ЗВЕЗДЫ

Мария Порошина рассказала, как роль в сериале «Родители» повлияла на ее жизнь

Актриса в 2019 году стала мамой в пятый раз.

Мария Порошина рассказала, как роль в сериале «Родители» повлияла на ее жизнь
Мария Порошина рассказала, каково быть многодетной мамой ФОТО: Global Look Press

В январе этого года Мария Порошина стала матерью в пятый раз. Теперь в «женской сборной» детей 45-летней актрисы появился мальчик – родился сын Андрюша. Мария говорит, что спровоцировала такой подарок судьбы её роль в комедийном сериале «Родители», где она сыграла мать троих сыновей.

За время съемок она успела получить опыт общения с мальчишками и понять нюансы отношения сыновей с мамой.

«До этого Бог давал девочек, а в этот раз судьба сделала такой подарок: у нас появился Андрюша. Кстати, у моего партнера по «Родителям» Александра Самойленко, наоборот, росли три сына, а совсем недавно у Саши родилась долгожданная девочка. Просто чудо какое-то!»– удивляется Мария.

Разница в возрасте между старшей дочерью и младшим сыном у Порошиной 23 года. Но актриса признается, что и сейчас её не покидает ощущение неутомимости и неуемной молодости. Справляться с заботой о малыше помогают дочки, которые оказались настоящими помощницами.

Единственное, что гнетет Марию, — это смерть матери. Наталия Петровна Красноярская — заслуженная артистка Российской Федерации, актриса театра и кино, режиссер Большого театра — скончалась три месяца назад.

«Без мамы мне очень плохо. Только любовь ее друзей и учеников помогает держаться и идти дальше, а нам всем в утешение в этот мир прибыл ее внук, мой сын. Андрей очень позитивный, улыбчивый ребенок, настоящий ангел! Это все не только умиляет, но и «собирает», ты чувствуешь еще больше ответственности за малыша. Ведь он послан тебе, чтобы ты его воспитала, взрастила из него хорошего человека», пишет 7days.ru.

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Звездные детиМария Порошина

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Мария Порошина рассказала, как роль в сериале «Родители» повлияла на ее жизнь
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