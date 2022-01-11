Вся семья на одном фото: Александр Гордон воссоединился с четвертой женой ради отдыха с маленькими сыновьями

Телеведущий Александр Гордон поделился снимком, на котором запечатлен с Нозанин Абдулвасиевой и малышами Сашей и Федей.

Ведущий Первого канала, 57-летний Александр Гордон не любит распространяться на темы личной жизни и крайне редко показывает в микроблоге свою последнюю семью и детей.

Но в канун дня рождения младшего сына, которому 12 января исполнится пять лет, Александр Гордон сделал исключение.

Он разместил в микроблоге два снимка. На одном из них Александр Гордон запечатлен в обществе четвертой жены Нозанин и сыновей Александра и Феди.

Судя по всему, вместе с бывшей женой и наследниками Александр Гордон уехал отдыхать в теплые края. В кадре видны пальмы, море. А само семейство позирует на фото в пляжной одежде.

Скорее всего, свою поездку Александр Гордон и его экс-супруга Нозанин Абдулвасиева приурочили ко дню рождения сына Феди. Об этом своим подписчикам напомнил сам Александр Гордон.

Он разместил фото, на котором запечатлены оба его сына, сидящими за шахматами.

«Федя судит. Ему завтра 5», — подписал кадр Александр Гордон.

Напомним, Александр Гордон и его четвертая жена Нозанин Абдулвасиева официально развелись летом 2020 года. Произошло это по инициативе Нозанин, которая моложе отца своих сыновей на тридцать лет.

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