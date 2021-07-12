Режиссер сериала «Московский роман» о трудностях съемок: «У нас были дублеры-скрипачи»

С 12 июля на телеканале «Россия» стартует показ многосерийной семейной саги «Московский роман». В картине собран по-настоящему звездный актерский состав: Игорь Ясулович, Светлана Немоляева, Ольга Красько, Алексей Чадов, Мария Шукшина, Светлана Устинова, Виталий Хаев, Татьяна Лялина и многие другие артисты. Ленту можно назвать посвящением старой Москве, ее жителям и уютным дворикам.

О чем сериал «Московский роман»

Многосерийный фильм рассказывает о влюбленной паре — Ирине Аксаковой (Ольга Красько) и Юрии Тычкине (Алексей Чадов). Молодой мужчина принимает и дочь Ирины от первого брака Лизу. А вот его мать Марианна Николаевна (Мария Шукшина) не одобряет ни наличия у возлюбленной ребенка, ни то, что девушка старше Юры на шесть лет. Да и вообще она мечтала женить Юрия на дочери своего бизнес-партнера Ивана Ивановича (Виталий Хаев) Алисе, которая давно в него влюблена. Тычкина строит всяческие козни влюбленной паре. Сможет ли их любовь пройти испытание временем и безденежьем?

По словам Ольги Субботиной, все актеры прошли большой кастинг. Хотя некоторых изначально выбрала она сама.

«Я посмотрела очень много артистов, немало пар, — поясняет Ольга. – И мы просто выбрали лучших. Но Светлана Немоляева и Игорь Ясулович не проходили пробы. С Игорем Николаевичем я и раньше много работала и сразу увидела его в роли реставратора, — рассказывает Ольга. — Кандидатуру Марии Шукшиной тоже предложила я, ранее я никогда с ней не сотрудничала. Но познакомившись с описанием героини, увидела в роли Марианны Тычкиной именно ее».

Алексей Чадов: «Мой герой меняется, но идет к своей мечте»

События сериала начинаются в 1987 году и охватывают 90-е годы и наши дни. Чтобы состарить персонажей, создатели картины использовали пластический грим.

По словам Алексея Чадова, это первая сага в его жизни. И артисту было очень интересно показать своего героя в разные жизненные периоды: в 20, 30 и 50 лет. Но, как признается Алексей, он и в 50 лет чувствовал себя прекрасно.

«Мой персонаж Юра Тычкин говорит, что в те времена «даже самые сильные люди ломались, как спички». В молодости он был легким, свободным, однако под влиянием жизненных обстоятельств изменяется, но все-таки идет к своей мечте», — поясняет Алексей.

Ольга Красько: «Мне пришлось освоить старинную швейную машину»

Ольга Красько признается, что ее героиня тоже проходит разные жизненные периоды – от девушки до бабушки. Но ее перевоплощение в пожилую женщину ничуть не испугало.

«Я такого персонажа точно не играла, поэтому Ирина меня заинтересовала сразу. Можно сказать, что я в нее влюбилась. Многое из этой роли я примеряла на себя, но все же она другая», — признается Ольга Красько.

Свою героиню Ольга описывает как яркого персонажа с непростым характером и сложной судьбой. Ирина, по мнению актрисы, женщина – не современная, но в ней есть цельность, самобытность, стержень, у нее внятная четкая нерушимая жизненная позиция. И хотя со временем ее характер переживает метаморфозы, в главном героиня Ольги все же остается верна себе.

По словам актрисы, ее героиня – эстетка, принципиальная в мелочах. Ей важна каждая деталь, вплоть до салфеточек, которыми она сервирует стол. Они, как говорит Ольга, были со вкусом подобраны реквизиторами.

«А еще мне пришлось освоить старинную, большую такую швейную машину, на которой умело «строчила» моя героиня Ирина. Я так старалась, меня даже похвалили. Работала я без дублерши, хотя она предполагалась, но я справилась сама», — комментирует Ольга.

Ольга Субботина: «В сериале мы показываем старую Москву»

Игорь Ясулович играет пожилого гениального реставратора со вздорным характером, учителя персонажа Алексея Чадова, который открыл ученику мир искусства. А Светлана Немоляева воплощает образ его учительницы музыки, представительницу старой московской интеллигенции.

По словам Ольги Субботиной, всех актеров консультировали специалисты, работающие в этих сферах.

«У нас были дублеры-скрипачи. Артисты брали уроки игры на скрипке, потому что без этого навыка нельзя было войти в кадр, — говорит Ольга. — В эпизодах скрипичных концертов снимались дублеры, а на переднем плане – сами артисты. Я хотела набрать актеров, умеющих играть на скрипке, но мы таких не нашли. Наши реставраторы тоже обучили актеров множеству интересных вещей, например, растиранию красок, как в древности делались краски из минеральных пигментов. Это уникальные технологии, с которыми мы не были знакомы».

Для съемок сериала «Московский роман» были выбраны такие места в столице, которые практически не подвергались реконструкции. Так, семья главной героини Ирины Аксаковой живет в старинном доме на Остоженке в квартире, доставшейся ей в наследство от прабабушки, царской фрейлины. Старую Москву снимали в центре, на Пречистенке, Остоженке и в переулках старого Арбата.

Также в сериале появятся знаменитый Дом на набережной, построенный в 1931 году и увековеченный в одноименном романе Юрий Трифонова, здание МГУ и Политехнический институт. Кроме того, в картине запечатлены районы Новых Черемушек и Юго-Западный.

«Воссоздавать эти эпохи было сложно, потому что город сейчас перестраивается, кругом ставятся пластиковые окна. Асфальта нет, везде плитка, а раньше были тротуары, — говорит Ольга Субботина. — Мы очень тщательно выбирали уголки Москвы, которые войдут в кадр, буквально уворачивались от современных примет. Конечно, это была очень кропотливая работа. Наша художница просто совершила чудо».

Советский магазин тканей, где по сюжету трудится героиня Марии Шукшиной, снимался в ближайшем Подмосковье. Сцены с участием персонажа Алексея Чадова, который занимается антиквариатом, — в настоящем антикварном салоне. Кстати, именно там реквизиторы отыскали множество вещей для фильма.

Также их нашли на блошиных рынках и в Интернете, а что-то брали напрокат и у коллекционеров. А вот костюмы для сериала были специально сшиты с учетом моды 80-х и 90-х годов.

По словам Ольги Субботиной, было очень забавно наблюдать за превращением Алексея Чадова в студента 80-х годов. Джинсы-бананы, модная «поднятая» прическа, спортивный велосипед… Такого Чадова зрители еще не видели, уверяет режиссер.

Ольга Субботина «Московский роман» — это посвящение моей юности

По словам Ольги, несмотря на то что жанр сериала – мелодрама, в нем очень много экшн-сцен.

Как говорит Ольга Субботина, в сериале есть эпизод, когда героев Ольги Красько и Алексея Чадова подвозит ретрогрузовик. И когда до места назначения оставалось буквально пять минут, неожиданно автомобиль заглох и остановился.

«Актер, играющий водителя, специально приехал к нам на съемки из Питера. И он сказал, что дотолкает грузовик. Сами артисты навалились на машину, и так мы смогли снять этот эпизод», — рассказывает режиссер.

Сериал успели снять и смонтировать буквально до начала пандемии, в 2019 году. Хотя последние штрихи вносились уже в период локдауна.

Большое внимание в картине уделено и музыке. Так, в сериале прозвучит «Песня о Москве» группы «Несчастный случай». По словам Ольги Субботиной, она познакомилась с музыкантами еще в девяностых годах, в Студенческом театре МГУ.

«Весенняя столица, молодость, любовь – вот с чем у меня ассоциируется «Песня о Москве», и про это как раз наш фильм», — подчеркивает режиссер.

По словам Ольги, сериал «Московская история» — это посвящение ее прекрасной юности. Она коренная москвичка.

«В конце 80-х-начале 90-х я еще училась в школе. Это было время легкости и беззаботности, которому я и посвящаю свой фильм», — поясняет Ольга Субботина.

По словам Алексея Чадова, «Московский роман» – это глубокая, честная, непростая и красивая история о том, что в любых обстоятельствах надо оставаться человеком и продолжать любить, что бы ни случилось: и в счастье, и в радости, и в горе, и в абсолютной бедноте.

«Любовь и красоту нужно беречь, потому что разрушить все легко, а склеить потом сложно», — отмечает Алексей.

Смотрите сериал «Московский роман» на канале «Россия» с 12 июля, в 21: 20

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