Звезда «Цыпленка жареного» Любовь Аксенова: «В сериале моя героиня стирала, гладила и рисовала для рабочих»

С 31 января на Первом канале стартует сериал «Цыпленок жареный». Это гангстерская драма о сухом законе, НЭПе и любви в Петрограде 1921 года.

Из истории мы помним, что введение НЭПа стремительно меняет обескровленный войнами и революцией Петроград. На улицах города появляются хорошо одетые люди, но, как следствие, и гопники, спешащие отнять у них деньги.

Начинается беспредел, справиться с которым Чрезвычайная комиссия не в состоянии и тогда на защиту нэпманов встает криминальный мир Петербурга во главе с Дядей Колей (Виктор Сухоруков), который начинает их «крышевать».

Одну из главных ролей в фильме сыграла актриса Любовь Аксенова. Ее героиня Клавдия — таинственный персонаж. Ее взаимоотношения с Родей (Никита Волков) страстные и сложные. Она русская, но достаточно долгое время жила в Париже. Как только она узнает, что в России – революция, то сразу приезжает строить новое будущее.

— Зачем ваша героиня едет в Россию? Она хочет вдохновения как художник?

— Это большее. Она готова себя вкладывать в новый мир, показать все, что умеет. Несмотря на все свои красивые наряды, Клавдия — не белоручка, а умеет стирать, гладить. Она готова рисовать для рабочих, делать стенгазеты. Готова всю себя отдать.

— У Клавдии сложная судьба?

— Да, она непростой персонаж. Все, что происходит в ее жизни — достаточно сложно. Да и ее взаимоотношения с Родей (герой Никиты Волкова) непонятные. Потому что это противостояние двух миров, которые по-разному строятся.

— Ну да, Клавдия очень отличается внешне от других персонажей в Петрограде времен НЭПа…

— Она, конечно, позволяет себе немного больше. У нее есть наряды из Парижа. И здесь мои костюмы невероятной красоты. Вот, например, пальто с вышивкой. Художники по костюмам работали на «Цыпленке жареном» на 200%. Но и мой партнер Никита Волков в своих костюмах выглядел великолепно. Каждый персонаж в сериале проработан. Пальто, шляпы, шейные платки, просто невероятная работа!

— А к концу сериала ваша героиня приоткроет завесу тайны?

— Да, зритель начнет ее понимать — в чем ее сумасшедшее рвение и в чем ее драма.

— Что вам больше всего нравится в этой картине?

— На проекте была замечательная команда, которую собрала режиссер Елена Николаева! Мне дико интересна эта эпоха. И, конечно же, сам персонаж меня захватил сразу же, как только я прочитала сценарий.

Я поняла, что мне было бы интересно сыграть такого человека. Девушку, которая готова положить всю свою жизнь, отдать все свои ресурсы на дело, на благо.

Смотрите сериал «Цыпленок жареный» с 31 января, в 21.30 на Первом канале.

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