Участницы группы «Фабрика» — о возвращении Савельевой, общении с «Корнями» и ссорах в коллективе

Состав группы менялся несколько раз, но вопреки всем творческим препонам, они остаются на плаву с 2002 года. В ближайшее воскресенье девушки выступят на «Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые Хиты».

Скоро группа «Фабрика» отмечает свое 20-летие. Согласитесь, срок внушительный. Первые песни девчонок поклонники услышали в 2002 году. В первом составе пели Ирина Тонева, Мария Алалыкина, Сати Казанова, Александра Савельева. Сейчас на сцену выходят Ирина Тонева, Мария Гончарук, Валерия Девятова.

3 октября, девушки выступят в столичном клубе Adrenaline Stadium на масштабном концерте «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые Хиты», который канал «МУЗ-ТВ» покажет в прямом эфире в 20.00.

Более 30-ти популярных исполнителей, чьи композиции взрывали музыкальные хит-парады и вечеринки на рубеже двадцатого и двадцать первого столетий, соберутся на многотысячном танцполе, чтобы вновь громко заявить о себе.

Teleprogramma.pro поговорила с девчонками о творчестве, переменах в коллективе и ссорах, которые случаются между участницами группы.

20 лет на «Фабрике»

— Скоро группе 20 лет. Как планируете отмечать юбилей?

Ирина Тонева: — Сейчас сложно в пандемию что-то планировать, но такая мысль у нас была уже давно.

— Недавно к вашему коллективу присоединилась Валерия Девятова. Долго ли происходил процесс притирки?

Ирина: — Я не знаю такого коллектива, в котором не было бы процесса притирки, потому что одно дело, когда люди в жизни дружат, а другое дело – на работе. Но вот с Лерой все прошло гладко. Лера быстро приняла стилистику, у нее есть в природе фолк исполнение. И, кстати, я помню, когда мы взяли Машу, Лера тоже была на этом кастинге. И мы думали-думали, кого же взять…

— А какие были критерии выбора?

Ирина: — При выборе участницы в группу на чаше весов обычно два важных компонента, и все они должно дотягивать. Самый важный — чтобы девушка, несмотря на кажущуюся простоту наших песен, могла их петь так как это нужно: с теми красками, с той девичьей энергией, которая присуща нашему коллективу, где-то с простотой, где-то с музыкальными рельефами, ну в общем, это обычно очень быстро определяется в студии.

Второе — она должна смотреться с нами на сцене, как единое целое. Бывает так, что артист круто поет «фабричный» репертуар, но на сцене теряется или слишком выпирает, что все сморятся разрозненно.

— Почему ушла Александра Попова? Только ли из желания продолжать сольную карьеру?

Мария Гончарук: — Я знала о намерениях Саши, но не думала, что это произойдет так скоро. Мне было сложно переключиться, так как мне в целом сложно по жизни принимать новых людей в свое окружение, но со временем все приходит на круги своя.

Лучше этот вопрос задать самой Александре, но действительно, она решила развиваться сольно, выпускать свой музыкальный материал, хотела, чтобы ее воспринимали как отдельную личность, как Александру Попову, а не просто девочку из группы «Фабрика», для нее это было важно.

Она долго думала, хотела уходить еще до Саши Савельевой, но не складывались обстоятельства и тут она решила. Набралась сил и мужества уйти в этот момент, когда я пришла.

Перестановочка вышла

— Общаетесь ли сейчас с Сати Казановой, Катей Ли, Марией Алалыкиной? Говорили, что Мария практически сразу подалась в ислам. Известно ли вам что-нибудь об этом?

Ирина: — Маша не выходит на связь, мы не поддерживаем общение. С Сати иногда пересекаемся на мероприятиях, на репетиционных базах и всегда тепло обнимаем друг друга. С Катей Ли иногда переписываемся в Инстаграме, она делится со мной своими успехами, я всегда радуюсь за нее – она такой человек-огонек. Недавно она мне писала, что познакомилась с английской певицей Наташей Энн Бедингфилд, очень радовалась.

— Вернется ли Саша Савельева? Если да, то когда?

Ирина: Это вопрос к Саше, но, наверное, было бы интересно поработать вчетвером, почему бы и нет, чтобы мы втроем в том составе, что сейчас и Саша, как изначально «вчетвером».

— Ирина, а был ли у вас момент, когда вы хотели уйти из группы? Вы не устали за столько лет? Как ваш муж относится к вашей карьере?

Ирина: — Такого не было, чтобы мне прям хотелось уйти из группы. Была усталость и было желание направить силы только на свой проект.

Работа – это всегда сложности. Спустя столько времени я продолжаю ловить кайф, состояние полета и вдохновения. Концерты – живые, залы – разные, люди – разные.

Коллектив менялся три раза, но что это за 20 лет существования группы. Коллектив вдохнул новое дыхание: меня вдохновляют девчата, что они полны сил и зажигают меня. В чем-то я их поддерживаю, взаимообмен. У моего мужа наполовину творческая профессия, поэтому он прекрасно относится. Он меня поддерживает, подает силы, говорит: «Держись, держись…» (смеется)

— Общаетесь ли с с ребятами из группы «Корни»?

Ирина: — Да, мы приятели, иногда общаемся на площадках, мы приятели. Если мне нужен совет, всегда могу за ним прийти. Вот, недавно мне нужна была помощь, советовалась с Димой. Мы обсуждаем скорее не творческие, а бытовые, жизненные моменты.

Лихие 90-е и гламурные нулевые

— С какими хитами выступите на «Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые Хиты»?



Ирина: — Я несказанно рада, что мы выходим на сцену с двумя треками «Мама молодая» и «Зажигают огоньки». До сих пор мой самый любимый трек – это «Мама молодая», эта музыка настолько меня восхищает.

Обычно на первом месте в песне у меня всегда музыка, а далее я уже и разбираюсь — что там за слова. А тут Игорь Игоревич превзошел себя, казалось бы, может ли Игорь сам себя превзойти? Может (смеется).

А про «Зажигают огоньки»: Я помню до сих пор флэшбеки, мы недавно вспоминали, как снимали с Сашей и Сати этот клип.

Помню, как нам хвосты эти делали, мы в резиновых сапогах опускали ноги в сосуд с ледяной водой. Было идно, будто мы болтаем ногами в пруду. В общем, применяли свои хитрости.

Мария: — С песней «Мама молодая» мы были в городе Глазов и там у нас оказывается есть клуб поклонниц, клуб мамочек. Девчонки записали свой вариант песни, приехали к нам на концерт. Одна из них нарисовала карту желаний, на которой было желание – встретиться с группой «Фабрика» и спеть с нами, и буквально через месяц это случилось.

— А какие воспоминания остались у вас о тех временах?

Ирина: — Я очень активно ходила по кастингам, репетировала в мюзикле «Метро» во втором составе в 2000-е. Я окончила институт уже тогда и работала на химических работах, параллельно пела в оркестре военном, ходила в танцшколы. Боже, я помню, сижу в своем цехе производства красок для волос (это была моя вторая работа в химической сфере) и думаю: так, я закончила институт два года назад, и я пою в оркестре, но я же люблю танцевать, почему я это все забросила.

И я прям в цеху беру газету «Москва-досуг» и нахожу первую попавшуюся школу, записалась и стала ходить на хип-хоп, очень смешной в те годы, и на джаз модерн. Я думала так: серьезная профессия у меня есть, а творчество от меня никуда не уйдет, и я всегда буду этим заниматься.

Мой долг — себя в этом реализовать, а вот масштабы – как решит Бог. Хотя я совершенно не думала о каких-то больших масштабах. Я безумно боялась кастингов, но я ходила на них просто, выбирала самые прикольные. Была активная и разносторонняя жизнь.

Валерия: — Вся эта музыка и эти песни сидят на подкорке, в подсознании, и как только ты это слышишь, сразу настроение улучшается и хочется танцевать, и ты возвращаешься в самые теплые моменты.

Поработали, можно и отдохнуть

— Как вы любите отдыхать? Отдыхаете ли вместе? И какой отпуск запомнился больше всего?

Ирина: — С девчатами, когда ездим на гастроли, любим вместе ходить в ресторан, например. Я редко заказываю в номер еду, люблю прийти всем вместе, открыть меню, поболтать, поговорить о концерте. Из номера прогуляться — по настроению, кто и когда может, кто выспался.

А про свой отдых. Я люблю горы, море, природу и спокойный отдых… бродильческий. Я много, чем занималась: занималась акробатикой, вейкбордингом и серфингом на лайнапах в Шри-ланке.

Мария: — Если нам удается пару часов отдохнуть, мы бываем вместе. Недавно ездили вместе на канатную дорогу, шашлыки ели, грелись на солнце, было классно. Отодвинули сон, провели время вместе.

Сор из избы не выносить

— Из-за чего можете поссориться?

Ирина: — У нас бывают творческие разногласия. Когда мы говорим о музыке, рабочие моменты, когда не находим компромисс. Мы всегда пытаемся объяснить друг другу, стараемся выслушать всех и решаем по большинству, мы не выделяем никого авторитетом, наш авторитет — Игорь Игоревич, если мы не можем решить, спрашиваем у него.

Валерия: — Бывает иногда мы ссоримся, на эмоциях, но учимся слышать друг друга и быстро разрешать любые возникшие споры.

Мария: — Бывает разное, но что бы не случилось, у нас договор: ссоры из избы не стоит выносить.

— В этом году Мария представляет вашу группу в сотне самых сексуальных женщин России по версии журнала MAXIM. Как вы относитесь к этому званию? Что для вас сексуальность?

Мария: — Это приятно, там красоток конечно много, но мы не сдаемся, мы только встали на этот путь, второй год я в этом списке и надеюсь, скоро нам опять удастся побывать на обложке и взбудоражить наших мужчин. Если говорить о сексуальности мужчин, для меня это ум, мозги, построение мыслей.

Ирина: — Я вижу столько красивых девушек и задаюсь вопросом — почему же они не попадают в эти версии. Сексуальность – это настолько субъективная вещь. Отражается на поведении, на походке, на дыхании. Если любую девушку как-то мило одеть, ну то есть «раздеть», то у всех есть шанс (смеется).

Валерия: — Для меня сексуальность — это неимоверная энергия, свет, харизма. Помните, как в фильме «Девчата» — ты идешь, а они штабелями падают.

— Как пандемия отразилась на группе?

Ирина: — Я воспользовалась моментом и с удовольствием торчала дома, была наедине с собой. Какие-то дела были, и мне было мало этой паузы даже. Шла онлайн работа, совершенно не принимаемая и не понимаемая нами, ну что поделать. У нас были онлайн-концерты – это очень странная вещь. А где же зрители? А где же глазки? Где-то за год до этих пауз я почувствовала, что больше не могу бежать, что мир стал слишком быстрый и пустой, не видела смысла в процессах. Я искренне пожелала, чтобы все остановилось.

Мария: — Мне было очень тяжело, сидеть взаперти – очень сложно. Для меня были счастливые дни, когда я выезжала два-три раза в неделю по специальному пропуску на студию и мы записывали песни – это спасало.

Валерия: — Воспитало терпение, хоть у меня двое детей, я была погружена в них, но, конечно, не хватало сцены, но зато я написала много песен, много читала. Произошла переоценка – ты сейчас ценишь каждый свой выход творческий в свет, как последний раз.

— Какими творческими работами порадуете в ближайшее время?

Ирина: — Мы недавно посещали студию, и скоро у нас выйдет две новинки.

Валерия: — Мы записали песню на слова Гуцериева Михаила Сафербековича, а вторую песню Игоря Матвиенко.

— В чем секрет долголетия коллектива?

Ирина: — Если говорить по-земному, так все совпало и так должно было совпасть. Музыка, коллектив и команда. Фильм снят, а мы его просто смотрим в жизни.

Мария: — Большая команда, сплоченность, общий интерес, как можно дольше просуществовать и подарить хиты в новом составе.

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