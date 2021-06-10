«Билеты на курорт купить не на что»: Ирина Тонева пожаловалась на отсутствие доходов у «Фабрики»

Певица Ирина Тонева из группы «Фабрика» заявила, что музыкальная команда почти перестала зарабатывать. Концерты коллектива отменяют по всей стране по неизвестным для девушек причинам. По ее словам, из-за этого им даже отдохнуть на юге в этом сезоне, судя по всему, не удастся.
«Билеты на курорт купить не на что. В пандемию пришлось участвовать в онлайн-концертах, но мы от них не получали такого удовольствия, как от живых выступлений. Да и дохода особо не получали. Новый год, например, мы провели в студии — участвовали в новогодних интернет-корпоративах. Слава богу, их было немного, потому что на самом деле это очень странные ощущения».
По словам другой солистки коллектива Марии Гончарук, которая, кстати, является женой телеведущего Дмитрия Хрусталева, группа «Фабрика» в последние годы неожиданно стала запретным коллективом в родной стране. Их концерты действительно повсеместно отменяют без объяснения причин. Причем другие звезды спокойно гастролируют и собирают огромное количество поклонников. К примеру, на Днях города, сообщает «Комсомольская правда».
Отметим, что группе «Фабрика» в следующем году исполнится 20 лет. Продюсером коллектива является Игорь Матвиенко.