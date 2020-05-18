«Я не подкаблучник, как мой герой!»: Александр Самойленко рассказал о съемках сериала «Родители-3»

На видеосервисе Start состоялась премьера третьего сезона сериала «Родители». Это продолжение уже нашумевшего ситкома о многодетной семье, который сначала выходил на канале «Россия», а потом перекочевал на канал «Супер».

В третьей части многосерийного фильма родителями станут сын главных героев Марии и Александра Тимофей и его возлюбленная Полина.

А это значит, что герои Александра Самойленко и Марии Порошиной, получившие статус бабушки и дедушки, погрузятся в приятные хлопоты по уходу за младенцем.

О своем настоящем и экранном родительстве Александр Самойленко рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro

«Саша стал более профессиональным»

— Александр Валерьянович, по сюжету третьего сезона ваш сын становится отцом. Расскажите, пожалуйста, как проходили съемки с младенцем…

— Настоящий ребенок на площадке присутствовал меньше часа. А когда нужно было показать, что младенец просто лежит в кроватке, использовалась кукла.

— С какими сложностями на съемках столкнулись лично вы?

— Да у меня каждый день был сложный, поскольку я снимался больным. Недавно я перенес операцию, поэтому физически было тяжело работать. Но я пообещал, что приму участие в съемках, поэтому ничего переносить не стал.

— Вы снова, в третий раз, снимаетесь вместе со своим сыном Александром, который играет вашего сына Тимофея в кино. Насколько вырос его профессиональный уровень по сравнению с первым сезоном?

— Саша стал более профессиональным, осмысленно начал подходить к своей роли. Сейчас, как мне кажется, он смотрится в кадре намного интереснее, чем раньше.

— А с сыном иногда конфликтовали на съемочной площадке?

— Конфликтов особых не было. Но Александр у нас такой парень – оболтус, одним словом. С его дисциплиной всегда были непорядки. И это единственная причина для мини-конфликтов, а так нет…

«Актерская профессия самообучаемая»

— А творческие советы и рекомендации даете ему иногда?

— Очень редко я даю советы, как играть ту или иную сцену, и не более того. Я считаю, что обучить актерскому мастерству тяжело.

Если человек не хочет этим заниматься, то он это и не будет делать. А если это заложено внутри, то он обучится сам. С моей точки зрения, профессия необучаемая, а точнее, самообучаемая. Если сам хочешь, то и выучишься.

— Чему научил вас ваш герой в сериале «Родители»? Что вы перенесли в реальную жизнь?

— Ничему (Смеется). Но я просто не подкаблучник по жизни, как герой, которого я играю. И на самом деле не очень люблю таких людей. Но роль на сопротивление всегда и интереснее для актера.

Не могу сказать, что это интересно, но забавно. Впрочем, хорошая компания рядышком иногда даже важнее, чем образ, который ты играешь. Тем более, когда уже идет второй, третий сезон сериала.

— Сформулируйте, пожалуйста, три принципа воспитания хорошего человека.

— Хороших людей я не встречал. У каждого свои недостатки, которые нужно изживать. Поэтому абсолютно хороших людей, к счастью, не существует. Для меня важными параметрами являются честность, юношеская справедливость, мне важно, чтобы человек не обманывал. Это те качества, которые нравятся мне и в себе, и в людях.

«Меня заставили самоизолироваться»

— Чем занимаетесь на самоизоляции?

— Какое ужасное слово – самоизоляция. Меня заставили самоизолироваться, я не сам это сделал. А изолировался я потому, что некуда ходить, поэтому и сижу дома. А чем занимаюсь? Смотрю кино, читаю книги, да, наверное, так же, как и все. Я не люблю всякие флешмобы. Не занимаюсь съемками на дому, я этого вообще не понимаю. К тому же у меня маленький ребенок.

— Чем вам сейчас удивляет дочка Ева?

— Она каждый день чем-то удивляет. Как она хочет жить, получает кайф от всего происходящего. Маленькое чудо, которое дарит Господь Бог.

— Тяжело с ребенком на самоизоляции?

— Конечно, тяжело. Я бы с удовольствием отправил бы семью на море – подышать свежим воздухом. Это самое лучшее место для ребенка. Хотя я живу в своем доме, а в квартире, наверное, вообще сошел бы с ума.

— Некоторые сравнивают нынешнюю ситуацию с 90-ми годами? Речь идет о ситуации с безденежьем…

— У меня, к счастью, всегда были деньги и работа. И в отличие от огромного количества людей в нашей стране у меня имеется небольшая подушка безопасности. И я могу не париться по поводу того, что мне и моей большой семье завтра нечего будет есть. При этом я очень боюсь, чтобы эта ситуация не всколыхнула людей, и они не пошли бы искать заработок криминальным путем. В этом смысле это время напоминает 90-е, потому что там тоже была такая же ситуация.

— Как коронавирус повлиял на ваши доходы?

— Сейчас мой бизнес закрылся. Я выплачиваю какие-то кредиты — в основном за машину. Съемок в фильмах нет. И только в театре капает зарплата. Но это даже не на черный день.