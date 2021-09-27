Черное с песочным: Ирина Пегова поддержала цвет волос сапогами-трубами

Актриса Ирина Пегова в черном укороченном жакете и легинсах появилась на открытии памятника на могиле Олега Табакова.

В финальный понедельник сентября на Новодевичьем кладбище состоялось открытие памятника на могиле Олега Табакова.

В числе посетивших эту церемонию была вдова покойного артиста и режиссера Марина Зудина с детьми Павлом и Марией Табаковыми, наследник Олега Павловича от первого брака Антон Табаков, коллеги артиста, его ученики и ученики учеников.

Монумент необычный, и как отметила Марина Зудина, не имеет аналогов. Он выполнен из камня и зеленого хрусталя, который доставили из Индии. Зеленый цвет – это цвет МХТ имени Чехова.

Побывала на открытии памятника и актриса театра Олега Табакова Ирина Пегова. Для посещения мероприятия она выбрала наряд в темных оттенках – черный укороченный жакет и легинсы, дополнив их сапогами-трубами и сумкой песочного оттенка.

Обувь совпадает по цвету со светлыми волосами Ирины Пеговой. Этот стилистический прием девушкам невысокого роста рекомендуют применять эксперты в области моды. Он позволяет миниатюрным красавицам визуально выглядеть выше.

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