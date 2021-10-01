«Загугли звезду»: Бьянка – о панических атаках, списке эскортниц, заработках, разводе и «странных» отношениях сейчас

Глядя на сексуальную и уверенную в себе певицу Бьянку, трудно поверить, что она страдает паническими атаками. Тем не менее, артистка признается, что порой из-за приступов тревоги боялась даже выходить из дома.

Сейчас же, несмотря на все проблемы и перипетии судьбы, Бьянка продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами. А 3 октября в в столичном клубе Adrenaline Stadium она наряду с Линдой, Ладой Дэнс, группой Вирус, «Отпетыми мошенниками», Владимиром Пресняковым и многими другими звездами выступит на концерте «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты», где прозвучат абсолютные хиты 90-х и 00-х. Телеканал «МУЗ-ТВ» покажет масштабный концерт в прямом эфире в 20.00.

16 октября в Москве состоится ее сольный концерт. А накануне этих событий Бьянка стала гостьей проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» и ответила на самые популярные запросы Сети. Артистка рассказала нашему изданию о панических атаках, поклоннике из Сочи, своих заработках и не только.

— Первый запрос в проекте «Загугли» связан с биографией артиста…

— Меня зовут Бьянка. Я автор-исполнитель, певица, актриса и немного продюсер.

Родом я из города-героя Минска. Мое детство прошло, как и у многих советских детей, не очень богато и порой даже не слишком весело. Оно запомнилось еще и тем, что у меня возникали некоторые разногласия с отцом.

Я принимала участие во всех кружках: занималась выжиганием по дереву, макраме, ходила на легкую атлетику, увлекалась фристайлом, играла на фортепиано, писала песни. Уже в девять лет пела в детском хоре при нашем главном Оперном театре. Это была большая честь для меня. А уже в 14 лет я работала в Государственном оркестре Михаила Яковлевича Финберга.

— Вы с детства знали, что станете артисткой?

— Я не понимаю людей, которые не знают, кем стать. Я изначально понимала, что буду музыкантом, певицей – в общем, заниматься всем, что связано с музыкой.

— Вы рассказывали, что страдали паническими атаками. Насколько это состояние влияло на вашу жизнь?

— Что такое паническая атака? Это когда тебе страшно, но ты не понимаешь почему, ведь никакой опасности нет. При этом у тебя поднимается давление. Ты не можешь нормально петь, соображать, у тебя кружится голова. И в таком состоянии человек хочет закрыться от всего и всех, лежать и отдыхать, ждать, что как только станет полегче, ты пойдешь к психологу на прием.

Либо ты пройдешь медикаментозное лечение, либо все круги ада, в ходе которых узнаешь, как можно и нужно с этим бороться. Для меня сидеть дома не проблема. Я могу хоть неделю смотреть любимые фильмы. Просто одно дело, когда ты сама этого хочешь или тебя вынуждает карантин, другое – когда ты не можешь нормально общаться с людьми из-за своего состояния.

— И таким образом могло накрыть во время выступления?

— Ни один раз. Мой директор обычно стоял на стреме, знал, что в любой момент мне может стать очень плохо, и я начну заикаться. Есть такое лекарство на травах – Кармолис, после употребления которого спазмы становятся меньше. Оно мне помогало.

Поскольку мы выступаем для зрителей, то я не хочу, чтобы меня накрыло состояние: «Отстаньте от меня, я хочу в номер». Те, кто страдает подобным недугом, понимает меня. А те, кто этого не знает, лучше им этого и не знать.

— Нередко справляться с трудностями нам помогают именно родители. Что вы можете рассказать о своих?

— Папа Эдуард Федорович. Он занимался то тяжелой атлетикой, то еще чем-то. Я не слишком интересовалась этим вопросом.

Мамочка тоже работала на многих работах. Также любила спорт, занималась биатлоном. Я не могу точно сказать, было ли это профессионально, либо просто для себя. Но в итоге мама открыла свое ИП и стала бизнесвумен.

— Почему вы взяли псевдоним Бьянка?

— Как все знают, я люблю джаз, блюз, регги, фанк. Это означало, что девушка со светлой кожей поет музыку, которую придумали люди с темной. А в этом псевдониме был такой замес и вайп…

— Какие свои песни вы можете назвать любимыми?

— Для меня каждая песня как ребенок. Я же пишу их сама. Я, например, люблю песни «Я не отступлю», «Ногами-руками», наш трек с Мотом, с Птахой, композицию про танцы, песню про х..й, где есть такие строки: «Я нарисую на снегу х.й». Я думаю, что и мой новый трек «За-закружи» также войдет в число любимых песен.

На дискотеке «Золотые хиты» это будет «Музыка». И мы будем зажигать вместе с «Тодесом». Так что приходите.

— У артистов очень насыщенная жизнь. Какие случаи на сцене и вне ее вам особенно запомнились?

— У меня всегда было много концертов. Был драйв, случались разные истории, например, как мы падали на самолете. Помню невероятные туры, классные поездки, например, в Израиль, Германию, Италию, Литву, Латвию, Казахстан, на Байкал, в красивейшие места, которые многие люди никогда в жизни не смогут себе позволить.

Очень жалею, что не проводила больше времени на воздухе, не посещала достопримечательности. Я была и в Вероне, и в Амстердаме, в Лос-Анджелесе. Но если уж говорить об интересных поездках, то в них я больше работала, чем путешествовала. А путешествия – это невероятные приключения, новые эмоции, запахи, еда, новая культура. И я не могу сказать, что останусь в Москве навсегда. Возможно, в старости я куда-нибудь уеду и буду лежать на море.

— «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты» вернет людей в лихие 90-е и гламурные нулевые. А какие воспоминания остались у вас о тех временах?

— Распад Советского союза, купоны на сахар, одинаковые ковры у всех дома, первые жвачки «Стиморол», шоколадки «Сникерс». Тогда это все казалось чем-то невероятным. Мы считали, что с этими «Сникерсами» мы самые модные на районе. Начала появляться хорошая музыка – именно та, что близка мне, возможность слушать ее. Хотя раньше для этого нужно было купить «магник» (магнитофон – прим. ред), а кассеты мы заслушивали до дыр, перематывая их карандашом. Это было прикольно, это же детство.

— Почему те песни так популярны?

— Потому что это происходит из поколения в поколение. Например, мне тоже очень нравится новый рэп. Он крутой, я его понимаю, насколько это все прикольно. Новый джаз тоже открывает в себе какие-то ответвления. Но я слушаю Снуп Дога, Нину Симон.

Эти песни звучали, когда у меня были невероятные амбиции. И я, помня эти эмоции, хочу слушать эти песни снова. Но если бы в свое время у меня теоретически возникла бы возможность сходить на концерты Майкла Джексона и Рея Чарльза, то я бы с удовольствием пошла бы.

— Как появилась идея сделать ремейк вашего хита «Были танцы» с известным тиктокером Артуром Бабичем?

— Мне все поклонники писали: «Сделай ремейк, сейчас так модно». Но, честно говоря, я недолюбливаю их и не совсем понимаю. Представители компании Sony music, с которой я сейчас сотрудничаю, говорят: «Слушай, есть такой прекрасный мальчик – тиктокер. Очень добрый, позитивный. Давай попробуй сделать с ним хит-реинкарнацию. Может все получиться прикольно, взорвать Сеть». И на самом деле так и получилось. И я нисколько не жалею об этом и возможно, сделаю еще сотню своих ремейков. Уж чего-чего, а песен хватает.

— Какие у вас отношения с рэпером Птахой, с которым вы также записывали дуэт?

— Мы очень сильно с ним дружили. Я вообще стараюсь поддерживать отношения со всеми своими мальчиками – красивыми, талантливыми. Это были более близкие отношения, чем, например, с Мотом. Но потом вдруг что-то произошло. И я не знаю, что. Я писала Давиду (настоящее имя Птахи – Давид Нуриев – прим. ред.) : «Что случилось? Почему ты на меня обиделся? Что я сделала?»

Мы защищали друг друга в каких-то интервью, потому что о нем ходит много разных сплетен, хейтеры то и дело говорят что-то плохое. Птаха в свою очередь тоже защищал меня на концертах. Давид был мне близким человеком, почти как брат. И я очень расстроилась, когда он без объяснений прекратил со мной всякое общение. Может быть, Давид что-то переоценит, может, я его чем-то обидела. Но вы знаете, артисты – очень обидчивы. И я надеюсь, что мы все-таки поговорим и продолжим дружить. В любом случае он остается для меня дорогим человеком.

— Многие помнят и ваш тандем с рэпером Мотом. А какие отношения у вас с ним?

— Я записывала треки с 10-15 рэперами. Но это не значит, что с ними со всеми у меня были нежные отношения. Далеко не со всеми… Отношения же с Мотом можно назвать приятельско-легкими. Мы всегда друг другу улыбаемся, рады друг друга видеть. Записали трек, получили все премии. И как говорится: «До свидания!»

Списываемся друг с другом по суперпраздникам и то не могу сказать, что всегда поздравляем друг друга с днем рождения. Это был коллаб ради коллаба. Поверьте, не все артисты, записывающие дуэты, дружат и уж тем более состоят в любовных отношениях. Люди разные. С кем-то нам легко общаться и ладить, а с кем-то – нет.

— Расскажите, пожалуйста, о своих ролях в кино

— Сериал «Кухня» — мое главное достижение, сериал «Под прицелом» с Романом Курцыным, фильме «Байкал-3». Еще я снималась в сериале про разборки наших бандитов. Но я играла там себя, просто пела и танцевала с одним из представителей криминала.

— Когда я посмотрела работу с Курцыным, то подумала: «Зачем я там снялась?» Жаль, что я не ходила на курсы актерского мастерства. Но как только у меня появится время, я их освою. Конечно, я не стану такой гениальной актрисой, как Скарлетт Йохансон, но подучиться никому не помешает. Это новый опыт. А вдруг я переквалифицируюсь из певицы и автора в актрису? Почему нет?

— Пользователи Сети интересуются, кто же вы по национальности.

— У меня очень много корней: белорусская, еврейская, польская, есть немного немецкой. Все это намешано. А вообще я славянка. Почему-то не относила себя ни к белорусам, ни к украинцам, ни к россиянам. Потому что я считала, что это фактически один народ, который должен поддерживать друг друга. Так было в Советском Союзе.

— Есть ли у вас продюсер?

— Нет и никогда не было в том понимании, какой он должен быть. Поэтому я все делала сама. Но у меня, естественно, есть команда, которую я очень долго искала и нашла, и пара лейблов, которые занимаются дистрибуцией моего контентика.

— Также в Интернете многие хотят знать, кто вы по гороскопу…

— Я родилась в год быка. Я дева, мой день рождения был 17 сентября.

— И где вы живете?

— Я живу чуть-чуть за городом, недалеко от Москвы – в доме вместе с собачкой и двумя котами.

— Также в Сети очень популярен запрос про ваш возраст…

— Мне 36. Я абсолютно не скрываю свой возраст и другим не советую. Мне кажется, главное – на сколько лет ты ощущаешь себя в душе. Я вообще сегодня говорила своему товарищу, что не считаю себя взрослой. Я смотрю на себя в это маленькое окошко и мне не кажется, что я взрослая тетя. Хотя подростки лет 15 могут так считать, но только не я. Главное – чем ты живешь и чего хочешь.

— Сколько вы зарабатываете?

— Достаточно много. Но, конечно, после наступления ковида и когда все закрыли, я стала зарабатывать гораздо меньше. Потому что основной доход артиста – это концерты. Но учитывая, что я автор, то получаю деньги каждый квартал. И вообще, смотря с кем сравнивать. По сравнению с Ди Каприо – наверное, мало, а если сравнивать с другими певицами, то много. На все хватает, все хорошо.

— А можете все-таки назвать минимальную сумму, которую зарабатываете в месяц?

— Миллион рублей.

— Ваши поклонники также гуглят информацию о благотворительности в вашей жизни…

— Я всегда принимаю участие в таких акциях, особенно, если нужно отдать какие-то вещи. Но с пандемией в этом отношении стало потяжелее. Но могу сказать, что раньше мы ездили с коллегами в детдома, больницы и проводили небольшие концерты для сирот, для детей, болеющих раком. Мы как-то пытались их порадовать.

— Этот вопрос, наверное, будет вам неприятен. Но в Сети некие злоумышленники выкладывали список тех женщин-знаменитостей, которые якобы оказывают эскорт-услуги. И ваше имя также попало в это число. Как относитесь к подобным сплетням?

— Я сначала хотела подать в суд, а потом думаю: «Господи, да я же сейчас буду судиться с ними три года». Это лишние деньги и нервы. А ничего же никому не докажешь, потому что принято считать, что если девушка сексуальная, у нее сексуальные клипы, и она на сцене позиционирует себя игриво, то она обязательно должна заниматься сексом за деньги.

Недавно возникла одна ситуация, над которой мы с агентом долго ржали. Один мужик пишет: «Здравствуйте, я агент такого-то, такого-то бизнесмена. Скажите, а на каких условиях мы можем организовать с Бьянкой ужин с продолжением в его пентхаусе?»

Меня удивило, что некоторые парни настолько в себе не уверены, что думали, будто я назову цену. Они еще написали, что к серьезности намерений нет никаких вопросов.

Ситуация, конечно, не единичная. Ко мне не раз приставали, бывало, что и насильно. И приходилось убегать.

16 октября состоится мой концерт. Приходи, купи цветы, поднимись на сцену, скажи: «Я Боря, я хочу пригласить тебя на свидание». Если ты мне понравишься, и я увижу в твоих глазах искру необычности и искренности, то почему вы считаете, что я не пойду на эту встречу? Могу и пойти.

— Пользователям Сети почему-то интересно знать о стоимости вашего свадебного платья…

— 100 000 рублей. Я его надевала уже на второй свадьбе. Одна была гражданская, а другая – более официальная. Платье подошло мне идеально по фасону. К счастью, на нем не было никаких рюш и задников — вот этого всего, когда ты не можешь ни сесть, ни встать, тебе некомфортно. Еще и жара на улице. Поэтому я нашла себе скромное платье по вкусу. На мой взгляд, это классика жанра и ничего лучше быть не может.

— Почему вы развелись со своим вторым мужем – гитаристом Романом Безруковым буквально спустя полгода после свадьбы?

— Прежде чем пожениться, мы с Ромочкой прожили вместе полтора года. А еще знали друг друга восемь лет. Он, конечно, очень многое значит в моей жизни. И мы до сих пор общаемся, дружим. Но когда мы уже начали ругаться в духе: «Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему», никто не шел друг другу на уступки. И тогда я поняла, что мне дома больше плохо, чем хорошо. Я стала разбивать его гитары. Все летело, пердело и радовалось и через пару месяцев угасло. Мы оба остыли. Решили, что все, хватит, собрали вещи, и он уехал далеко…

После этого мы виделись только спустя длительный срок. Притом это был обмен подарками. Больше у меня не возникало к нему никаких вопросов. Бывает, что люди не общаются годами или вообще никогда. Типа «бывший» — это табу на общение. Я общаюсь почти со всеми своими бывшими — за исключением тех, от кого остались неприятные воспоминания и эмоции.

— В каком случае вы можете сжечь все мосты?

— Если человек пытается мной манипулировать, заставить сделать меня так, как хочет он, чтобы я отказала себя в чем-то. То есть большой эгоист. И если мужчина видит, что я переживаю по этому поводу, и ему все равно, тогда я его не прощу. Когда я чувствую, что меня используют.

Это своего рода абьюз, но не сильный, тебе просто хочется, чтобы тебя понимали. Ты же девушка как никак. Сначала важно, чтобы он уступил, а потом ты ему уступишь. А когда люди делают то, что хотят, при этом говоря: «Я тебя люблю» — это не то пальто. Таких я не пустила бы в свою жизнь.

— Что сейчас происходит в вашей личной жизни?

— У меня есть несколько ухажеров. Но сейчас я нахожусь в странных отношениях с одним хорошим мужчиной. При этом мы оба понимаем, что нам не светит какое-то совместное будущее и просто общаемся, заботимся друг о друге, дарим подарки, сувениры. Вопрос только в том, что парень живет в другом городе. А на моем счету столько подобных историй…

Если человек приезжает к тебе из другого города и страны – это очень большая ответственность. А вдруг ты скажешь: «Я не люблю тебя, давай вали обратно». Но между нами существует какая-то ментальная связь, что меня очень радует.

— Почему же вы тогда говорите об отсутствии совместного будущего?

— Потому что мне не 15 лет. И я прекрасно понимаю, что не перееду жить туда, где живет этот человек, а он не переселится ко мне. Все, вопрос закрыт. Какие могут быть отношения? Только общение по телефону, вотсапу и еще можно посылать друг другу какие-то видеокартинки.

— А насколько далеко живет ваш возлюбленный? неужели в Архангельске или Хабаровске?

— Это не важно. Допустим, в Сочи. Но я не буду там жить. Не всегда человек, с которым ты нашел общий язык, с которым тебе комфортно и спокойно, может стать твоей судьбой.

Болезненная любовь, когда тебе хочется сорвать с него одежду, убить и целый день заниматься сексом – это, конечно, все хорошо. Но гораздо важнее спокойствие рядом с человеком, когда ты знаешь, что можешь на него положиться. Вот это самое важное в построении семейных отношений. А этап: «Ой, девочки, я влюбилась, не могу без него», уже прошел». Я не хочу больше любить болезненной любовью. Я хочу семью, настоящее сильное мужское плечо. Хочу друга, к которому буду испытывать сексуальное влечение.

— А вдруг он переедет в Москву. Вы воспримете это как смелый поступок?

— Если он так сделает, то, конечно, это поступок. А как же… Человек оставляет все и едет просто в никуда… Никто же не даст гарантии, что отношения продлятся очень долго. Ведь у вас не было опыта совместной жизни, а еще надо притереться. А там родные, друзья, и ты выходишь из зоны комфорта. А кто у нас любит выходить из нее больше всего? Правильно, только психологи. Но мы все любим, когда тепленько, уютненько, есть что покушать, и мы уверены в завтрашнем дне и зарплате.

Может быть, это звучит очень прагматично. Но много раз я думала: «Ну на этот раз точно он» и потом через некоторое время, когда ты начинаешь жить с человеком, выясняется, что это не так. Лучше бы я жила со своим другом Федей. И вот так, к сожалению, часто бывает.

Даже учитывая тот факт, что мы дружили с Ромочкой восемь лет (Я знала, что он очень добрый, отзывчивый, никогда не даст в обиду), у нас ничего не вышло. А тут люди живут в разных городах и странах. Тяжело…

А я люблю проводить время со своим молодым человеком. Мне важно постоянное внимание, совместное время для нас и для будущей семьи.

— Мечтаете ли вы о детях?

— Я могу сказать так: мечтать – мечтаю. Но возможно, попозже. Во-первых, у меня нет спутника, во-вторых, я хочу полноценную семью, чтобы отец знал, что у него есть ребенок и что он за него в ответе. Это для меня очень важно. Я, конечно, заморожу свои яйцеклетки и когда буду уверена в чем-то, то решусь на такой шаг. А возможно, захочу ребенка и без мужчины…

— Вернемся к вопросам о творчестве. Ваша песня «Пандемия» вызвала неоднозначные реакции в Интернете…

— Я так понимаю, что большинство отзывов были отрицательными… Помню, как в начале этой истории с пандемией мы приезжаем с друзьями с Бали, и я ржу. Какого черта все ходят в масках? Что там за коронавирус? Что вообще происходит? Локдауна нет. Все хорошо, везде пускают. Просто везде какие-то маски, что-то летает… А я как человек творческий не очень люблю читать все эти дебильные новости. Наслушаешься, расстроишься, а потом окажется, что ты заболел.

И вот я приезжаю в студию прямо с Бали. Мы с Ваней давно не виделись, выпили по бокальчику винца, и я ему говорю: «Сейчас коронавирус – такая смешная тема»… Тогда я даже и предположить не могла, что люди от этого умирают.

Я считаю, что у песни свое время. В войну поют про войну. Пускай это шуточная песня, но что же теперь нам дружно заплакать и впасть в депрессию. Единственное, что я хочу сказать людям, которым пандемия принесла много боли: «Поверьте, мне тоже было очень больно и скучно, одиноко сидеть одной дома целый месяц, никуда не ходить. Это было страшно, у меня возникали панические атаки. Хотя я не переболела… Мне хотелось подержать кого-то за руку, я не могу без физического контакта. Я тоже потеряла много денег, концертов.

Слава богу, у всех моих переболевших друзей все хорошо. Но тем, у кого все закончилось трагически, я скажу: «Ребята, да не слушайте вы эту песню. Уж чего-чего, а обижать вас я точно не хотела в период такого горя. Тем более что все знают, что я человек приличный, нескандальный, доброжелательный. Не слушайте и все».

— Один из самых популярных запросов в Интернете – о том, куда вы пропадали…

— Были суды, переезд в Москву из Киева, меня накрыла очень большая депрессия по поводу того, что я г, все мои песни г…. Начались даже такие панические атаки, что я не могла выйти на улицу, испытывала социофобию, агорафобию.

Я тогда переписывалась с одним хорошим парнем из мира шоу-бизнеса, с которым у меня случился серьезный роман. Он меня постоянно приглашал на свидания, а я не могла ему сказать о своих панических атаках, не хотела этого. Это казалось стыдным, несексуальным, было страшно, что он меня не поймет. Возможно, откажется от меня, и я этого не переживу. Мы с ним просто переписывались по три месяца. И потом вдруг, когда мы встретились, я собралась со всеми своими силами, чтобы позвонить своему психологу.

И парень спросил меня: «Ты что, людей боишься?» Я думаю, что как хорошо человек меня чувствует, что понял это с первого взгляда. А у меня действительно было такое состояние, когда я не могла разговаривать с окружающими. Мне было плохо, скакало давление. Я не хотела никому ни о чем рассказывать, признаваться. Вместо того чтобы поговорить с людьми, я, наоборот, взращивала в себе эти страхи.

Однажды я перестала давать интервью. А мой агент говорит: «Бьянка, да выйди ты в этот прямой эфир. Это не так страшно». А я же отвечаю: «А вдруг я начну там заикаться или что-то еще? Буду некрасивой, несексуальной, невостребованной. Все будут надо мной смеяться». Такие мысли возникали, когда интервью шли один за другим, мероприятия за мероприятием. В итоге я перестала везде ходить, и меня просто перестали приглашать.

Я сказала себе: «Да блин, это же не смертельная болезнь. С ней можно мириться и принять себя такой, какая ты есть». Бывает так, что я сама себя бешу, когда у меня случается эта паническая атака. Но я принимаю себя, будем с этим работать. Главное – продолжать петь, творить и не бояться, что скажут окружающие. В конце концов я живу для себя. Это моя жизнь. И я не собираюсь проводить ее в постоянном страхе. Так что все, кто страдает от такого недуга: «Ребят, это, как минимум, можно облегчить. Найдите просто хорошего психотерапевта».

— Какими новостями порадуете поклонников сейчас?

— 16 октября пройдет концерт в «Мумий тролль» баре – в Москве, на Арбате. Это будет полуторачасовая программа, куда войдут все мои хитовые песни, а также чуть раньше, 8 октября, состоится релиз нового трека.

Но если вы придете на концерт, то уже увидите его с реальной постановкой моего танцевального ансамбля и коллектива музыкантов. И естественно, что мы планируем и снять клип на эту композицию.

Вообще, скоро появится очень много новых песен. Просто сейчас столько всяких съемок. И на радио передачи, и в ТикТоке что-то надо снимать, чтобы не отставать от моды. Я есть и в Инстаграме, присоединяйтесь. Там постоянно обновляются новости: я там и пью чай, и варю сосиски, и занимаюсь спортом, и отдыхаю с друзьями. И вообще, можно прочесть про все-все-все новые мероприятия. А еще вы увидите меня в одной интересной передаче, где я говорю и говорю и невозможно меня остановить.

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