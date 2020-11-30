Как коронавирус издевался над командой сериала «Тайны следствия»

В понедельник, 30 ноября, на канале «Россия» выходит сериал «Тайны следствия-19» — о новых приключениях следователя Марии Швецовой. Фильм уже появлялся в эфире и получил положительные оценки. Однако до конца года зрители, возможно, увидят и двадцатый сезон знаменитого сериала.

Режиссер картины Егор Баринов говорит, что интерес к проекту не ослабевает на протяжении 20 лет. В интервью Teleprogramma.pro Егор рассказал о секрете популярности киноленты, любимой питомице Анны Ковальчук и влиянии на сериал пандемии.

— Егор, чем вам запомнились съемки сериала «Тайны следствия — 19»?

— Это был достаточно удобный сезон, поскольку хватило времени подготовиться, поработать над сценарием и применить опыт, приобретенный в предыдущих сезонах. Сериал уже выходил в эфир и получил хорошие оценки от общественности.

Людям было интересно наблюдать за персонажами. Например, за следователем Борисом Шиповым в исполнении Антона Ксенева, чья драматическая история украсила весь 19-й сезон. Замечательно в проект вошел и Алексей Комашко, сыгравший следователя Платонова. С этим артистом было приятно работать, он хорошо влился в коллектив.

В итоге 19-й сезон получился более динамичным, интересным по изображению. Я помню, как посмотрел его в черновом варианте. И мне просто было интересно наблюдать за тем, как работают артисты. Был очень хороший кастинг.

— Съемки 20-го сезона начались летом этого года. Как в период пандемии работали артисты 20-го сезона?

— В 20-м сезоне, на мой взгляд, актерская игра отличалась. В связи с экстремальностью ситуации люди совершенно по-другому относились к съемочному процессу и к своему пребыванию в кадре. То есть от них исходила какая-то дополнительная энергия. Возможно, актеры думали: «А может быть, в последний раз. Ведь непонятно, что будет дальше».

В игре артистов чувствовалась какая-то фатальность, что придавало их существованию определенной остроты.

Кстати, приходилось совмещать графики артистов, которые могли не совпадать. Конечно, коронавирус спутал все карты. У нас возникали ситуации, когда у актера был положительный тест. И мы не могли его снимать. В этой ситуации приходилось как-то выкручиваться.

— Я читала, что на съемках 20-го сезона тяжелее всего было снимать взрывы в научно-исследовательском институте…

— Зачастую случалось, что приходилось снимать НИИ в разных местах. Поскольку это был сложный объект, и там возникла история со взрывом. В общем, все приходилось придумывать. Поскольку в нашем производстве есть финансовые рамки, время, за которое мы должны все снять (в этом году этот момент ощущался особенно остро), при этом не потеряв качество, то приходилось делать все быстро.

В этом году из-за коронавируса мы задержали производство, но решали все в экстренном порядке. В итоге все получилось. Должно быть интересно. Съемки 20-го сезона закончились в конце октября.

— А еще я знаю, что в 20-м сезоне принимала участие домашняя любимица Анны Ковальчук – собака Бусинка…

— Да. Это было предложение самой Анны. Кроме того, в новом сезоне мы вывели героиню из городской квартиры. А это решение уже предложил Егор Абросимов. И в этом сезоне она у нас живет на даче своего университетского профессора, который уехал лечиться и пригласил ее пожить и заодно посмотреть за его собакой. Ее и сыграет та самая Бусинка.

Мы не знали, как будем снимать в городе (Санкт-Петербурге, — прим. ред.), поскольку действовало большое количество ограничений. Но постепенно люди стали привыкать к изменениям, а городская администрация – к пониманию, как себя вести в данной ситуации.

Появилась замечательная возможность показать героиню на озере, в Комарово. Замечательный дом, красивые пейзажи… В сериале получились хорошие дачные рассказы. Это пошло на пользу всей истории, добавило ей уюта, потому что в декабре на это будет очень приятно смотреть.

— Как отмечали 20-летие сезона? И отмечали ли вообще, учитывая ситуацию с коронавирусом?

— Банкеты у нас периодически случались. Съемочный процесс предусматривает отмечание определенных кадров. Но в этом году было значительно сложнее. Сложно было провести «шапку» (так киношники называют вечеринку на съемочной площадке, — прим. ред), поскольку, когда мы заканчивали съемки, объявили запрет на все мероприятия. Но мы отметили, исходя из того, как это было можно сделать коллективом после съемок.

Все-таки чувствовалось определенное напряжение. У нас постоянно проводили тесты. И если бы кто-то из группы заболел, можно было вообще останавливать производство. А так как мы придерживались определенного цейтнота, то чувствовалась некая экстремальность — всякий раз, когда мы ждали результатов тестов.

В этом году определенный экстрим был во всем производстве. Мы всегда с содроганием слушали новости соседних киногрупп о том, что заболел артист, и съемки встали. Но другие группы могли задержать съемочный процесс в связи с объективными обстоятельствами, а наша должна была уложиться в эфирный график.

Мы вообще не знали, состоится ли 20-й сезон, поскольку некоторые артисты получали положительные тесты на коронавирус. Мы переносили съемки и проводили досъемки. Момент адреналина, что мы можем не успеть доработать, присутствовал у всех. Будем надеяться, что пандемия пройдет, а 20-й сезон останется.

— За эти годы полноценным актером сериала стал Санкт-Петербург, где происходит действие фильма. Какие местные достопримечательности попадали в кадр?

— Очень много эпизодов снимается на Васильевском острове. Там есть и старый, и новый Петербург, набережные, пешеходные зоны, квартиры разных времен и эпох. В общем, он очень удобный для съемок.

На Васильевском острове присутствуют все атрибуты Петербурга. В сериале также очень много Коломны. А еще Крюков канал, канал Грибоедова, Петроградка, Петропавловская крепость и другие знаковые места.

Мы практически до последнего момента не знали, будут ли нам разрешать снимать в городе. Но все получилось, в съемках были затронуты все исторические объекты Санкт-Петербурга. Поэтому Питер присутствует как полноценный герой фильма.

И потом, за эти 20 лет сериал показывает, как развивается город. Сам я переехал из Москвы в Питер и сейчас живу в Адмиралтейском районе, в Коломне, рядом с Никольской церковью. Наблюдать за изменениями города мне очень интересно.

— Актер сериала Александр Новиков сказал, что самые интересные серии получались, когда злодеев играли известные артисты. Вы согласны с этим мнением?

— Безусловно. Потому что, когда антагонист – большой артист, это сразу поднимает историю. Противник у протагониста должен быть адекватный. А столкновение с большим актером – это всегда интересно.

У нас в 19-м сезоне играли большие актеры. И в этом тоже присутствовали замечательные питерские артисты, поэтому недостатка в талантах не было. Но когда чувствуешь, что на площадке мощный актер, это добавляет энергии. Я как человек с актерским происхождением много отдаю артистам.

— Сериал идет на протяжении 20 лет. Как вы думаете в чем секрет его успеха?

— Безусловно, в актерском составе. Мы можем что-то придумывать, снимать красиво или некрасиво, но многое зависит от главной героини, от людей, которые ее окружают.

Были сложные годы, когда снималось немало кабинетных сцен. И многие считали, что сериал скоро закроют. Считается, что в таких эпизодах одни говорящие головы. И даже если содержание таких кадров было не очень интересным, зрители все равно смотрели на артистов.

Они были интересны и убедительны, за ними было интересно наблюдать. Сериал живет, мы ответственно подходим к производству. Люди смотрят, кто-то даже вырос на этом фильме. Сериал вошел в жизнь зрителей, стал ее неотъемлемой частью. И мы надеемся, что он проживет еще немало лет.

Teleprogramma.pro желает сериалу съемочного долголетия!

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