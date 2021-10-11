«Если бы мы жили в мире, где у снега сто разных цветов…»: Пауло Коэльо – о критике, соцсетях и работе в период коронавируса

В Москве прошла онлайн-встреча со знаменитым бразильским писателем Пауло Коэльо, посвященная выходу новой иллюстрированной серии его произведений.

На сегодняшний день общий тираж книг автора превысил 320 миллионов экземпляров в 170 странах. А философская притча Коэльо «Алхимик», впервые опубликованная в 1988 году, вышла на 88 языках и была включена в Книгу рекордов Гиннеса как самый переводимый роман в мире.

Его богатая событиями жизнь, и сама могла бы лечь в основу авантюрного романа. Коэльо довелось провести какое-то время в психиатрической больнице, побывать в тюрьме, баловаться наркотиками, перенести пытки, увлекаться магией и алхимией, много путешествовать и познать любовь. И этот богатый опыт находил отражение в его захватывающих книгах.

На встрече с журналистами Пауло Коэльо рассказал о своем отношении к соцсетям, критике, правилах своей жизни и о том, как пережить самый темный час перед рассветом.

«Лучше принять успех как чудо, которое свершилось»

— Пауло, в чем вы видите секрет популярности своих книг?

— Если находить этому объяснение, то вся магия просто исчезает, как будто ее и не было. Например, «Алхимика» я написал недели за две. А когда писал «Дневник мага», то думал, кому вообще интересно читать про какого-то пастуха? Это ведь не моя история.

Но каким-то образом оказалось так, что книга была написана у меня в душе. Это было такое метафорическое путешествие по тем ощущениям, что я испытывал. И я хотел изложить это на страницах книги.

Можно найти 10 000 оправданий неудаче, но как только ты достигаешь успеха, то не нужно его объяснять, а лучше принять его как чудо, которое свершилось.

— Как ваш «Алхимик» завоевал зрительскую аудиторию?

— Сначала книга частично, а то и полностью утекла в онлайн. И я этому не препятствовал. Россия – гигантская страна, и мне хотелось бы, чтобы у людей был доступ к этой книге. Поэтому все так и происходило.

В 2001 году мой агент съездил в Россию, и мы договорились о переиздании «Алхимика». Но тогда, как мне сказали, в стране случился бумажный кризис. И в издательстве даже не хватало страниц, на которых можно печатать мою книгу. Поэтому в 2001-м было напечатано только 3 000 копий моей книги. А в 2002-м, видимо, на волне успеха, появилось еще 10 000, в 2004-м – уже миллион копий.

А в 2006 году я приехал в Россию и проехал Транссибирскую магистраль от Москвы до Владивостока. На своем пути я останавливался в нескольких городах. И все люди, с которыми я встречался, признались, что как раз были знакомы с той пиратской версией, которая утекла в онлайн еще в 90-х годах.

— Кто вдохновил вас на создание «Алхимика» и других ваших знаменитых произведений?

— Я не могу выделить человека, который на меня повлиял. Мне кажется, меня научили всему простые люди. И опыт путешествий также сыграл здесь не последнюю роль. Появилось много философских мыслей о смысле жизни и смерти. Ты никогда не знаешь, что день грядущий тебе готовит. И поэтому я не учился, а наслаждался жизнью.

«Экранизации вредят моим книгам»

— А есть ли прототип у вашего героя – влиятельного российского бизнесмена Игоря – в книге «Победитель остается один»?

— Это чистая выдумка, нет никакого прототипа. У меня есть только две книги, основанные на реальных событиях, — это «Дневник мага» и еще одна, о которой я забыл.

— Насколько важно для вас использование иллюстраций в книгах вашего авторства?

— В 2007 году у меня был Фейсбук, Твиттер, и я активно пользовался соцсетями. Но потом я понял, что это очень странно, когда ты пытаешься уместить свой опыт и эмоции в пару предложений. И благодаря соцсетям я увидел, что люди делают разные иллюстрации и видео к моим произведениям. В греческой философии мудрецы-мыслители использовали очень коротенькие предложения. И я тогда посчитал, что чтобы создать полноценное произведение искусства, нужно затронуть и мозг, и сердце.

Кстати, и в Фейсбуке, и в Твиттере у меня почти 45 миллионов подписчиков. Но сейчас эти платформы используются для продвижения фашистских идей или раскола между сообществами, разжигания конфликта между ними. Люди, которые прячутся за экраном, не боятся обидеть друг друга, задеть эмоции другого.

И сейчас я использую соцсети преимущественно для продвижения своих книг. Но иногда могу написать коротенький пост. А вообще, я считаю, что соцсети разъединяют, а не объединяют людей.

— А как относитесь к экранизациям своих книг?

— На мой взгляд, они вредят. Я принял решение не продавать права на экранизации. Я хочу, чтобы читатель сам себе был режиссером и выстраивал в голове собственный мир.

— Как появилась идея вашей последней на сегодняшний день книги «Лучник»?

— Я увлекался стрельбой из лука, что меня и подвигло написать эту книгу. Сначала я задавался вопросом, зачем люди этим занимаются. Но хорошо, ладно, раньше лук был необходим для охоты. А зачем сейчас?

И тогда я познакомился с японским искусством стрельбы из лука «кюдо». Есть всего восемь шагов для исполнения этой техники стрельбы. То есть, сначала ты натягиваешь тетиву, целишься, а потом отпускаешь. И это движение происходит в состоянии полного освобождения – фантастические ощущения для меня. Я стал больше интересоваться этой темой. А потом подумал, что у меня накопилось столько опыта и ощущений, что надо поделиться этим. И я написал книгу «Лучник».

«Стараюсь не писать из-под палки»

— Читатели заметили, что вы публикуете по одной книге раз в два года. «Лучник» вышел в 2018 году. Читатели ждут нового романа. Над чем работаете сейчас?

— Не работаю из-за пандемии, из-за накрученного напряжения между сообществами людей, о которых я говорил. Каждый раз, выглядывая из окна своего дома, я думал: «Боже мой, сейчас не самое лучшее время, чтобы что-то писать».

Я стараюсь следовать своему сердцу и не писать из-под палки. Грубо говоря, я сейчас отдыхаю, наслаждаюсь и жду, когда во мне появится эта писательская тяга к работе. Я просто суеверен на счет цифр, на счет числа моих написанных и уже изданных книг. Просто так я не могу подойти к этому вопросу: нужно сесть и все обдумать. Но в принципе я не перестаю писать: публикую маленькие заметки в газетах, разные посты онлайн.

— Нередко вас критикуют за то, что ваши книги очень просты. Как относитесь к такой критике?

— Легко быть сложным. Если посмотреть первую черновую версию любой моей книги, то в ней обычно в пять раз больше страниц, чем в финальной версии. Потому что у людей есть тяга постоянно все объяснять, как-то умничать. Но делать этого не нужно.

Если посмотреть на снег, то он белый и красивый. А представьте себе, если бы мы жили в мире, где у снега не один цвет, а сто разных. Это был бы кошмар, как это все описывать… Поэтому я считаю, что достичь простоты на самом деле очень сложно. Рассказать историю таким образом, чтобы сам читатель заполнял пустоты, бреши, пробелы, — добиться этого крайне тяжело.

«Я верю в Бога»

— Каких правил вы всегда придерживаетесь?

— Прежде всего я должен закончить то дело, которым занимаюсь в данный момент. Второе правило – я не усложняю жизнь. То есть, я пытаюсь быть проще, хотя это и нелегко. Стараюсь не надумывать себе какие-то выдуманные проблемы, которых на самом деле нет. И третье – я не живу, чтобы работать, а работаю, чтобы жить. То есть, я не пишу ради денег.

И напоследок еще одно бонусное правило – уважать чудо жизни, не пытаясь его объяснить. Как только ты стараешься это делать, чудо исчезает.

— В одной из ваших книг звучит фраза, которая стала крылатой : «Самый темный час – перед рассветом». Как пережить этот самый час и дождаться начала дня?

— Это правда, так бывает. В эти моменты ты чувствуешь полное отчаяние, что все плохо, ничего не получится. Ты будто бы достиг своего дна и конца. Но самое главное в этой ситуации – понять, что ты не один. В такие моменты тебе помогает не только Бог, а я в него верю, но и важен ты сам. Если ты не сдаешься, не останавливаешься, то сможешь преодолеть все, что угодно.

«Спасибо вам огромное за возможность говорить с вами, видеть вас. Это была большая честь для меня», — резюмировал Пауло Коэльо, обращаясь к журналистам.

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