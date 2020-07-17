«У беременной девушки бушуют гормоны»: звезда сериала «Родители» Анастасия Крылова о закулисье нового сезона

Актриса, сыгравшая в сериале Полину Соколову, с удовольствием рассказывает о работе и признается, что никогда не потеряет голову от любви.

На телеканале «Супер» стартовал новый сезон семейного сериала «Родители». На этот раз в центре сюжета оказались актеры Анастасия Крылова и Александр Самойленко-младший. Пара вот-вот станет родителями и это далеко не все перемены, которые ждут героев.

Портал Teleprogramma.pro поговорил с Настей Крыловой, узнал, как изменится ее героиня в новом сезоне, что было самым сложным в роли беременной и может ли она потерять голову от любви.

— Анастасия, расскажите, чем новый сезон будет отличаться от прошедших?

— Для меня этот сезон отличается, в первую очередь, тем, что моя героиня ждет ребенка. Поэтому весь сезон я провела с накладным животом, очень реалистичным.

Это психологически настолько давало ощущение настоящей беременности, что даже в перерывах между сценами я была какой-то очень задумчивой, меланхоличной, погруженной в себя.

Партнеры по площадке меня поддерживали и даже они забывали, что я на самом деле не беременная, уступали место, заботились.

— Как входили в роль?

— В первую очередь, я прислушивалась к себе и могу сказать, что материнский инстинкт присутствует в каждой женщине.

Я думала, если накладного живота мне не хватит, чтобы войти в роль, я посмотрю фильмы про беременных, спрошу совета у настоящих мамочек, как они вели себя во время беременности.

Но оказалось, в этом нет никакой необходимости, все это заложено в женщине природой. И, конечно, у меня есть замечательный пример материнства — это моя мама, мама с большой буквы.

Она всегда успевала и успевает все на свете. Быть хорошей мамой — это работать, вкусно готовить и поддерживать меня во всех моих начинаниях. Именно благодаря ей я стала актрисой: в 4 года она вывела меня за ручку на сцену и с тех пор ведет меня по творческому пути, помогает советами и поддержкой.

— Что для вас стало самым неожиданным в сценарии?

— Самым неожиданным стали перепады настроения моей героини Полины в связи с беременностью. Чем больше я читала сценарий, тем больше меня это пугало. Да и окружающих тоже.

Я даже обсуждала ее с режиссером, Александром Жигалкиным, говорила, что Полина не может быть настолько капризной, резкой, это не в ее характере. Но он сказал, что такое поведение совершенно оправдано, у беременной девушки бушуют гормоны.

— Как работалось с Марией Порошиной и Александром Самойленко— старшим?

— Замечательно! У нас очень хорошая, дружная команда.

— Про вашу личную жизнь мало что известно: расскажите, ваше сердце свободно? Каким должен быть мужчина, чтобы вы потеряли голову.

— В словосочетании «личная жизнь» для меня главное слово «личная», поэтому о ней так мало известно. Голову от мужчины я точно не потеряю, потому что она у меня есть.

Смотрите сериал «Родители» на телеканале «Супер».