«У моих партнеров были травмы»: главный герой сериала «Цыпленок жареный» Никита Волков рассказал о закулисье проекта

С 31 января на Первом канале выходит сериал «Цыпленок жареный», действие которого переносит зрителя в 1920-е годы. В картине задействован по-настоящему звездный состав: Виктор Сухоруков, Ирина Пегова, Виктор Добронравов, Анна Уколова и многие другие известные артисты.

Вкратце о фабуле сериала. Обстановку в революционном Петрограде обостряет введение НЭПа. И пока за влияние и власть борются воровские шайки, бандиты и чекисты, обыватели боятся их всех без исключения, поскольку неизвестно, чьи методы круче.

В это смутное в городе начинает действовать банда некого Роди – поэта и анархиста, который «берет много, но не последнее, и обходится без мокрухи». Харизматика и романтика Родю сыграл актер Никита Волков. В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о своем персонаже и о том, сколько крови ему отдал.

«Любой налет для Роди – это спектакль»

-Никита, насколько я поняла, ваш герой Родя не просто заурядный бандит, а еще поэт, анархист, который действует артистично и бесшумно. Можете рассказать о нем подробнее?

— Вы все очень точно сказали про Родю, я даже не знаю, что добавить. Он, действительно, артист, это в нем главное. Любой налет для моего персонажа – прежде всего спектакль. Ему неинтересно просто приставить пистолет к виску со словами «деньги на стол» – он всякий раз разыгрывает новое представление, как будто насмотрелся голливудских фильмов про ограбление банков.

— Его называют северным Беней Криком. Он был списан с этого героя Исаака Бабеля, прототипом которого считали Мишку Япончика?

— Конечно, у него есть черты Крика. Но для себя я решил, что Родя – это Лермонтов, Бендер и Мекки Нож одновременно. Таким я его и пытался играть.

— Режиссер Елена Николаева сказала, что хорошо знала вас еще до начала съемок и была уверена в ваших актерских возможностях. Где вы с ней встречались до «Цыпленка»?

— Елена Владиславовна, наверное, имела в виду, что поняла что-то про меня еще во время проб в сериал. Ну, и на спектакли в Театр Ленсовета я ее тоже приглашал. Для меня большая удача – встретиться с таким режиссером. С ней очень интересно, а главное – она твердо знает, чего хочет от каждой сцены, и умеет этого добиться. Я бы с ней без страха пустился в любую авантюру.

— А с эпохой, в которую жил ваш герой, вы прежде были знакомы?

— Если честно, не особенно. После того, как я был утвержден, мы встретились с Еленой Владиславовной. Она принесла с собой два томика – стихи Маяковского и Хлебникова. Дала мне их со словами: «Вот твоя домашняя работа».

С этого и началось мое знакомство с двадцатыми годами прошлого века. Вообще, кино не раз «уводило» меня в прошлое – далекое и не очень. «Две женщины» по тургеневской пьесе «Месяц в деревне» – это вторая половина девятнадцатого века, «Вокально-криминальный ансамбль» – конец 1970-х, «Дом фарфора» – 1980-е годы.

«Большинство трюков выполнял я сам»

— Доводилось ли вам на съемках «Цыпленка» исполнять какие-то трюки?

— Это же остросюжетная криминальная история – со стрельбой, драками, погонями. Тут без трюков не обойтись. Большинство я выполнял сам.

— Я знаю, что ваша мама работала два года в шведском цирке. Она делилась с вами своим цирковым опытом? Он помог вам во время съемок?

— Мамины цирковые номера – эквилибристика и жонгляж, но это было очень давно, и к съемкам «Цыпленка» отношения не имело. Всему необходимому для участия в таком кино обучают в Театральной академии.

-Занятия в Академии прогуливали?

— Профильные предметы – актерское мастерство, сцендвижение – не пропускал. А общеобразовательные – да, бывало.

— А какая сцена в сериале стала для вас самой сложной?

— В этой работе не было ничего простого – такой изматывающий съемочный марафон с очень напряженным графиком. На размышления о том, что сложнее, а что проще, сил и времени не оставалось. Но я от всего получал удовольствие.

— Доводилось ли вам до «Цыпленка» встречаться в работе с кем-то из коллег по съемочной площадке?

— Елена Владиславовна пригласила в фильм моих однокурсников – Сергея Волкова и Максима Ханжова. С Любой Аксеновой мы до этого снимались в «Вокально-криминальном ансамбле», с Федором Лавровым – в «Кризисе среднего возраста».

«Сколько любви, красоты и сил было отдано этому проекту»

— Имеет ли для вас значение предыдущий совместный опыт съемок с коллегами? Помогает ли это в работе?

— Для меня особо нет. Но если уже есть человеческий контакт, то так, конечно, проще. Особенно если предстоит пройти длинный путь.

— Известно, что вы родились в Санкт-Петербурге, где и происходит действие сериала. А сейчас живете на два города?

— Буквально на днях я переехал с семьей в Москву. Это было обдуманное решение, не спонтанное. Время от времени я бросаю себе вызовы. Переезд в Москву – один из них.

— Вы переехали в Москву, но продолжаете играть в родном театре Ленсовета?

— Да, в двух спектаклях – «Все мы прекрасные люди» и «Бесы».

— Будете смотреть «Цыпленка жареного»? Некоторые актеры признаются, что не смотрят фильмы со своим участием…

— «Цыпленка» я посмотрю обязательно. Столько любви и крови ему отдал… Это особенная для меня работа.

— Про кровь — это фигуральное выражение? Или в ходе съемок вы получали травмы?

— Я, слава богу, нет, но у партнеров без этого не обошлось. Кровь – это я имею в виду нервы и силы. И любви было много, и крови.

— Как вы думаете, после этой работы у вас будет новый виток популярности?

— Не хочу загадывать, но не возражал бы.

Смотрите сериал «Цыпленок жареный» с 31 января на Первом канале в 21. 30

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