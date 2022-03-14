Валерия — об участниках «Маски»: «А может, кто-то из них вышивает крестиком…»

Певица рассказала Teleprogramma.pro, как среди героев телепроекта распознать спортсмена и телеведущего, и в чем секрет популярности шоу.

На канале НТВ продолжается показ шоу «Маска». А Козерог, Анубис, Монстрик, Джокер и другие персонажи по-прежнему борются за симпатии зрителей. Судейской коллегии приходится нелегко.

По словам певицы Валерии, входящей в состав жюри, с каждым выпуском узнавать артистов становится все сложнее и сложнее. Они будто играют в кошки-мышки еще более изощренно, чем это делали в предыдущих сезонах.

«И как только у нас появляется какая-то версия, выступающие нам ее активно начинают подтверждать – своим исполнением, манерой держаться на сцене. Это, конечно, очень интересно, нас всех еще больше включают в познавательный процесс, это все усложняет, но в то же время делает наш проект невероятно интересным», — поясняет Валерия.

Валерия в составе жюри шоу «Маска». Фото: канал НТВ

«Мы не всегда догадываемся, на что способны люди, которых мы знаем»

— Насколько сложно узнавать людей, не имеющих отношение к пению, того же фигуриста Романа Костомарова, легкоатлетку Светлану Мастеркову или телеведущего Вадима Такменева из прошлых сезонов?

— Вообще нереально. На кого и была надежда, так это на тех, кто знает этих людей с другой стороны – кто когда-то пел с ними в караоке, дома за столом, но даже и этот фактор не срабатывает.

Я не узнала собственного мужа, Регина — своего партнера по «Ледниковому периоду» Романа Костомарова, с которым она неоднократно бывала в караоке. Тут срабатывает эффект неожиданности. Мы не всегда догадываемся, на что способны те люди, которых мы хорошо знаем, особенно, если они в другой профессии. А может, кто-то из них вышивает крестиком?

— Помогают ли вам как-то зрительские отзывы?

— Бывают довольно забавные комментарии. Иногда понятно, что герой поет совершенно не академическим голосом, а зрители пишут: «Я думаю, что это точно Анна Нетребко, вот только комплекция смущает». Не помню, про какую маску шла речь. Но человек был полностью убежден, что поет Анна Нетребко. И когда каждый вот так уверенно высказывает свое мнение, на самом деле это очень забавно.

Но как показала жизнь, кто-то говорил-то дело. Я помню, как в первом сезоне мне писали: «Это Оксана Федорова». А я отвечала: «Ну да, конечно…Ведущая прямо научилась петь оперным голосом». И ведь никто всерьез не воспринял эти подсказки. Тогда как поклонники Оксаны знали и эту сторону ее жизни и работы. Но когда перед нами действительно оказалась Оксана, я просто не могла в это поверить, а надо было слушать людей.

«Мы столько раз ловили себя на мысли, что нас просто накрывает энергия выступающего»

— Как вы объясните тот факт, что между персонажами иногда устанавливаются теплые отношения? Они ведь не общаются друг с другом. Вспомнить хоть бы Кирилла Туриченко и Юсифа Айвазова, скрывавшихся в образах Носорога и Ламы в прошлых сезонах?

— Удивительно, но когда выходит на сцену артист даже и в маске, но если он «теплый», несет свет, то через голос все это передается. И другим участникам хочется быть ближе к этому персонажу.

Мы столько раз ловили себя на мысли, что нас просто накрывает энергия выступающего. И ты думаешь: «Ну как же так? Ведь стоит маска. Но почему мы смеемся и плачем вместе с ними?» Это называется сила таланта.

И удивительно то, что артист становится популярнее и заметнее именно после проекта, в котором он не показывает свое лицо. И даже больше, чем в других шоу, где он выступает лицом к лицу со своей аудиторией. Вот ведь какая загадка. Наверное, здесь больше обнажается душа, что-то происходит. В этом проекте есть какая-то магия.

— И в этой тайне и кроется зрительский успех «Маски»?

— В тайне и вовлеченности огромной аудитории. Получается, что «Маску» смотрят все – от мала до велика. И маленькие дети, которые не понимают смысла этого шоу, а просто наблюдают за поющими куклами. Тем, кто постарше, уже интереснее.

Молодежь не всегда знает взрослых артистов. А когда моя мама смотрит «Маску», для нее открытием становятся имена молодых участников. Этот проект действительно объединяет, и мы узнаем много нового для себя. И мы, жюри, заново открываем для себя немало известных артистов.

Смотрите шоу «Маска» каждое воскресенье в 20. 10 на канале НТВ

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