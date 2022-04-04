«Злость, позор, стыд»: Алена Водонаева вылетела с шоу «Звезды в Африке»

Уход скандальной участницы очень обрадовал ее оппонентов.

В шоу «Звезды в Африке» новая потеря. Проект покинула одна из самых скандальных участниц – Алена Водонаева. Блогер и экс-участница «Дома-2» проиграла в испытании другому кандидату на вылет, актеру Вячеславу Чепурченко.

На решающий поединок в Африке Водонаева взяла комика Олега Верещагина, возложив на него большие надежды – мол, они в одной команде «старичков»-заговорщиков, поэтому он наверняка постарается ради нее.

Однако, звезда реалити просчиталась. Справиться с испытанием они с Верещагиным не смогли – молодые соперники опередили их. И проект для скандальной светской львицы закончился.

«Злость, позор, стыд — целый спектр чувств и эмоций не очень хороших. Я считаю, что это задание можно было сделать», — заключила Водонаева.

Уходу Водонаевой очень обрадовалась молодежь. Они считали ее главной интриганкой проекта.

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