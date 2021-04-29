Страшные сказки пионерского лагеря: вышел трейлер сериала «Пищеблок»

29 апреля видеосервис «КиноПоиск HD» опубликовал трейлер нового сериала «Пищеблок» — экранизации романа Алексея Иванова про пионерский лагерь, в котором происходит всякая чертовщина.

По сюжету, на дворе олимпийский 1980 год. В пионерском лагере «Буревестник» на Волге идет обычная смена, как вдруг по ночам начинают исчезать дети. Потом они, правда, возвращаются, но уже совсем не такими, как прежде. Что это — страшные пионерские легенды или нашествие вампиров? Пока руководство учреждения делает вид, что все в порядке, в тайне пытаются разобраться мальчик Валерка и вожатый Игорь. Но к тому моменту, когда они что-то узнают, в лагере уже не остаться никого, кому можно доверять…

В главных ролях засветились молодые артисты Петр Натаров («Домашний арест»), Даниил Вершинин («Заступники»), Ангелина Стречина («Триггер»), Илья Коробко («Молодежка»). Взрослых играют Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко, Роза Хайруллина, Никита Кологривый, Сергей Гилев и другие.

Режиссером выступил Святослав Подгаевский, снявший хоррор «Пиковая дама: Черный обряд», за камерой — оператор сериалов «Метод 2» и «Псих» Николай Богачев.

В разработке визуальных эффектов участвовала американская студия Aaron Sims Creative, которая ранее разрабатывала персонажей для фильмов «Оно», «Люди в черном», «Планета обезьян», «Халк» и других.

Премьера первых двух серий «Пищеблока» состоится 19 мая на «КиноПоиск HD».

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