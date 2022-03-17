Галкин, Меладзе, Лобода: Гордон показала список неугодных для выступлений в России артистов

В него входят не только украинские звезды.

Правозащитница Екатерина Гордон в «Телеграм» показала список артистов, которые за их высказывания теперь неугодны для выступлений и концертов в России.

В этом списке, надо отметить, не только украинские звезды, которые в последний месяц словно с цепи сорвались и много говорят гадостей о стране, где еще не так давно зарабатывали деньги.

В списке есть и российские селебрити. К примеру, телеведущий и юморист Максим Галкин. Также в списке можно заметить лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова и Валерия Меладзе.

Напомним, что после начала спецоперации в Донбассе некоторые российские звезды покинули страну. В частности, так поступили Максим Галкин с Аллой Пугачевой, Иван Ургант, Семен Слепаков, Ксения Собчак.

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