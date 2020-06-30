«Приняла ситуацию, что буду одна со всеми детьми»: Порошина высказалась об отце пятого ребенка

По словам актрисы, дети – самое главное, что есть у нее в жизни.

Актриса Мария Порошина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась об отце своего пятого ребенка. Как известно, она родила сына Андрея полтора года назад от неизвестного мужчины, имя которого держит в секрете. По слухам, это актер Ярослав Бойко.

«Спустя пять месяцев после нашего развода с Ильей Древновым я забеременела. Это было абсолютно неожиданно. В ситуации не замужества и начавшихся отношений. И, конечно же, ребенок должен был родиться. Сомнений в этом у меня никаких не было. Потому что я люблю детей. И потом я узнала, что у меня будет мальчик. Я приняла эту ситуацию, что буду одна со всеми детьми».

Мария Порошина

«Мы снимались с женой Леши Лидой Вележевой в сериале. И она сказала, что ее супруг едет скоро на Афон в паломническую поездку. Лида сказала: «А пусть Леша помолится, чтобы у тебя мальчик родился». И он помолился. Так и случилось», — сказала звезда.

Как отметила звезда, сына ей вымолил актер Алексей Гуськов.

Напомним, что у Порошиной дочь от актера Гоши Куценко и три дочери от актера Ильи Древнова. Ранее ходили разные слухи об отце ее пятого ребенка. Говорилось, что это, возможно, иностранец. Сейчас выяснилось, что актриса не живет с отцом своего пятого ребенка.