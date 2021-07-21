Холодный душ, медитация и японские средства: Сати Казанова поделилась секретами красоты

У 38-летней певицы достаточно много бьюти-ритуалов в день.

Певица Сати Казанова дала интервью о красоте и уходе за собой. Несмотря на то что 38-летняя артистка предпочитает естественный вид и главным элементом привлекательности считает «внутреннее свечение», ее бьюти-рутина оказалась весьма наполненной. Кроме различных кремов и масел женщина активно использует рецепты народной медицины, йоги и аюрведы.

«Бывают крайности, когда пытаюсь все успеть, но в основном чередую. Еще лежа в кровати, я делаю тибетскую гормональную гимнастику — массирую определенные точки. Это помогает проснуться бережно. Далее ряд опций: сурья-намаскар, упражнения из пилатеса или 3D-гимнастики. Чередую по состоянию, настроению и обстоятельствам. Затем холодный душ и уход за кожей», — рассказала певица журналу Grazia.

Что касается средств для ухода за кожей, то в последние несколько лет Казанова отдает предпочтение японским брендам (линии из 5–7 препаратов, которые нужно наносить один за другим). Артистку привлекают красивые, фарфоровые лица японок.

И еще одни секрет красоты Сати — медитация, которую она практикует уже почти десять лет. Артистка признается, что если с утра не успевает заняться ей, то весь день потом кажется «каким-то некачественным».

Добавим, что иконой красоты Казанова считает актрису Одри Хепберн, потому что в ней не было пошлости.

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