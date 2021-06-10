«Билеты на курорт купить не на что»: Ирина Тонева пожаловалась на отсутствие доходов у «Фабрики»

Певица Ирина Тонева из группы «Фабрика» заявила, что музыкальная команда почти перестала зарабатывать. Концерты коллектива отменяют по всей стране по неизвестным для девушек причинам. По ее словам, из-за этого им даже отдохнуть на юге в этом сезоне, судя по всему, не удастся.

«Билеты на курорт купить не на что. В пандемию пришлось участвовать в онлайн-концертах, но мы от них не получали такого удовольствия, как от живых выступлений. Да и дохода особо не получали. Новый год, например, мы провели в студии — участвовали в новогодних интернет-корпоративах. Слава богу, их было немного, потому что на самом деле это очень странные ощущения».

Ирина Тонева

По словам другой солистки коллектива Марии Гончарук, которая, кстати, является женой телеведущего Дмитрия Хрусталева, группа «Фабрика» в последние годы неожиданно стала запретным коллективом в родной стране. Их концерты действительно повсеместно отменяют без объяснения причин. Причем другие звезды спокойно гастролируют и собирают огромное количество поклонников. К примеру, на Днях города, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что группе «Фабрика» в следующем году исполнится 20 лет. Продюсером коллектива является Игорь Матвиенко.

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