«Очень горячо!»: Бьянка сверкнула пышной грудью в зеленом платье

Певица Бьянка в Instagram поделилась красивым кадром, на котором она запечатлена в симпатичном зеленом платье. При этом из наряда буквально выпирает ее пышная и упругая грудь. Исполнительница буквально свела с ума своих поклонников такой откровенной фотографией.

«Мое любимое платье!» — подписала она снимок.

«Моя любимая певица. Очень горячо!» «Выглядишь просто великолепно. Отличные формы на зависть всем», «Когда уже замуж выйдешь?» — стали интересоваться у яркой исполнительницы пользователи.

больше по теме Бьянка не исключила, что может возобновить отношения с бывшим мужем Певица не смогла построить крепкого союза с музыкантом Романом Безруковым.

Напомним, что в феврале 2018 года Бьянка сообщила, что помолвлена с гитаристом Романом Безруковым. Летом того же года они сыграли красивую свадьба. Правда, счастье пары длилось недолго. Уже в конце 2018 года Бьянка объявила, что с мужем они решили развестись. Причем инициатива исходила от нее самой. Сейчас, судя по всему, исполнительница одинока. В этом году ей исполнилось 35 лет, но она по-прежнему находится в великолепной форме.

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