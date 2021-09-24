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«Важен был медляк»: Том Хаос из «Отпетых мошенников» вспомнил, как родился хит «Люби меня»

Как отметил музыкант, группе в те годы было сложно работать без лирической композиции.

«Важен был медляк»: Том Хаос из «Отпетых мошенников» вспомнил, как родился хит «Люби меня»
Том Хаос. Фото: instagram.com/tomchaos/

Музыкант из группы «Отпетые мошенники» Том Хаос вспомнил, как 20 лет назад родился знаменитый хит музыкального коллектива «Люби меня», ставший неимоверно популярным среди молодежи.

Группа "Отпетые мошенники"
Группа «Отпетые мошенники». Фото: «Муз-ТВ»

«Сложно было работать программу, так как у нас не было ни одной медленной песни. Нам важен был этот медляк, некая техническая пауза, чтобы остановить движ и просто передохнуть».

Том Хаос

Отметим, что на телеканале «Муз-ТВ» по воскресеньям выходит большая премьера осеннего сезона «Хит Сториз». В ней рассказываются совершенно новые истории о великих песнях, которые когда-то сводили с ума всю страну.

Напомним, что в ближайшее воскресенье речь в программе как раз пойдет о песне «Люби меня» «Отпетых мошенников». В эксклюзивном интервью каналу музыканты честно ответят на все вопросы, интересующие поклонников много лет, прокомментируют недавние конфликты и расскажут, как они относятся к каверам и исполнителям, перетягивающим всю славу хита на себя.

Начало программы в 19:20 на «Муз-ТВ».

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Группа "Отпетые мошенинки"МУЗ-ТВПрограмма "Хит Сториз"Том ХаосХит "Люби меня"