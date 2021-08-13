«Зрителям будет дико интересно»: Ирина Пегова раскрыла подробности нового сериала «Пищеблок»

Актриса Ирина Пегова поделилась подробностями сериала «Пищеблок», в котором она исполнила роль старшей вожатой Свистухи. Он выйдет на экраны 30 августа в 22.00 на канале СТС. Именно в этот день состоится всероссийская телепремьера «Пищеблока» — оригинального проекта КиноПоиск HD, вошедшего в топ-3 самых обсуждаемых русскоязычных сериалов весны.

«Зрителям, чье детство пришлось как раз на то время, будет дико интересно. И те из них, кто не бывал в пионерских лагерях, начнут кусать себе локти: «Что же я туда не поехал? Почему родители меня туда не отправили?» А те, кто эту эпоху не застал, тем более должны посмотреть и понять многое о Советском Союзе». Ирина Пегова

Отметим, что по сюжету действие развернется в 1980 году в разгар летней Олимпиады в Москве. В детском лагере «Буревестник» начнут по ночам пропадать дети. Возвращаться они будут уже совершенно другими людьми.

Добавим, что главные роли в сериале, снятом по одноименному роману Алексея Иванова, сыграли Ангелина Стречина, Петр Натаров, Даниил Вершинин, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко, сообщает пресс-служба СТС.

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