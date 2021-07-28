Звезда Comedy Woman Олег Верещагин рассказал, как оберегает дочерей в соцсетях

Звезда Comedy Woman, актер Олег Верещагин вместе со своей женой Александрой воспитывает двух дочек Полину и Арину. Все свободное время юморист старается уделить семье. В новом интервью 38-летний мужчина поделился своими родительскими принципами.

«Я семье своей объясняю, что мы не отдельные люди, не четыре человека, каждый из которых проживает свою собственную жизнь, пользуясь какими-то возможностями нашего совместного быта. Нет, мы все вместе — одно большое целое. Никогда нельзя замыкаться в себе: если у одного что-то случилось — трое повернулись к нему и легко решили проблему. Надеюсь, у нас дома нет такого: «Я не буду говорить папе, иначе он меня заругает». Папа, наверное, и заругает, но только если кто-то не прав», — говорит Верещагин.

По словам мужчины, он достаточно строг, когда заставляет детей нести ответственность за свои поступки, но тем самым он готовит девочек к взрослой жизни. Сейчас все их проблемы решаются в семейном кругу, но когда-то дочери станут совершеннолетними, мама с папой уже не смогут их прикрыть, перед законом, например.

Юные наследницы актера являются активными пользователями соцсетей, и звездному папе приходится контролировать их виртуальную жизнь.

«У обеих все есть (Instagram и TikTok, — Прим. авт.), но закрытые страницы, и мы следим, кто на них подписан, с кем дочери общаются. В основном это одноклассники и друзья, которых мы знаем», — поделился Верещагин с «Теленеделей».

Олег добавил, что жертвовать семьей ради карьеры и наоборот человеку не стоит — важно искать баланс, потому что самореализация так же важна для счастья, как и близкие люди.

Смотрите также: