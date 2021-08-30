Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин: «Во время съемок постоянно случались мистические истории»

Артист также рассказал Teleprogramma.pro о сложных условиях съемок и о том, как снималась сцена поцелуя под водой.

С 30 августа на канале СТС выходит мистический сериал «Пищеблок». Многосерийный фильм по мотивам романа Алексея Иванова, созданный для онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD», теперь покоряет и телеаудиторию. Съемки ностальгической картины о Советском времени с элементами хоррора не обошлись и без мистических историй, от которых стынет кровь в жилах.

Действие сериала «Пищеблок» происходит в разгар Олимпиады 1980 года. Пионерский лагерь «Буревестник» принимает новую смену ребят, среди которых вдумчивый школьник Валера Лагунов и энергичный вожатый Игорь Корзухин. По вечерам школяры забавляются тем, что рассказывают друг другу страшилки о статуе горнистки, мстящей за своего жениха — барабанщика, черной руке и гигантском пауке.

Но ребята даже представить себе не могут, что мистические истории могут стать реальностью, а пионер превратится в настоящего вампира, мечтающего «завербовать» в свою секту остальных. Валере Лагунову придется разобраться во всем происходящем собственными силами. А поможет ему в этом как раз вожатый Игорь (Даниил Вершинин).

В интервью Teleprogramma.pro Даниил рассказал о мистических случаях на съемочной площадке, особенностях эротических сцен и о том, как сочетает актерство и юриспруденцию.

«Я боюсь акул»

— Даниил, в одном из своих интервью вы рассказывали, что в юном возрасте побывали во многих детских лагерях. Помог ли вам этот опыт на съемках сериала «Пищеблок»?

— Я с детства ездил во многие лагеря – как в России, так и за рубежом. И мне, безусловно, пригодился этот опыт общения со сверстниками и вожатыми. Когда я играл роль Игоря, я вспоминал своих вожатых, ставших для меня примером для подражания, что мне помогло.

— По сюжету сериала дети в лагере вечерами рассказывают друг другу разные страшилки. А какие страшные истории были в вашем детстве?

— Я помню страшилки и про черную руку, и про темную комнату. Мальчики обычно смеялись над этими рассказами, но кто-то боялся их. Что же касается меня, то я никакого страха не испытывал.

— Чего боитесь вы сами?

— У меня есть страх перед акулами, потому что я занимаюсь серфингом. Я обычно езжу на Тенерифе, на Канарские острова, в штат Калифорния, побережье Санта-Круз, очень люблю Испанию. Там прямо очень хорошие волны. Но, к сожалению, во время пандемии эти поездки приостановлены.

— Ваш герой Игорь – смелый человек, не боящийся нарушать правила. Насколько вам близок этот образ?

— Мне тоже присуще это качество. И иногда бывает, что я нарушаю установленные правила, но не очень часто. А еще я похож на Игоря тем, что тоже люблю путешествовать (я объехал много стран), рассказывать про волны, неизведанные места, поездки Тура Хейердала (знаменитый путешественник – прим. ред.). Так что в некоторых аспектах он мне очень близок.

«При подготовке к роли больше опирался на книгу»

— По сюжету «Пищеблока» Игорь постоянно что-то читает. А вы можете назвать себя любителем чтения, и какие книги предпочитаете?

— Мой герой как раз читает книги Тура Хейрдала. Я же в детстве увлекался приключенческими романами Жюля Верна: «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», очень люблю классику, например, Михаила Булгакова и его «Мастера и Маргариту», Достоевского, Ремарка, Джека Лондона. Одна из моих любимых книг – «Мартин Иден».

— А доводилось ли знакомиться с автором романа «Пищеблок» Алексеем Ивановым?

— К сожалению, я не знаком с Алексеем лично. Но согласен с мнением, что он классный писатель. Роман «Пищеблок» я начал читать, когда меня утвердили на роль Игоря. И уже после знакомства со сценарием я прочел это произведение и второй раз. Можно сказать, что при подготовке к роли я больше опирался на книгу, чем на сценарий.

Я хотел, чтобы Игорь был похож именно на персонажа Алексея Иванова. Я выписывал разные моменты и детали из книги, компоновал их со сценарием, что-то дополнял. Так я пытался создать образ того самого Игоря.

Очень хотелось бы встретиться с Алексеем Ивановым лично, рассказать, как мне понравился роман «Пищеблок», его основная идея и задумка. Также я читал и другие книги автора.

«Было очень холодно, вода казалась ледяной»

— Сюжет сериала «Пищеблок» основан на мистике. А случались ли в ходе съемок мистические истории?

— Со мной и с Петей Натаровым, сыгравшим Валерку Логинова, постоянно происходили какие-то странные ситуации. Мы получали травмы, на Петю падало зеркало.

В сериале есть сцена, когда мы с Петром погружаем труп в лодку. Звучит команда «Камера! Мотор! Начали!», вокруг тишина. И было только отчетливо слышно, как вдалеке на том берегу как будто проходило отпевание.

Оказалось, что тамошний батюшка вместе с хором действительно отпевали ушедшего. Хотя вроде бы какое отпевание может быть ночью, когда обычно такие обряды проходят в начале дня. Это было очень страшно, жутко, и нам стало не по себе.

— А какая сцена в этом фильме стала самой сложной для вас?

— Таких было много. Но все-таки сцена под дождем, когда мы опять же тащим труп. Мы с Петей тогда промокли насквозь.

Вообще, все эпизоды, связанные с водой, дались нам очень тяжело. Было очень холодно, вода также казалась ледяной. Психологически можно было ничего не играть, а физически это было очень сложно.

— А как снималась сцена поцелуя под водой Игоря с героиней Ангелины Стречиной?

— Эта сцена, которую снимали в небольшом крытом бассейне квадратной формы, очень необычная. В ней нам нужно было опуститься на глубину. Но главная сложность заключалась в том, что мы очень часто всплывали. Поскольку в легких был кислород, нас все время тянуло вверх. Поэтому мне на ногу надевали специальную веревку и тянули меня вниз, удерживая. Чисто технически это было очень сложно.

— А в лагерях, которые вы посещали в детстве, у вас случалась первая любовь?

— Безусловно, симпатии были. Мне кажется, что в лагере часто возникает влюбленность, какие-то заигрывания между представителями обоего пола. Ну я и сам пытался поговорить и подружиться с понравившейся девушкой.

— Кто занимает ваше сердце сегодня?

— Сейчас мое сердце свободно.

— С кем из съемочной группы вы подружились?

— Практически со всеми я нашел общий язык. С Петей Натаровым мы общаемся до сих пор. Месяц-полтора назад катались на доске, на вейкборде. Поддерживаю общение и с Левой Хлоповым, и со всеми пацанами лагеря, конечно, с Ангелиной. Что касается взрослых, то очень хорошо работалось с Ириной Пеговой, Сергеем Шакуровым, Тимофеем Трибунцевым. Они все абсолютно шикарные артисты.

«Я совмещаю сессии и съемки»

— А мэтры давали профессиональные советы?

— Меня удивляло, что ко мне относились, как к профессионалу, хотя я себя таковым не считаю. Я полагаю, что я начинающий актер, и еще есть к чему стремиться. Советов не давали, а вот со стороны Ирины Пеговой я получил раскрепощение, легкость игры, она абсолютно заряженный на позитив человек. Ее энергия, которая бьет через край, просто тебя обволакивает. И ты готов играть, не останавливаясь.

— Коронавирус каким-то образом влиял на съемочный процесс?

— Сериал снимался с лета прошлого года. Сам я переболел коронавирусом в легкой форме, но не помню, чтобы он каким-то образом задел группу. Один день у меня поднялась температура 37, и на этом все кончилось. На тот период у меня было много антител, а сейчас – не знаю.

— Где вы снимаетесь сейчас?

— Сейчас у меня плотный график. Буквально полторы недели назад закончились съемки в фильме Ивана Капитонова «Голова-жестянка». Это добрая и светлая картина в жанре драмеди, в которой я играю брата главной героини. Также вместе со мной в этом фильме снимались Варя Володина, это ее дебют, Олег Чугунов, Сергей Гилев, Анна Попова, Наталья Кудряшова, Юрий Ицков, Александр Новиков. Картина должна выйти в кинотеатрах в следующем году.

— А каковы ваши ближайшие планы на сентябрь?

— В 2018 году я окончил курсы актерского мастерства в Щукинском училище. А сейчас учусь на третьем курсе в РЭУ им. Плеханова на юриста, и параллельно снимаюсь в кино. Приходится совмещать сессии и съемки.

Но это и интересно, поскольку ты развиваешься не в одной специальности, а пробуешь себя и в другой. Приходится договариваться с институтом, что-то досдавать. Иногда бывает очень тяжело, но я справляюсь. В дальнейшем я хочу получить еще одну профессию.

Смотрите сериал «Пищеблок» с 30 августа на канале СТС!

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