«Я решил поменять участь»: Виктор Сухоруков объяснил, почему ушел из Театра имени Моссовета

Как отметил актер, у него в жизни всякое бывало.

Актер Виктор Сухоруков объяснил, почему покинул в нынешнем межсезонье Театр имени Моссовета, в котором прослужил до этого 12 лет.

«Это не вызов, не месть, не казнь – я просто ушел. У меня юбилейный год, и я решил поменять участь. Так было и раньше – я и сам уходил из Театра комедии в Петербурге, и выгоняли меня. Всякое бывало». Виктор Сухоруков

Как отметил Виктор Сухоруков, он возлагал большие надежды на нового худрука. Его прихода ждала вся труппа. До этого театр был на протяжении нескольких лет без творческого лидера. Но не все у них во взаимодействии получилось.

В то же время Сухоруков заметил, что отправился не в степь горящую. Он еще даже не успел трудовую книжку забрать, как ему посыпались предложения о сотрудничестве из других театров. По словам актера, без работы в ближайшее время он точно не останется, сообщает «АиФ».

Напомним, что Виктор Сухоруков получил огромную популярность после выхода на экраны картин «Брат» и «Брат-2». В этих фильмах он сыграл как раз брата главного героя.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.