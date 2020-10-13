В Африке — Коэльо, в России — Достоевский: из популярных книг составили карту мира

Хотите погрузиться в атмосферу той или иной страны — возьмите в руки томик романа.

Сайт NetCredit опубликовал любопытную карту мира, в которой каждая страна заменена на самую популярную книгу, действие которой происходит именно в этом государстве. Составители использовали свежие данные книжного сервиса Goodreads, чтобы определить самые известные произведения. Свою карту они предложили читателям, как способ путешествовать по миру, ведь хорошая книга может перенести сознание человека в ту страну и эпоху, о которой она написана.

Самым популярным романом в США и Северной Америке оказался «Прислуга» 2009 года, написанный Кэтрин Стокетт.

В Европе — «Виноваты звезды» 2012 года за авторством Джона Грина.

В Южной Америке — «Дом духов» Исабель Альенде 1982 года.

На Ближнем Востоке и в Центральной Азии — «Бегущий за ветром» Халеда Хоссейни 2003 года.

В Восточной Азии и Океании — «Мемуары гейши» Артура Голдена 1997 года.

В Африке — «Алхимик» Пауло Коэльо 1988 года.

Интересно, что лидер многих книжных рейтингов «Гарри Поттер» на этой карте скромно занял место Шотландии, а в Англию представляет роман «Гордость и предубеждение». Ну а наша страна гордо проиллюстрирована «Преступлением и наказанием» Достоевского. Ох, не позавидуешь тем иностранцам, которые захотят «совершить путешествие» в Россию с помощью этой книги…