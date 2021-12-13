Ольга Павловец – о возвращении в «Тайны следствия» и праздновании Нового года

С 13 декабря на канале «Россия 1» выходит уже 21-й сезон знаменитого сериала «Тайны следствия» о подполковнике юстиции Марии Швецовой, которая берется за раскрытие самых сложных преступлений. Создатели многосерийного фильма приготовили новый сюрприз для своих зрителей.

В сериал, спустя несколько сезонов, возвращается следователь Людмила Колонкова — подруга Марии. Ее играет актриса Ольга Павловец.

В интервью Teleprogramma.pro Ольга рассказала о своем возвращении, съемках сериала в пандемию и о том, как ее семья готовится к празднованию Нового года.

«Моя героиня уезжает на Алтай и возвращается с ребенком»

— Ольга, все-таки как произошло ваше возвращение в сериал?

— Я уже давно попрощалась с этим проектом, и спустя четыре года раздается звонок от кастинг-директора сериала «Тайны следствия». И она сообщает, что сценаристы прописали мою героиню в новом сезоне. Меня спросили, как я к этому отношусь. Первый мой импульс был положительным — я подумала: «А почему бы и нет?»

Ведь я люблю нашу актерскую компанию. И вообще, предпочитаю проекты, в которых ты уже знаешь многих людей. Всегда легче работается, когда ты оказываешься в привычной обстановке, чем когда привыкаешь к каким-то новым условиям.

Сценарий прописали так, что моя героиня уезжает на Алтай и в итоге возвращается не одна, а с ребенком спустя 3-4 года. Когда я уходила из проекта, я действительно уходила в декрет. Так что сценаристы особо не выдумывали мою историю. Все получилось, как и в жизни.

— Скучали по съемкам это время?

— Нет. Каких-то глобальных мыслей на этот счет у меня не было. Но при этом я понимала, что это большой кусок жизни. Я очень благодарна Аде Семеновне Ставиской, которая в 2010 году предложила мне роль Людмилы даже без проб, подразумевая сквозное продолжение этой линии. Мне всегда было приятно приезжать сниматься в родной город — Санкт-Петербург. И я здесь снималась много лет.

Когда все закончилось для меня, получилось так, что сериал начала снимать другая компания. Поэтому я спокойно отнеслась к завершению этого периода, но в этом году он снова возобновился.

Немного не хватает эпизодов, связанных с личной жизнью наших героев, все-таки акцент делается на расследованиях. Но так или иначе артисты сами пытаются что-то придумывать, чтобы появилась какая-то человеческая история.

— А кто сыграл вашего сына в фильме?

— Ребенок останется за кадром, но о нем будет много разговоров. Людмила озадачена его воспитанием, для нее это новый этап в жизни. И она пытается совместить уход за сыном и работу.

— А сами как справляетесь с этой задачей? У вас ведь двое детей… (11-летний Макар и 4-летний Андрей. — Прим.ред.)

— Мне очень помогают мои родители, за что им большое спасибо.

«Иногда на съемочной площадке возникали паузы»

— В новом сезоне героям предстоит заниматься расследованием дел, которые получили широкий резонанс. Среди них — таинственная смерть двух знаменитых фигуристов, дерзкое убийство предпринимателя, а также похищение девушки — дочки влиятельного бизнесмена. Это вымышленные дела или же они имеют под собой реальную основу?

— Когда мы разбирали одну из историй, она очень четко перекликалась с реальным событием, происшедшим в Санкт-Петербурге. Просто я не хочу спойлерить. Но это была реальность, правда, не связанная с историей о фигуристах.

— Какой съемочный день показался вам самым сложным?

— Никакой, потому что на площадке царила доброжелательная, теплая, практически семейная атмосфера. Также для меня было приятным сюрпризом, что и режиссер, и оператор нового сезона «Тайн следствия» — это те люди, с которыми я работала на большом проекте «Ангел-хранитель». Мы снимали его в Минске. Максим Демченко и Иван Макаров стали для меня не только режиссером и оператором, но и моими друзьями. Мы полгода прожили на одной площадке. Поэтому если и выпадали какие-то сложные сцены, то они мне таковыми не казались.

— А сложных экшен-сцен не было?

— Что касается экшен-сцен, то это больше вопрос к нашим мальчикам — Саше Новикову и Леше Комашко. Мы с Аней все-таки по сюжету из следственного комитета, используем дедукционные методы работы. Но ближе к концу сериала появится история, связанная с угрозой жизни Марьи Сергеевны.

— По сюжету сериала Людмила Колонкова дружит с Марией Швецовой. А сами верите в женскую дружбу? Есть ли у вас действительно хорошие подруги, которым можно абсолютно доверять?

— Я не разделяю дружбу по гендерному признаку. Все зависит от конкретного человека. Я не могу сказать, что в моей жизни очень много близких людей, но немало приятелей и знакомых.

— А какие у вас отношения с Анной Ковальчук, играющую Марию, на самом деле?

— Очень хорошие. Когда мы общаемся, то говорим не только о съемках. Нам всем интересно друг с другом пошутить, поговорить.

— Как сериал снимался в пандемию?

— Иногда бывали и случаи заболевания, из-за чего на площадке возникали паузы. Но в итоге мы досняли фильм.

«На Новый год мы часто уезжали в Финляндию»

— Отвлечемся от съемочного процесса. Как собираетесь отметить Новый год?

— Дома. С семьей и родителями.

— А дети верят в Деда Мороза? Ждут подарков?

— Старший уже не верит, но подарок ждет. Младший, я думаю, верит и тоже ждет. Сейчас я в Ростове, но скоро приеду в Санкт-Петербург. Мне привезут елку. Мы ее поставим и будем готовиться к новогодним дням, создавать праздничное настроение.

— А оно у вас уже есть?

— Когда видишь, что начинается активное украшение города, елочки, витрины поблескивают огнями, и ты уже настраиваешься на новогоднюю волну. Но сейчас в Ростове, где я находилась, плюсовая температура и вообще не скажешь, что на улице зима. А в Санкт-Петербурге, наоборот, — морозы по полной программе.

— А был ли в вашей жизни какой-то необычный Новый год?

— Когда были открыты все пути, мы часто уезжали в Финляндию, поскольку это недалеко от Санкт-Петербурга, и там отмечали Новый год. А в юности несколько лет подряд я работала в новогоднюю ночь. Поскольку наш актерский курс всегда принимал участие в новогодних программах, мы встречали праздник на сцене. А так, я не помню ни одного Нового года, который бы проводила не с родителями.

— Чего бы пожелали сами себе в Новый год?

— Прежде всего здоровья не только себе, но и близким. Интересной работы в новом качестве, чтобы она доставляла удовольствие, и чтобы было вдохновение.

Смотрите сериал «Тайны следствия» на канале «Россия 1» с 13 декабря, в 21:20

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