Новая книга Алексея Иванова «Тени тевтонов» выйдет в январе 2021 года

В начале 2021 года у писателя Алексея Иванова, подарившего читателям романы «Географ глобус пропил», «Сердце пармы» и «Тобол», выйдет новая книга. Как сообщила в Facebook продюсер автора Юлия Зайцева, историческое произведение под названием «Тени тевтонов» уже ушло в печать. Оно выполнено в необычном формате аудиосериала, то есть, роман разделен на равные по длине «серии», каждая из которых имеет собственную драматургию (завязка — действие — кульминация — развязка), да и сам текст построен так, чтобы красиво звучать при чтении вслух.

Неудивительно, что сразу с печатной версией готовится аудиокнига «Тени тевтонов», она должна выйти на потоковом сервисе Storytel уже 14 января. Ну а бумажная книга появится на прилавках 25 числа.

Сюжет расскажет о последних днях Великой Отечественной войны. Один из главарей Третьего Рейха готовится бежать от советских солдат на субмарине и увезти с собой грозный артефакт — меч самого дьявола, похищенный некогда крестоносцами Тевтонского ордена. Однако потусторонняя инфернальная сила вмешивается в военные планы и заставляет людей двадцатого столетия снова разыграть драму пятнадцатого века. Герои оказываются во временной петле, созданной самим дьяволом. Смогут ли они выбраться из нее?

В последние годы киношники активно экранизируют книги Иванова. Не удивимся, если скоро появится новость о планах снять фильм по новому роману.

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