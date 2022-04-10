«Я очень не люблю хитрых «продуманов»: Валя Карнавал – о мужчинах и испытаниях на шоу «Звезды в Африке»

Блогер рассказала Teleprogramma.pro, почему Африка ее не испугала и чем закончилось для нее шоу.

Валя Карнавал одна из самых известных блогеров страны. Девушка не только радует поклонников в соцсетях, но и снимается в кино, участвует в разных шоу. Одно из последних — «Звезды в Африке» на ТНТ. Там Валя продержалась несколько выпусков, до финала не дошла, покинула проект раньше. Но успела сделать для себя определенные выводы. Какие — узнала Teleprogramma.pro.

— Валя, когда вас позвали в шоу «Звезды в Африке», сразу согласились или долго думали? Если советовались, то с кем?

— Я кричала всем о том, что очень хочу туда поехать, после того как посмотрела первый сезон. Когда меня позвали, то я сразу же согласилась, для меня это была великая радость. Я отчитывала дни в календаре, чтобы быстрее уехать, потому что в Москве было тяжело, много работы и съемок, рассчитывала на «Звезды в Африке» как на отдых. Впрочем, так и получилось, ничего страшного не было, тараканы некоторые были даже вкусные. Я ни с кем не советовалась, знала, что очень хочу туда поехать.

— Список участников знали заранее или это стало для вас сюрпризом? Кому вы особенно рады, кто открылся с новой стороны, а с кем отношения напряженные?

— Я не знала, кто поедет, только про одного человека — это Карина Кросс. С Карой мы дружим очень давно и не могли друг от друга это скрывать, проболтались друг дружке. Я очень обрадовалась, когда узнала, что Карина будет на проекте, очень жаль, что она так рано выбыла.

Напряженные отношения были с Олегом Верещагиным, это человек, в котором две личности. Я очень не люблю хитрых «продуманов». Я не такой человек, не могу думать о хитрости, за меня всегда говорит сердце, из-за этого мне часто прилетает, но я таких людей как Олег не люблю. Он был веселый до поры до времени, а дальше стало все очень сложно, грустно и горько.

— Какие испытания показались вам самыми сложными?

— Для меня все испытания были легкими. Самым сложным испытанием было 24 часа находиться под камерами. Становится не по себе, когда осознаешь, что тебя снимают даже, когда ты спишь. Я была в замкнутом пространстве, в клетке или аквариуме, неприятно и сложно осознавать, когда за тобой наблюдают.

— Что взяли с собой в Африку и что забыли, о чем пришлось пожалеть?

— Я ничего не брала, кроме уходовых средств для лица, чтобы не обсыпало прыщами. Еще средства личной гигиены, а из одежды ничего не брала, ходила в том, что нам дали. Взяла лишь кепку, шорты и пижаму. Мне ничего больше было не нужно, я ехала туда не на показ мод, а показывать себя, что я умею выживать в таких условиях.

— Какие качества должны быть в мужчине, чтобы он вам понравился?

— Мужчина должен быть мужчиной.

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