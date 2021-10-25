«У меня нет нужды заниматься домашним хозяйством»: Валерия – о шоу на ТВ-3, детях, внучке Селин и жизни с Пригожиным

На канале ТВ-3 стартовало шоу «Добрый день с Валерией». Это проект, в котором певица Валерия общается со звездными гостями, а ведущие рубрик дают рекомендации по кулинарии, стилю, уходу за собой, макияжу и даже зоопсихологии, и озеленению. В общем – информация на любой вкус.

Валерия рассказала в интервью Teleprogramma.pro о программе, отношениях с детьми, внучке Селин и домашнем хозяйстве.

— Расскажите, что зритель увидит в эфире, как родилась идея?

— Телеканал ТВ-3 решил запустить в своем эфире программу для женщин и провел опрос зрителей: кого бы они хотели видеть в качестве ведущей? Выбрали меня — может быть, потому что я уже веду эфиры на своем YouTube-канале, а может, повлияло что-то еще. Так я и получила приглашение от канала.

— Вы рассказываете, как превратить рутинные будни и выходные в запоминающиеся, насыщенные дни. Поделитесь лайфхаками.

– На мой взгляд, чтобы сделать свою жизнь интересной, надо правильно организовать и разнообразить свой быт. Не дожидаясь, спланировать выходные, и заняться тем, что нравится или на что вечно не хватало времени. Подумать, где бы хотелось провести время со своими детьми.

Это может быть совместный поход в боулинг, кинотеатр, игра в теннис или настольная игра дома вечером – да все, что угодно! Главное, заранее спланировать совместное времяпрепровождение, ведь когда семья собирается вместе – это очень объединяет и привносит в жизнь особенное настроение и состояние. Очень советую!

— В студию к вам придут звездные гости. Кого ждать в программе?

— Гости моего шоу — певицы Рита Дакота и Анита Цой, актриса Наталия Медведева, участница «Последнего героя» Елена Барткова, актриса и певица Надежда Ангарская, певица Слава, «народная сваха» Роза Сябитова и многие другие. С моими гостями мы говорим на самые разные темы о том, как сделать нашу жизнь лучше и как превратить рутинные будни и выходные в запоминающиеся, насыщенные дни.

О внучке Селин

— Недавно вы стали бабушкой. Как вам в этой роли?

– Я горжусь тем, что стала бабушкой! Это совершенно новое удивительное состояние, когда ты понимаешь, что сам еще молод, активен и полон сил, и у тебя появляется твое продолжение через поколение. Это удивительно!

— Часто молодые родители жалуются, что дедушки и бабушки помогают им недостаточно. Как у вас с этим вопросом? Вы готовы прийти на помощь 24/7 или только когда ситуация безвыходная и без бабушки не обойтись?

— Дело в том, что молодые живут отдельно, самостоятельно, сами со всем справляются. Несмотря на свою молодость, родители нашей Селинки очень умные и ответственные. У них есть помощники и няни. Когда росли мои дети, было все то же самое – помогала няня, я не сидела с ними дома, потому что моя работа предполагает постоянное отсутствие и бесконечные командировки.

Я бы, конечно, хотела, чтобы мы жили рядышком, чтобы больше участвовать в жизни нашей внучки. Но, к сожалению, мы находимся в разных районах Москвы, а она такая огромная! Есть ощущение, что мы живем в разных городах. Поэтому, если раз в неделю встречаемся – то это уже хорошо. Но я в любой момент готова прийти на помощь.

— А правда, что внуков любят больше, чем детей? Как думаете, почему родилось такое утверждение.

– Потому что бабушки и дедушки любят ребенка, балуют его, получают удовольствие от общения с ним, а ответственность за его воспитание лежит на родителях. Конечно, мы тоже с удовольствием принимаем участие в воспитании внучки, но делаем это мягко, деликатно.

О детях и отношениях с ними

— Как часто вы видитесь со своими детьми? Чем они сейчас занимаются?

– Чаще всего мы видимся с Шеной и Арсением, которые живут в Москве. Артемий живет в Европе, и видеться с ним получается не так часто, как хотелось бы. Конечно, я по нему очень скучаю, к счастью, сейчас существует много способов общаться в режиме онлайн. Арсений ведет свой бизнес, Артемий профессионально занимается IT-технологиями, а Шена строит сольную карьеру. У каждого из моих детей самостоятельная жизнь, и в их дела я не вмешиваюсь, самое главное – что они счастливы.

— Помогаете ли вы дочери в творческой карьере? Как?

— Я горжусь достижениями своей дочери в творческой карьере, и мне нет необходимости вмешиваться в ее жизнь. Шена выбрала непростой путь, вразрез сегодняшним существующим стандартам, но тем интереснее наблюдать за ее творчеством.

Как Валерии удается так хорошо выглядеть

— Вы очень хорошо выглядите. Для многих это недосягаемая цель. Это подарок природы или кропотливый труд? Что в течении дня вы делаете для своей красоты.

— Выглядеть всегда можно хорошо, если не лениться. Я тщательно ухаживаю за собой и не делала пластических операций. Не курю, равнодушна к алкоголю. Правильно питаюсь и регулярно занимаюсь спортом, чередуя йогу и силовые нагрузки.

— Время на домашнее хозяйство и супруга остается?

— У меня нет нужды заниматься домашним хозяйством, у меня есть помощница. Практически, всю мою занятость определяет супруг, мы все делаем вместе и никогда не разлучаемся.

— Говорят, что отношения нужно постоянно подогревать и работать над ними. Как вам удается сохранять романтику, какие сюрпризы делаете мужу, он вам. Как превратить семейную жизнь не в рутину, а в счастье.

– Мы с мужем круглые сутки находимся рядом друг с другом. Мой муж не обделен моим вниманием и моей заботой. В таком режиме мы живем уже 18 лет, и нам вместе никогда не скучно.

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