла»: Алексей Нилов вспомнил, как его бросила Полина Каманина

Актер Алексей Нилов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как его бросила гражданская жена актриса Полина Каманина.

«Это было разочарование в себе. В очередной попытке создать семью. Я бежал сам непонятно куда. Мне с ней было интересно. Появились новые люди в моем окружении, но все разрушилось».

Как честно признался актер, Каманина ушла от него в первую очередь из-за пьянства.

«И был еще один момент. Мы в хлам разбились на машине, которую я подарил ей. Я помню только хруст, как яйцо мнется. Мы врезались в другую машину. Два раза в воздухе перевернулись.

Машина не подлежала восстановлению. Полина упала под руль. Она успела закрыться. А я был не пристегнут. У меня было разорвано лицо. Сломаны два ребра и сотрясение мозга. Это было финалом, знаком, что хватит тянуть. Пока я лежал в больнице — она ушла», — заметил Алексей Нилов.