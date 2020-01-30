Пауло Коэльо уничтожил черновик совместной с Коби Брайантом книги

Бразильский писатель Пауло Коэльо на встрече с журналистами заявил, что был вынужден уничтожить черновик книги, которую писал совместно с легендой НБА Коби Брайантом. Как отметил прозаик, без спортсмена проект не имеет никакого смысла.

Известно, что Коэльо работал над книгой для детей, лишенных социальных привилегий. Вместе с Брайантом они планировали показать, как с помощью спорта можно преодолевать все трудности в этой жизни и добиваться успеха. Коэльо отметил, что его друг Коби Брайант был больше, чем просто игрок в баскетбол, сообщает theguardian.com.

Величайший американский баскетболист Коби Брайант разбился на вертолете несколько дней назад недалеко от Лос-Анджелеса. Игрок вместе с дочкой спешил на тренировку. Всего на борту было восемь человек. Все они погибли.

Многие команды и игроки НБА, когда узнали о трагедии, посвятили Брайанту трогательные слова. Баскетболисты специально нарушали в начале матча правила 24-х секунд, которые даются на атаку. Именно под 24-м номером выступал великий баскетболист, который пять раз выигрывал перстень чемпионов НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».