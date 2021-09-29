Саша Савельева выпустит клип, снятый в Дагестане

В новом интервью певица Саша Савельева рассказала о своем новом клипе, который собирается выпустить в октябре-ноябре. Очередная сольная композиция бывшей солистки «Фабрики» называется «Я слезы превращаю в жемчуг». Видео на нее снял муж звезды Кирилл Сафонов.

«Я ее написала лет 16 назад, потом долго переписывала текст, переделывала и музыку, и аранжировку. За это время я росла, и песня со мной. И теперь она такая, какой должна быть, — рассказала Савельева изданию Wday. — Кирилл был продюсером, режиссером и оператором. Вез в Дагестан, где проходили съемки, два чемодана техники. Сделали клип в уникальных локациях, получилась интересная история».

Саша отметила, что работа над клипом с собственным мужем была напряженной и одновременно интересной. Хоть супруг артистки и привык сам заниматься видео от начала до конца, но к предложениям жены он тоже прислушивался.

Напомним, что актер Кирилл Сафонов снял клип группы «Фабрика» на песню «Полюбила», а также дебютный сольный клип Савельевой «Воскреси меня».

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